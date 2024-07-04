SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele vermek isteyen Galatasaray, kadrosunu oluşturmak adına çalışmalarına devam ediyor. İlk imza bugün Michy Batshuayi'ye attırıldı. Ayrıca Mertens ile de kontrat uzatıldı. Sarı kırmızılılarda yabancı kontenjanı konusunda sıkıntı yaşamamak için bazı futbolcuların gönderilmesi gerekiyor. Bu konuda da adımlar atılıyor. Sergio Oliveira'nın menajerini İstanbul'a çağıran Aslan bir yıldız için de kendisini isteyen takımla masaya oturuyor. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 21:13 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 21:17
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Türkiye'de Süper Lig, Süper Kupa ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra Avrupa'da da Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak isteyen Galatasaray, yeni sezon çalışmaları kapsamında trnasferlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar geride kalan 2 sezonda olduğu gibi zirveyi bırakmak istemeyen yönetim ve teknik heyet korodineli şekilde belirlenen oyuncular üzerinde çalışıyor.

Galatasaray'da yeni sezonun kadro yapılanması kapsamında ilk olarak Dries Mertens'in kontratı uzatıldı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzatıldığı belirtildi. Mertens'e gelecek sezon için net 2 milyon 900 bin euro ödeneceği belirtildi.

Cimbom'da ilk dış transfer imzası ise Michy Batshuayi ile geldi. Belçikalı forveti geçtiğimiz günlerde KAP'a bildiren Aslan'da resmi imzalar da atıldı. Afrika asıllı yıldız 44 numara giyeceğini duyurdu ve açıklamalarda bulundu.

2026-2027 sezonu sonuna kadar Galatasaray ile sözleşme imzalayan Batshuayi, "Çok mutluyum. Galatasaray, büyük bir kulüp. Çok sık şampiyonluk yaşayan bir takım ve bu, bir oyuncu için çok önemli. Galatasaray, birkaç seneden beri beni istiyordu. Kaderin bizi bir araya getirdiğini düşünüyorum. Allah'ın yardımıyla bu formayı giyeceğim. Gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda 44 numaralı formayı giyecek 30 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray'ın bana duyduğu güvene karşılık çok çalışarak iyi sonuçlar almaya devam edeceğim. Yapmam gerekenleri yerine getireceğim. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden oynayacağım için mutluyum. Bu statta oynamak muhteşem bir deneyim olacak. İnanılmaz bir taraftara sahibiz. Bu, bana daha çok çalışarak gol atma isteği veriyor." şeklinde konuştu.

Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'a transfer olarak 3 büyük takımın formasını giyen ilk yabancı futbolcu ünvanına sahip olacak Michy Batshuayi, "Süper Lig her geçen gün daha iyi bir hale geliyor. Üç büyük takımda da oynamış olacağım. Bu, çok büyük bir onur." değerlendirmesinde bulundu.

TRANSFERDE DURMAK YOK

Yeni sezonda da rakiplerini geride bırakmak isteyen Galatasaray'da forvet sonrasında bu kez sıra orta saha ve sağ beke geldi. Okan Buruk'un talebi doğrultusunda hareket eden yönetimin önceliği ise sağ bek. Aurier sonrası bu bölgeye yeni bir isim arayan deneyimli teknik direktör bir an önce transferin yapılmasını bekliyor.

ZANIOLO BİTTİ BİTİYOR

Galatasaray'ın geçen sezon Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun yeni kulübü belli oluyor. İtalyan kanat oyuncusu, Atalanta için Bergamo'ya giderek sağlık kontrollerinden geçti. İki takımın resmi anlaşmayı duyurması bekleniyor. 25 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama üzerinde anlaşılması yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

SIRADA TETE VAR

Zaniolo'dan yüksek gelir elde etmeyi uman Galatasaray'da Tete ile de bağlar koparılıyor. Brezilyalı sağ kanat oyuncusu için daha önce ülkesinden gelen 4 milyon euro civarındaki teklifler reddedilmişti. Ancak sambacının giderek düşen performansı ve Shakhtar ile yaşanan FIFA süreci nedeniyle kendisinden kurtulmak isteniyor.

CORINTHIANS TALİP

Sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu için Brezilya ekiplerinden Corinthians devreye girdi. İlerleyen günlerde Galatasaray'In kapısını çalarak görüşmelere başlaması bekleniyor. Yönetimin de beklentisinin 8 milyon euro olduğu ifade edildi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Bursa’da sağanak hayatı felç etti! Ev, iş yeri, AVM otoparkı ve metroları su bastı... Taşan Nilüfer Çayı’ndan ceset çıktı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ayağının tozuyla deprem bölgesinde! Malatya’da Tüm yaraları saracağız mesajı
Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyinden paylaştı! ’Pençe’ vuruldu ’Kilit’ kapanıyor
CHP Genel Başkanı Özgür Özel iyi başladı kötü bitirdi! Merih Demiral destek verirken terör örgütü PKK sempatizanı Deniz Naki’yi savundu
Galatasaray’da beklenen transfer gerçekleşiyor! Yıldız futbolcu için geliyorlar...
CHP’li Sinem Dedetaş ’sarı site’lik oldu! Borçsuz devraldığı Üsküdar Belediyesi’ndeki milyonluk taşınmazları satışa çıkardı
EURO 2024’te Türkiye’nin şampiyonluk ihtimali açıklandı! İşte Millilerin yarı final oranı...
Başkan Erdoğan’dan ŞİÖ zirvesinde Gazze çağrısı: İsrail’e baskı artmalı!
İngiliz basını Joe Biden’ın fişini çekti: The Economist’ten yürüteçli kapak! Financial Times ‘Kamala Harris geliyor’ dedi
Sinan Ateş davasında 4’üncü celsesi tamamlandı| Saniye Ateş’ten Devlet Bahçeli’ye çağrı: Oğlumun katilini bulun
İnanılmaz kurtarış sonrasında Pele’nin hesabından Mert Günok paylaşımı!
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu
Deniz Akkaya ifşalandı! Kızı ile ses kayıtları ortaya çıktı! Korkunç ifadeler: Ter kokuyorsun, senin evin yok...
EMEKLİYE İKİNCİ ZAM | Ek ödemeler değişti! İşte SSK ve Bağ-Kurluların yeni maaşları
HAVA DURUMU | Meteoroloji ve AKOM uyarmıştı! İstanbul’da sağanak etkili oluyor | 4 Temmuz 2024 hava durumu
SON DAKİKA