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Galatasaray'da ayrılık kapıda! Yıldız oyuncunun transferi resmen açıklanıyor... Sağlık kontrolleri bile tamam

Yeni sezonda da şampiyonluk elde ederek beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katabilmek adına hem kontrenjanını boşaltmak hem de kasasına takviye yapmak isteyen Aslan'da bir ayrılık yakın gözüküyor. Transferi en muhtemel isimlerden biri yeni takımı için sağlık kontrolünden geçmek üzere şehre ayak bastı. Kısa bir süre içerisinde de resmi anlaşmaların duyurulması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 16:34 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 17:01
Galatasaray’da ayrılık kapıda! Yıldız oyuncunun transferi resmen açıklanıyor... Sağlık kontrolleri bile tamam

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Fenerbahçe'yi geride bırakarak 102 puanla şampiyonluğa ulaşan ve üst üste iki kez sevinç yaşayan Galatasaray, üçüncüsü için kolları sıvadı. Sarı kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un istediği oyuncular üzerinden yürütülen çalışmalarda pek çok dünya yıldızı gündemde bulunuyor.

Forvet mevkisine Süper Lig'in en kritik hamlelerinden birini yapan Galatasaray, Batshuayi ile anlaşma sağladı. Buna göre Belçikalı forvet önümüzdeki 3 sezon boyuncu sarı kırmızılı formayı giyerek gollerini taraftarlar için atacak.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi- Atunga ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 Eur, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 Eur, 2026-2027 sezonu için 500.000 Eur tutarında imza ücreti ödenecek olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 Eur sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. "

Michy Batshuayi, geride kalan sezonda Fenerbahçe formasını 43 kez terletti. Belçikalı forvet, bu müsabakalarda 24 gol atma başarısı gösterdi. Michy Batshuayi, takım arkadaşlarına 3 asist yaptı.

Aslan'da forvet sonrasında sıra sağ bek ve orta sahaya geldi. İki bölge için araştırmalar devam ederken diğer yandan da hem bu mevkiler hem de diğer pozisyonlarda kadroda düşünülmeyen oyuncularla yolların ayrılması planlanıyor.

Bunun için de gelen teklifler değerlendiriliyor ve öneri yapan kulüplere cevap veriliyor. Teknik Direktör Okan Buruk ve bu 2 mevki için en iyi kararı vermek istediklerini dile getirmişti.

Geçen sezonki hatalarını tekrarlamak istemeyen yönetim de özellikle kontratı biten veya kiralık olarak gelecek yıldızların hem durumlarını hem de şartlarını çok iyi araştırarak hamlesini yapıyor.

Takımdan ayrılması gerek oyuncular arasında pek çok isim bulunuyor. İlk sırada Wilfred Zaha yer alıyor. Fildişili yıldızın kendisini bir türlü kulübe verememesi ve performansının dalgalı olması bu kararı aldırdı.

Sağ kanattaki performansıyla büyük hayaller kurduran Tete de isteneni veremedi ve devre arasında kabul edilmeyen teklifler bu kez olumlu cevaplanabilir.

Sergio Oliveria için de takım bulması bekleniyor ancak şu ana kadar somut bir durum yok. Eğer teklif gelirse en uygun yoldan gönderilmesi arzu ediliyor. Ayrıca 2 yıllık daha kontrata sahip.

Galatasaray'dan ayrılması beklenen isimlerden biri de Nicolo Zaniolo. AS Roma'dan transfer edilen ve geçen sezonu Astron Villa'da geçiren İtalyan kanat oyuncusu için ülkesinden beklediği teklif sonunda geldi.

Daha önce de İtalya'da yeniden oynamak istediğini ve bu şansı hak ettiğini dile getiren 25 yaşındaki yıldız kanat konusunda Atalanta, Cimbom'a resmi teklifini iletti. Zaniolo da bu sabah Bergamo'da sağlık kontrolünden geçti.

CİMBOM 18 MİLYON EURO KAZANACAK

Galatasaray, İtalyan ekibinden 3 milyon euro kiralama bedeli alacak. Zaniolo'nun satın alma opsiyonu ise 18 milyon euro olacak. Ayrıca 2.5 milyon euro bonusun yer aldığı transferde, satın alma opsiyonu Zaniolo'nun maçların en az yüzde 60'ında oynadığı takdirde devreye girecek. Galatasaray transferin gerçekleşmesi ve bonusun devreye girmesiyle 22-23 milyon euro civarında bir gelir elde edecek.

PİYASA DEĞERİ 30 MİLYON EURO

Galatasaray'ın 8 Şubat 2023 tarihinde 15 milyon euro bonservis bedeliyle Roma'dan transfer ettiği Nicolo Zaniolo, geçen sezonu Aston Villa'da kiralık olarak geçirdi. Zaniolo, forma giydiği 39 maçta 3 gol atma başarısı gösterdi. Zaniolo'nun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

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