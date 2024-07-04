Jose Mourinho'nun bu iki hamle sonrasında en önem verdiği bölgelerden biri forvet. Batshuayi'nin gidişi sonrasında yıldız bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Kanarya'da görüşmeler artık son aşamaya geldi. Her an resmi açıklamalar yapılabilir.

Forvet transferinin bitmesinin ardından ise gözler orta sahaya çevrilecek. Samardzic'i Türkiye'ye gelmek istemediğinden dolayı rafa kaldıran Kanarya'da farklı futbolcular gündemde yer alıyor. Jose Mourinho'nun ısrarı ve görüşmelerdeki tavrı süreçlerde rol oynasa da SIrp yıldız Süper Lig'de oynamayı tercih etmedi.

Diğer yandan gelecek oyuncular gibi gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Gündemde pek çok futbolcu yer alıyor. Özellikle de kiradan dönen yabancıların takımla devam etmeyecekleri neredeyse kesin.

Ayrıca Luan Peres, Ryan Kent, Rade Krunic ve Miha Zajc'ın da yine Fenerbahçe'deki kariyerlerine veda etmesi bekleniyor.