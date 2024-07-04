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Fenerbahçe transferde geleceğin yıldızına kancayı attı! Orta sahaya flaş bir hamle kararı...

Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler stoper ve forvet transferlerinin ardından ağırlığını ort sahaya verecek. Jose Mourinho'nun listesindeki isimlerden biri geleceğe yönelik hamle olarak gözüküyor. Portekizli teknik direktörün listesindeki futbolcu eğer sözleşme imzalarsa ilerleyen yıllar için de önemli bir kaynak elde edilebilmesi gündemde. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 00:07 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 00:09
Fenerbahçe transferde geleceğin yıldızına kancayı attı! Orta sahaya flaş bir hamle kararı...

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Seçim sürecini atlattıktan sonra Jose Mourinho bombasını patlatan Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Portekizli teknik direktör ile birlikte artık hasretini dindirmek ve kupayı müzesine götürmek istiyor.

Kanarya ilk maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yendi. Karşılaşmada 1-0 geriye düşemn Kanarya, Zajc ve Dzeko'nun golleriyle sahadan galip ayrılmayı başardı.

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Fenerbahçe Avusturya'nın Graz kentinde sürdürdüğü kampta 6 Temmuz'da Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hajduk Split ve 13 Temmuz'da Strasbourg ile kozlarını paylaşacak.

Yeni sezonda yine mücadelesini son haftaya kadar sürdürüp bu kez zirvede yer almak isteyen Fenerbahçe'de ilk transfer Levent Mercan olmuştu. Başarılı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

İkinci bomba ise Çağlar Söyüncü ile patladı. Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelere başlayan yönetim, 15 milyon euro bandındaki direnci 8.5 milyon euro seviyelerine indirmeyi başardı. Deneyimli futbolcu artık kalıcı oalrak sarı lacivertli formayı giyecek.

Sarı lacivertli ekipte 3 futbolcu ile yollar ayrılmıştı. Serdar Dursun Karagümrük'e dönerken Joshua King ve Michy Batshuayi ise sözleşmelerinin bitmesiyle kulüb veda etti.

Ayrıca Jose Mourinho kiradaki yıldızlardan Lincoln, Crespo ve Joao Pedro'nun yanı sıra Peres, Kent, Krunic ve Zajc ile de çalışmak istemiyor.

Diğer yandan Fenerbahçe forvet transferinde artık sona geldi. Artık imzaların atılması ve duyuruların yapılması bekleniyor. Sevilla'daforma giyen Youssef En-Nesyri eğer bir aksilik yaşanmazsa Portekizli çalıştırıcının yeni golcüsü olacak.

Bu hamleden sonra orta sahaya ağırlık vermek isteyen Fenerbahçe'de gündeme geleceğin yıldızlarından biri geldi.

Hollanda basınına göre Fenerbahçe Anderlecht ve Genk alt yapılarında oynadıktan sonra PSV'ye transfer olan Ismael Saibari'nin peşine düştü. Faslı futbolcu dinamizmi ve oyunu iki yönlü oynamasıyla dikkat çekiyor.

Geçen sezon 31 maçta 1622 dakika sahada kalan 23 yaşındaki futbolcu 8 gol atıp 5 de asist yaptı. Fazla süre almamasının sebebi ise Veerman ve Til gibi takımın en istikrarlı iki ismin bölgesinde oynayabilmeleri.

Kanarya'nın kısa süre içerisinde görüşmelere başlamak istediği ancak Eindhoven temsilcisinin beklentisinin yüksek olduğu vurgulandı.

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