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VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya'yı 2-1 yenerek EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi

Harikasınız Bizim Çocuklar, tebrikler! EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kaznarak çeyrek finale yükseldi. Millilerimiz karşılaşmanın 57'inci saniyesinde yıldız stoperin köşe vuruşu sonrasında önüne seken topa yaptığı vuruşla 1-0 öne geçti. İkinci devrede yine Merih sahneye çıktı. Bir kez daha kornerden gelen top sonrasında bu kez kafayla ağları bulmayı başardı. 67'de ise Gregoritsch karşılaşmanın kaderini belirleyen köşe vuruşu sonrasında farkı bire indirdi. Ancak ay yıldızlılar kalan dakikalarda rakibine eşitlik yakalama fırsatı vermedi ve son 8 takım arasına kaldı. Şimdi ise sırada Hollanda var. 6 Temmuz'da Berlin'de yarı finale yükselmek için sahaya çıkacağız. İşte Türkiye - Avusturya maçındaki kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 20:50 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:23
VİYANA KUŞATMASI 2024: Türkiye Avusturya’yı 2-1 yenerek EURO 2024’te çeyrek finale yükseldi

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Son olarak 2008'de yarı final gördüğü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yeni bir kimlikle mücadele etmek için Almanya'ya giden milli takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek tur atladı ve son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı. Merih Demiral'ın şampiyona tarihinde ülkemiz adına en erken attığı golle 1-0 öne geçtik. Bu gol aynı zamanda organizasyon tarihinde ikinci sıraya yerleşti. Yıldız oyuncu 59'da da yine sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Avusturya adına Gregoritsch 2-1'lik skoru getirirken kalan dakikalarda gol olmadı ve Bizim Çocuklar, Hollanda'nın rakibi oldu. İşte Türkiye - Avusturya maçındaki kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

MERİH TARİH YAZIYOR TARİH! İKİNCİ GOLÜ DE ATTI

GOOOOOOOOOOOOL MERİH


MERT'TEN MUHTEŞEM KURTARIŞ

Gregoritsch'in golüyle Avusturya farkı bire indirdi



CANLI ANLATIM

1' Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın düdüğü ile Türkiye - Avustuyra maçı başladı. Haydi Bizim Çocuklar...

2' GOOOOOOOOOOOOL! Merih Demiral karambolde topu ağlarla buluşturuyor ve öndeyiz!!!!

5' Avusturya'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Baumgartner kale çizgisinde vuruşunu yapamadı. Top auta gitti. Baumgartner pozisyonda yerde kaldı.

7' Avusturya'nın sağ kanattan Schmid ile kullandığı köşe vuruşunda Lienhart iyi yükselip kafayı vurdu ancak top üstten autta gitti.

11' A Milli Takım'da Orkun Kökçü, rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

25' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Mertih kafayı vurdu ama top dışarı gitti.

45' İlk yarı sona erdi

61' GOOOOOOL! Merih Demiral tekrar sahneye çıkıyor. Farkı da ikiye çıkaran isim oluyor.

66' Gregoritsch köşe vuruşundan sonra seken topu ağlarla buluşturdu. Skor şimdi 2-1

90' MAÇ BİTTİ ÇEYREK FİNALDEYİZ!

MERİH'TEN REKOR GETİREN GOL

Milli takımımız maça adeta golle başladı. Arda'nın kullandığı kornerde top Avusturya defansından sekip Merih'in önünde kaldı. Deneyimli futbolcu topu ilk dakikada ağlarla buluşturdu. Yıldız stoper yaptığı bu vuruşla millilerimizin Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki en erken golünü kaydetmiş oldu.

ARDA VE BARIŞ FORVETTE!

Avusturya ile oynadığımız son 16 turu maçında Teknik Direktör Vincenzo Montella, ileri uçta Arda Güler, Barış Alper Yılmaz ve Kenan Yıldız üçlüsünü sahaya sürdü. Hücumda en verimli ekiplerden biri olan milli takımımızda Barış Alper ve Arda forvette değişimli olarak görev yaptı.

YİNE MERİH YİNE MERİH!

Karşılaşmanın ikinci yarısında da Merih Demiral ağları sarsmayı başardı. Deneyimli stoper ilk olarak ayakla attığı golün ardından bu kez kafasıyla fileleri havalandırdı. Kornerden gelen topa yaptığı vuruşla takımına 2-0'lık üstünlüğü getirmeyi başardı.

6 MAÇ SONRA GOL YEDİK

Milli takımımız Avusturya ile oynadığı son 5 resmi maçın 4'ünü kazanıp 1'inde berabere kalmış ve kalesinde gol görmemişti. Ancak Gregoritsch, bu seriye son verdi ve karşılaşmada takımı adına farkı 1'e indirdi.

İKİ YILDIZ CEZALI
Avusturya ile karşılaştığımız son 16 turu maçında sarı kart gören Orkun Kökçü ile İsmail Yüksek cezalı duruma düştü. Orta sahanın iki önemli ismi 6 Temmuz'da Hollanda ile oynayacağımız çeyrek final karşılaşmasında forma giyemeyecek.

RAKİP HOLLANDA

Avusturya'yı eleyerek çeyrek finale yükselen millilerimiz Romanya'yı 3-0 yenen Hollanda ile karşılaşacakMücadele 6 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024'te çeyrek final karşılaşma takvimi şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya - Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz - Fransa (Volksparkstadion)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere - İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda - Türkiye (Berlin Olimpiyat)

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK MESAJI

Millilerimizin tarihi zaferinden sonra Başkan Erdoğan'dan kutlamam mesajı geldi. X hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan; "Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya'yı yenerek çeyrek finale yükselen A Millî Futbol Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Bizim Çocuklar'a şampiyonluk yolunda başarılar diliyorum." dedi.

Türkiye EURO 2024'te çeyrek finalde!

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