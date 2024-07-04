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Galatasaray 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı! İşte o video...

Yeni sezonda 4 kulvarda başarı hedefleyen Galatasaray oynayacağı karşılaşmalarda giyeceği formaları tanıttı. 3 alternatif sunulan ve satışa çıkarılan tasarımların fiyatları da belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 20:33 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 20:55
Galatasaray 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı! İşte o video...

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Yeni sezonda Puma ile anlaşan Galatasaray, formalarını özel bir tanıtımla duyurdu. İç saha, deplasman ve alternatif tasarımla tarftarların karşısına çıkan sarı kırmızılılar çok konuşualcak bir video paylaştı.

FİYATLAR BELLİ OLDU

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar 1499 TL'den satışa çıktı. Aynı formaların futbolcu versiyonları ise 2999 TL'den mağazalarda ve GS Store internet sitesindeki yerini aldı.


İşte o video

Galatasaray yeni sezon formalarını paylaştığı video ile duyurdu!

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