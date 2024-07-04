Sağ kanattaki performansıyla büyük hayaller kurduran Tete de isteneni veremedi ve devre arasında kabul edilmeyen teklifler bu kez olumlu cevaplanabilir.

Sergio Oliveria için de takım bulması bekleniyor ancak şu ana kadar somut bir durum yok. Eğer teklif gelirse en uygun yoldan gönderilmesi arzu ediliyor. Ayrıca 2 yıllık daha kontrata sahip.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimlerden biri de Nicolo Zaniolo. AS Roma'dan transfer edilen ve geçen sezonu Astron Villa'da geçiren İtalyan kanat oyuncusu için ülkesinden beklediği teklif sonunda geldi.

Daha önce de İtalya'da yeniden oynamak istediğini ve bu şansı hak ettiğini dile getiren 25 yaşındaki yıldız kanat konusunda Atalanta, Cimbom'a resmi teklifini iletti. Zaniolo da bu sabah Bergamo'da sağlık kontrolünden geçti.