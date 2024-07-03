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Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası 'Bizim Çocuklar' dans etti

EURO 2024'te Türkiye'nin Avusturya'yı mağlup ettiği maç sonrası milliler zaferi soyunma odasında ve stadyumun dışında oyun havalarıyla dans ederek kutladı. İşte o anlar...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 08:10 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 08:33
Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti

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Milli Futbol Takımımız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı.

Leipzig'de Ay-Yıldızlı ekibe tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59'da Merih Demiral attı.

Rakip 66'da Gregoritsch ile umutlandı ancak finalde kazanan Türkiye oldu.

SOYUNMA ODASINDA KUTLAMA

Tarihi zaferin ardından sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasınına giden milliler, burada da eğlenceye devam etti.

'Bizim Çocuklar'ın keyfi yerinde

Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti.

Futbolcularımızın bu eğlenceli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.

Stadyum dışında da millilerimizin Roman havası oynadığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.

'Bizim Çocuklar' dan dans şov

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