Almanya bayram yerine döndü! Avusturya zaferi sonrası ’Bizim Çocuklar’ dans etti

Milli Futbol Takımımız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı.
Milli Futbol Takımımız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı.
Leipzig'de Ay-Yıldızlı ekibe tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59'da Merih Demiral attı.
Rakip 66'da Gregoritsch ile umutlandı ancak finalde kazanan Türkiye oldu.
SOYUNMA ODASINDA KUTLAMA
Tarihi zaferin ardından sevinç nidaları ve taraftarların alkışları eşliğinde sahadan ayrılarak soyunma odasınına giden milliler, burada da eğlenceye devam etti.
🎥 Soyunma odamızda çeyrek final sevinci!— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) July 3, 2024
🇹🇷 #BizimÇocuklar
❤️🤍 #MilliTakımİçinTekYürek pic.twitter.com/v1vBuCQUU3
Önce çiftetelli oynayan ay-yıldızlı futbolcular, ardından kemençe eşliğinde horon tepti.
Futbolcularımızın bu eğlenceli anları sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Stadyum dışında da millilerimizin Roman havası oynadığı görüldü. O anlar kameraya yansıdı.