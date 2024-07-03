Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti

Milli Futbol Takımı mız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı.

Rakip 66'da Gregoritsch ile umutlandı ancak finalde kazanan Türkiye oldu.

Tarihi zaferin ardından sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasınına giden milliler, burada da eğlenceye devam etti.

Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti.