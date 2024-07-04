Yeni sezonda yine mücadelesini son haftaya kadar sürdürüp bu kez zirvede yer almak isteyen Fenerbahçe'de ilk transfer Levent Mercan olmuştu. Başarılı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İkinci bomba ise Çağlar Söyüncü ile patladı. Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelere başlayan yönetim, 15 milyon euro bandındaki direnci 8.5 milyon euro seviyelerine indirmeyi başardı. Deneyimli futbolcu artık kalıcı oalrak sarı lacivertli formayı giyecek.

Sarı lacivertli ekipte 3 futbolcu ile yollar ayrılmıştı. Serdar Dursun Karagümrük'e dönerken Joshua King ve Michy Batshuayi ise sözleşmelerinin bitmesiyle kulüb veda etti.

Ayrıca Jose Mourinho kiradaki yıldızlardan Lincoln, Crespo ve Joao Pedro'nun yanı sıra Peres, Kent, Krunic ve Zajc ile de çalışmak istemiyor.