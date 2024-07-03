TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇ SONUCU 2-1 || ÖZET || İşte maçtan dakikalar...

Merih Demiral'ın şampiyona tarihinde ülkemiz adına en erken attığı golle 1-0 öne geçtik. Bu gol aynı zamanda organizasyon tarihinde ikinci sıraya yerleşti. Yıldız oyuncu 59'da da yine sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Avusturya adına Gregoritsch 2-1'lik skoru getirirken kalan dakikalarda gol olmadı ve Bizim Çocuklar, Hollanda'nın rakibi oldu. İşte Türkiye - Avusturya maçındaki kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller..
CANLI ANLATIM
1' Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın düdüğü ile Türkiye - Avustuyra maçı başladı. Haydi Bizim Çocuklar...
2' GOOOOOOOOOOOOL! Merih Demiral karambolde topu ağlarla buluşturuyor ve öndeyiz!!!!
5' Avusturya'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Baumgartner kale çizgisinde vuruşunu yapamadı. Top auta gitti. Baumgartner pozisyonda yerde kaldı.
7' Avusturya'nın sağ kanattan Schmid ile kullandığı köşe vuruşunda Lienhart iyi yükselip kafayı vurdu ancak top üstten autta gitti.
11' A Milli Takım'da Orkun Kökçü, rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
25' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Mertih kafayı vurdu ama top dışarı gitti.
45' İlk yarı sona erdi
61' GOOOOOOL! Merih Demiral tekrar sahneye çıkıyor. Farkı da ikiye çıkaran isim oluyor.
66' Gregoritsch köşe vuruşundan sonra seken topu ağlarla buluşturdu. Skor şimdi 2-1
90' MAÇ BİTTİ ÇEYREK FİNALDEYİZ!