Trabzonspor’da Nwakaeme’den şampiyonluk sözleri!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Trabzonspor'un yeni transferi Anthony Nwakaeme, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Teknik direktör Abdullah Avcı ile yeniden çalışmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Nijeryalı yıldız, yeniden şampiyonluk yaşamak istediğini ifade etti.





İşte Nwakaeme'nin o sözleri;



"Rekabetler takımlar için faydalı olan şeylerdir. Takıma katkıda bulunacak şeylerdir. Hem ben hem Trezeguet, hem Orsic, tabii ki burada oynayabilecek, kalitesini göstermiş, yeteneklerini göstermiş oyuncularız. Biz rekabeti kendi açımızdan değil, takım açısından göstermeye ve değerlendirmeye çalışıyoruz."



"Ben Trabzonspor'dan ayrıldığımda şampiyon bir takımdan ayrılmıştım. Topa hükmeden bir takımdan ayrılmıştım."



"Hazır olmak için tam bir tarih verebilmek çok kolay değil."