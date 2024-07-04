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Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho'nun golcüsü belli oldu

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler Jose Mourinho'nun takımın başına getirilmesi sonrasında ilk yabancı transferine de imza attırmak üzere. Michy Batshuayi'nin ayrılması ve Edin Dzeko'nun da farklı takıma gitme ihtimaline karşın çok iyi bir takviye yapmak isteyen Kanarya, bir süredir görüşmelerine devam ediyordu. Portekizli teknik direktörün istediği yıldız için el sıkışıldı. Kısa süre içerisinde imzalar da atılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 17:30 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 17:41
Fenerbahçe 20 milyon euroluk forvet transferini bitiriyor! Jose Mourinho’nun golcüsü belli oldu

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Geride kalan sezonu Galatasaray'ın 3 puan gerisinde ikincilikle tamamlayan Fenerbahçe'de transfer için kollar sıvandı. Jose Mourinho ile yeni bir sayfa açan Kanarya'da ilk olarak Levent Mercan sözleşme imzalamış ardından da Çağlar Söyüncü'nün bonservisi alınmıştı. Portekizli çalıştırıcı ile birlikte nasıl bir rol alacağı merakla beklenen sarı lacivertliler bu anlamda belki de ilk bombasını patlatıyor. Bonservis konusunda anlaşma sağlandı ve imzalar atılacak. İşte detaylar...

Uzun süredir şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe'de Levent Mercan yeni sezonun ilk transferi olarak imza attı. Sarı lacivertlilerin 4 yıllığına renklerine bağladığı gurbetçi futbolcu için Karagümrük'e 2.2 milyon euro ödenecek. Milli takım havuzunda da bulunan sol bek oyuncusu, Feri Kadıoğlu ile birlikte bu mevkide başarılı olabilmek için mücadele verecek.

ÇAĞLAR DA TAMAM

Fenerbahçe yeni sezonun ikinci transferine Çağlar Söyüncü ile imza attı. Milli stoper EURO 2024'ü sakatlığı nedeniyle kaçırınca Atletico Madrid'in direnci kırıldı ve 15 milyon euro civarında başlayan pazarlıklar 8.5 milyon euroda ve uzun vadeli bir taksitlli ödeme planı ile sonuçlandı.

Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu..

Yıldız stoper şunları söyledi; "Güzel bir havamız ve geçen seneden bozulmayan takımdaşlık ruhumuz var. Efsane bir hocamız da var. Çok güzel bir ortam. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatır ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz.

'MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM'
"Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık. Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Hem bizler hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok önemli. Şu anda 16-17 yaşındaki gençler, Mourinho ile antrenmanlara çıkıyor. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz."

'1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM'
"En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu."

TRANSFER BOMBASI PATLIYOR

Son iki sezondur formasını fiydiği Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun da farklı bir takımla anlaşacağı yönünde çeşitli iddialar basında yer alıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho da forvet konusunda en iyi tercihi yapmak üzere başladığı çalışmalarında golcüsünü belirledi ve yönetime iletti.

FORVETE DEV İSİM

Önümüzdeki sezonda gol konusunda sıkıntı çekmek istemeyen Fenerbahçe'de gündemin en sıcak oyuncularından biri Youssef En-Nesyri'ydi. Faslı futbolcu ile bir süredir ilgilenen Kanarya, menajeri ile prensipte anlaşma sağlamıştı.



Portekiz ile oynadıkları 2022 Dünya Kupası'nda ülkesi Fas'ın yarı finale yükselmesini sağlayan golü atan yıldız forvet artık sarı lacivertli formayı giyecek. CNN Portugal'ın haberine göre iki kulüp anlaşmaya vardı.



İllk etapta taksitler ve bazı bonuslarla birlikte 20 milyon euroluk öneri sunan Kanarya'nın bu teklifi geri çevrilmişti. Ancak yönetim peşin vermeyi kabul edince masadan el sıkışılarak kalkıldı.

27 yaşındaki Youssef En-Nesyri, 2023/24 sezonunda Sevilla formasıyla çıktığı 41 maçta 20 gol (La Liga'da 16) attı.

Mourinho'nun görüşmelerde büyük rol oynadığı yıldız forvetin kariyerinde 2 UEFA Avrupa Ligi zaferi bulunuyor.

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