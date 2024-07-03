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Trabzonspor'da Nwakaeme'den şampiyonluk sözleri!

Önümüzdeki sezonun hazırlıklarını Macaristan'da sürdüren Trabzonspor'da yeni transfer Anthony Nwakaeme, açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nijeryalı yıldız, gelecek sezonki hedeflerinin Süper Lig şampiyonluğu olduğunu söyledi. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 19:50 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 20:07
Trabzonspor’da Nwakaeme’den şampiyonluk sözleri!

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Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.



İşte Nwakaeme'nin o sözleri;

"Rekabetler takımlar için faydalı olan şeylerdir. Takıma katkıda bulunacak şeylerdir. Hem ben hem Trezeguet, hem Orsic, tabii ki burada oynayabilecek, kalitesini göstermiş, yeteneklerini göstermiş oyuncularız. Biz rekabeti kendi açımızdan değil, takım açısından göstermeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz."

"Ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden bir takımdan ayrılmıştım."

"Hazır olmak için tam bir tarih verebilmek çok kolay değil."



"Bana soracaksanız, tabii ki ben de şampiyon olmak isterim. 10 kez arka arkaya şampiyon olmak isterim. Böyle bir fırsat varsa iki elimle kucaklamak isterim. Hiçbir şey imkansız değil. Tabii ki hedeflerimizden bir tanesi bu."

"Şampiyonluk senesinde de aynı olmuştu, benzer bir dönemden geçmiştik. Hocamızı tanıyoruz. Şampiyonluk senesinden önce hocamızla çalışma fırsatı bulduğum için hocamızı daha net tanıma fırsatı bulmuştum. Hocamız kararlı bir hoca. Her zaman kararlı."



"Ben hocamızı çok yakından tanıyorum. Daha önce de çalışma fırsatı bulduğum için, kendisinin neler isteyeceğini biliyorum. Kendisine güveniyor, inanıyorum. Saha içerisinde onun verdiği direktiflerle, ondan aldıklarımızı, öğrendiklerimizi en iyi şekilde uygulamaya çalışacağız. Yine o sezondaki gibi başarılı olmaya çalışacağız."

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