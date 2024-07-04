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Diego Simeone Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor! Transferde dev bomba patlayabilir

Yeni sezonda şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı lacivertlilerde gelecek oyuncular kadar gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Kanarya'nın bir yıldızı ise Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone'nin gözlemi altında. Gösterdiği futbolla adından söz ettiren futbolcu için kısa süre içerisinde görüşmeler başlayacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 23:11 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 23:11
Diego Simeone Fenerbahçe’nin yıldızını istiyor! Transferde dev bomba patlayabilir

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Milyonlarca taraftarına şampiyonluk hediye etmeyi ve hasretini dindirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de yeni sezon yapılanması kapsamında transfer çalışmaları sürüyor. Teknik Direktör Jose Mourinho'nun raporuna göre ilerleyen süreçte yönetim de belirlenen futbolcular için görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk imzası Levet Mercan'dan geldi. Karagümrük'te yıldızı parlayan başarılı futbolcu ile 4 yıllık kontrat imzalandı. Ferdi Kadıoğlu'nun transferine yönelik her senaryoda sol bek mevkisi için elini güçlendirecek genç futbolcu aynı zamanda milli takımın oyuncu havuzunda da yer alıyor.

Sarı lacivertliler ikinci bombasını ise Çağlar Söyüncü ile yaptı. Geride kalan sezonda kiraladığı yıldız stoperi bu kez 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Kanarya savunmasını sağlama almış oldu.

Jose Mourinho'nun bu iki hamle sonrasında en önem verdiği bölgelerden biri forvet. Batshuayi'nin gidişi sonrasında yıldız bir santrfor takviyesi yapmayı planlayan Kanarya'da görüşmeler artık son aşamaya geldi. Her an resmi açıklamalar yapılabilir.

Forvet transferinin bitmesinin ardından ise gözler orta sahaya çevrilecek. Samardzic'i Türkiye'ye gelmek istemediğinden dolayı rafa kaldıran Kanarya'da farklı futbolcular gündemde yer alıyor. Jose Mourinho'nun ısrarı ve görüşmelerdeki tavrı süreçlerde rol oynasa da SIrp yıldız Süper Lig'de oynamayı tercih etmedi.

Diğer yandan gelecek oyuncular gibi gidecek isimler de büyük önem taşıyor. Gündemde pek çok futbolcu yer alıyor. Özellikle de kiradan dönen yabancıların takımla devam etmeyecekleri neredeyse kesin.

Ayrıca Luan Peres, Ryan Kent, Rade Krunic ve Miha Zajc'ın da yine Fenerbahçe'deki kariyerlerine veda etmesi bekleniyor.

Takımdaki bazı isimler ise bonservisleriyle ayrılabilir. Onlar arasında Ferdi Kadıoğlu da var. Yıldız futbolcu EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Son 3 sezondur birçok Avrupa devinin listesinde yer alan gurbetçi futbolcu, Almanya'daki turnuvada adeta şov yapıyor. 90'ıncı dakikada attığı deparlarla ön plana çıkıp birçok hücum aksiyonunda önemli istatistikler elde eden 24 yaşındaki yıldız için Diego Simeone devreye girdi.

İspanyol basınına göre adı Arsenal, Dortmunda ve Napoli ile de anılan Ferdi Kadıoğlu için Atletcio Madrid de oldukça istekli. İspanyol temsilcisi başarılı futbolcuyu kadrosuna katabilmek adına çalışmalara başladı.

GOL Digital'de yer alan habere göre; Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, milli yıldızı kadrosunda görmek istiyor.

Arjantinli çalıştırıcının Ferdi'yi sol bekte kullanmayı düşündüğü ve Thomas Lemar, Rodrigo Riquelme ya da Samuel Lino'nun olmadığı durumlarda sol kanat veya 10 numara pozisyonunda da şans verebileceği vurgulandı. A Milli Futbol Takımımızın EURO 2024'te ilerlediği sürece Ferdi Kadıoğlu'nun bonservis bedelinin artacağı ve Atletico Madrid'in bu durumun farkında olduğu belirtildi.

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