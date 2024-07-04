Fenerbahçe'yi geride bırakarak 102 puanla şampiyonluğa ulaşan ve üst üste iki kez sevinç yaşayan Galatasaray, üçüncüsü için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği oyuncular üzerinden yürütülen çalışmalarda pek çok dünya yıldızı gündemde bulunuyor.
Forvet mevkisine Süper Lig'in en kritik hamlelerinden birini yapan Galatasaray, Batshuayi ile anlaşma sağladı. Buna göre Belçikalı forvet önümüzdeki 3 sezon boyuncu sarı kırmızılı formayı giyerek gollerini taraftarlar için atacak.
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "