Galatasaray 2024-2025 sezonu formalarını tanıttı! İşte o video...

Yeni sezonda Puma ile anlaşan Galatasaray, formalarını özel bir tanıtımla duyurdu. İç saha, deplasman ve alternatif tasarımla tarftarların karşısına çıkan sarı kırmızılılar çok konuşualcak bir video paylaştı.
Yeni sezonda Puma ile anlaşan Galatasaray, formalarını özel bir tanıtımla duyurdu. İç saha, deplasman ve alternatif tasarımla tarftarların karşısına çıkan sarı kırmızılılar çok konuşualcak bir video paylaştı.
FİYATLAR BELLİ OLDU
Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunda giyeceği formalar 1499 TL'den satışa çıktı. Aynı formaların futbolcu versiyonları ise 2999 TL'den mağazalarda ve GS Store internet sitesindeki yerini aldı.