Son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın 2 golü ve Mert Günok'un son saniyedeki mucizevi kurtarışıyla 2-1 yenen A Milli Futbol Takımımız, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Millilerimiz cumartesi akşamı saat 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda yarı finale yükselebilme mücadelesi verecek. Zorlu randevu öncesinde A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Daniele Russo basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan antrenör; "Hollanda'nın tüm maçlarını seyrettik, seyretmeye de devam ediyoruz. Bugün antrenmanda taktiksel bir şeyler denemeye başlayacağız ama en önemlisi fiziksel ve zihinsel toparlanmamız. Hollanda önemli maçlar oynadı ama onların da bazen zorlandığı noktalar oldu. En çok da nerede zayıf olduklarını ve nerede güçlü olduklarını biliyoruz. Nasıl zarar verebileceğimiz konusunda bildiklerimiz var, onları uygulamak için denemeye başlayacağız" dedi.

Kadroda bulunan oyunculara göre bir kurgu oturtturduklarını aktaran Russo, "Çok iyi bir gidişatımız var ama şunu söylemek gerek, kulüp ve millî takım arasında büyük fark var. Çalışma süresi millî takımda daha kısıtlı, belirli oyun prensiplerini ve kurgularını monte etmek için süre kısıtlı ama şöyle bir şansımız var; seçtiğimiz oyuncular belki farklı kurgularla oynuyorlar ama ilk günden bu yana inanılmaz verimli çalışıyorlar, hepsi çok arzulu. Sadece sahada değil, saha dışında da muazzam bir birlikteliğimiz var. Bu bağı görmek bize keyif veriyor. Adana'da belki bu tarz kurgularla ön plana çıktık ama orada da çok şanslıydık, doğru bir karışım olduğu için şanslıydık. Bazı hocalar vardır, imkanları vardır, futbolcular satın alabilirler ama biz hiç öyle yapmadık. Elimizdeki oyunculara göre adapte olarak belirli oyun kurguları oturttuk. Guardiola gibi hocalar bu bakımdan şanslı. Millî takımda şanslıyız, çünkü herkes istekli yaklaşıyor. Millî takımın bu yolculuğunda dışarıdan gelen çok fazla baskı vardı ama şunu unutmamak gerek, turnuvanın en genç takımıyız. Önümüzdeki maça hazırlanacağız.

Avusturya maçı hakkında değerlendirmelerde bulunan Daniele Russo , "Çok önemli bir maçtı. Çok formda bir kadroları vardı, onları durdurmayı başardık, şampiyona öncesinden gelen iyi bir hazırlıkları da vardı. Bu maça hazırlanırken en önemlisi doğru yaklaşımdı, ufak tefek taktik değişimler olabilir, değişkenlik gösterebilir ama en önemlisi nasıl yaklaştığımız ve nasıl bir kararlılıkla sahada olduğumuzdu. Millî takımımız, karşılaşmanın başından sonuna kadar maçın içinde kaldı, o karakteri ortaya koydular ve müsabakayı kazandık. Bu gidişattan dolayı futbolcularımızı kutlamak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Montella için forvetsiz oynuyor eleştirileri yapılıyor ama bugün yaptığımız haberin başlığı, 'Montella'nın forveti; tüm takım' oldu. A Millî Takım'ın turnuvada attığı 7 gol, 6 farklı oyuncudan, turnuva öncesindeki 8 maçta ise 11 golü, 9 farklı oyuncudan geldi. Bu, hocanın sistemi konusunda ortaya bir veri koyabilir mi?" sorusuna, şu yanıtı verdi: "Sahada daha çok oyuncuların kapasitelerine güvenerek belirli adaptasyonlar geçiriyoruz. Geliştirdiğimiz kurgularda onlara adapte olduktan sonra bazı takımlarda pivot forvet görüntüsünde oynayan özellikler barındıran oyuncular var, o tarz futbolcunuz olsa anlarım ama böyle forvetiniz olmadığında rakibin geride bıraktığı derinliklere saldırmayacağınız anlamına gelmiyor. Rakipler önde olduğunda, oluşan boşluklarda fırsat yakalayıp rakip defanslara hedef olmuyorsunuz. Bu haberi yapmanız beni çok memnun etti ama altını çizmemiz gereken detay var, siz yaptığınız işe ne kadar inanırsanız aşamayacağınız hiçbir engel yok, ilk günden bu yana bizimle olan tüm futbolcular inanarak çalışıyorlar ve çok önemli bir sonuç elde ettiler."

MERT KURTARINCA ZAFER GELDİ

Russo, Mert Günok'un son dakikada yaptığı kurtartışla ilgili, "Mert'in kurtarışında ilk düşündüğümüz, 'Evet bu maçı kazandık' oldu. Belki çok zorlandığımız dakikalar vardı, topa sahipken daha net olabilirdik ama o pozisyondan hemen önce Barış'ın bire bir kaldığı bir pozisyon da vardı. Futbolcularımız o maça çıkarken ve maçın sonuna kadar önemli bir duruş ve kararlılık gösterdi. Dört günde bir maç oynadığınız turnuvada bunu herkes kaldıramaz" dedi.

Hakan Çalhanoğlu hakkında da konuşan Russo, "Hakan'ın takım içindeki pozisyonuna gelirsek, Milan'dan bu yana tanıdığımız bir futbolcu, nasıl bir lider ve karaktere sahip olduğunu biliyoruz. Ne kadar muazzam bir futbolcu olduğunu söylemesine gerek yok. Gençleri korumakta da çok haklı, yetenekliler ama dört günde bir oynadığınız turnuvada bazı şeyler kolay değil. Eleştiriler oluyor ama onları da korumamız gerek. Kaptanımıza bu konuda teşekkür ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

'HİÇBİR ZAMAN ŞÜPHE ETMEDİK'

Çok gayretli bir oyuncu grubu olduğuna değinen Russo, "Bizim için sürpriz olmadı. Sezon sonu geldiğinde oyuncuların fiziksel durumunu kontrol etmeniz gerekiyor ama baktığınızda sahada aldığımız izlenim hiçbir zaman bizi şüpheye düşürmedi. Vincenzo hoca ile 15 yıldır birlikteyiz, çok önemli futbolcu gruplarıyla çalıştık, buradaki grubun kıymetini şuradan anlayabiliriz, evet bir forma rekabeti var ama sahanın dışındaki o bağlılığı görünce hiçbir zaman şüphe etmedik. Çok önemli sonuçlar elde etmeye gayretli bir grubumuz var, umarım böyle devam ederler. Sonuna kadar her şeyi hak ediyorlar ve hayal kurmamıza da sebep oluyorlar" sözlerini sarf etti.