Son olarak 2008'de yarı final gördüğü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yeni bir kimlikle mücadele etmek için Almanya'ya giden milli takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek tur atladı ve son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Merih Demiral'ın şampiyona tarihinde ülkemiz adına en erken attığı golle 1-0 öne geçtik. Bu gol aynı zamanda organizasyon tarihinde ikinci sıraya yerleşti. Yıldız oyuncu 59'da da yine sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Avusturya adına Gregoritsch 2-1'lik skoru getirirken kalan dakikalarda gol olmadı ve Bizim Çocuklar, Hollanda'nın rakibi oldu. İşte Türkiye - Avusturya maçındaki kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...