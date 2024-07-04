Sarı lacivertlilerin kadrosuna kattığı Çağlar Söyüncü, basın mensuplarının karşısına çıkarak açıklamalarda bulundu.. Yıldız stoper şunları söyledi; "Güzel bir havamız ve geçen seneden bozulmayan takımdaşlık ruhumuz var. Efsane bir hocamız da var. Çok güzel bir ortam. Umarım sakatlık olmadan bu etapları atlatır ve ilk resmi maçımıza hazır oluruz.

'MOURINHO'NUN BENİ İSTEDİĞİNİ BİLİYORDUM'

"Ben Leicester'dayken o Tottenham'daydı. Maçta kendisiyle esprili bir konuşmamız olmuştu. Sonra Konferans Ligi'nde Leicester City-Roma karşılaşmasında yine karşılıklı oynadık. Kendisiyle konuşmalarımız oldu ama ciddi bir boyuta geçmemişti. Beni istediğini biliyordum. Buraya da gelince çok mutlu oldum. Ben de hiç düşünmeden buraya geldim. Hocanın hakkında yorum yapmak bizlere düşmez. Dünya çapında, kendini kanıtlamış bir insan. Hem bizler hem de ülke olarak çok şanslıyız. Ülkemize böyle isimlerin gelmesi çok önemli. Şu anda 16-17 yaşındaki gençler, Mourinho ile antrenmanlara çıkıyor. Onun için böyle isimlerin kıymetini bilmeliyiz."

'1 AY KİMSENİN TELEFONUNU AÇMADIM'

"En başından beri burada kalmak istediğimi başkanımıza da söyledim. Futbolumla da bunu yansıtmaya çalıştım. Uzun yıllar Avrupa'da oynadığım için mutluyum. Sağ olsun başkanımız da geçen sezonun sonlarına doğru düşüncemi sordu. Ben de önceliğimin burası olduğunu söyledim. 1 ay kimsenin telefonunu açmadım. İlk önceliğim burası oldu. Başkanımız, Acun ağabey ve Mario Branco çok ilgilendiler ve sonunda oldu."

TRANSFER BOMBASI PATLIYOR Son iki sezondur formasını fiydiği Michy Batshuayi ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun da farklı bir takımla anlaşacağı yönünde çeşitli iddialar basında yer alıyor. Teknik Direktör Jose Mourinho da forvet konusunda en iyi tercihi yapmak üzere başladığı çalışmalarında golcüsünü belirledi ve yönetime iletti.