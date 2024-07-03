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TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇ SONUCU 2-1 || ÖZET || İşte maçtan dakikalar...

EURO 2024'te Çekya'yı deviren Türkiye, Avusturya ile karşılaştığı son 16 turu maçını da Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 kaznarak çeyrek finale yükseldi. Son olarak 2008'de yarı final gördüğü Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yeni bir kimlikle mücadele etmek için Almanya'ya giden milli takımımız, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek tur atladı ve son 8 takım arasına adını yazdırmayı başardı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 00:08 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 07:00
TÜRKİYE AVUSTURYA MAÇ SONUCU 2-1 || ÖZET || İşte maçtan dakikalar...

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Merih Demiral'ın şampiyona tarihinde ülkemiz adına en erken attığı golle 1-0 öne geçtik. Bu gol aynı zamanda organizasyon tarihinde ikinci sıraya yerleşti. Yıldız oyuncu 59'da da yine sahneye çıktı ve farkı ikiye çıkardı. Avusturya adına Gregoritsch 2-1'lik skoru getirirken kalan dakikalarda gol olmadı ve Bizim Çocuklar, Hollanda'nın rakibi oldu. İşte Türkiye - Avusturya maçındaki kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller..

CANLI ANLATIM

1' Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Dias'ın düdüğü ile Türkiye - Avustuyra maçı başladı. Haydi Bizim Çocuklar...

2' GOOOOOOOOOOOOL! Merih Demiral karambolde topu ağlarla buluşturuyor ve öndeyiz!!!!

5' Avusturya'nın kullandığı köşe vuruşunda topa kimse dokunamadı. Baumgartner kale çizgisinde vuruşunu yapamadı. Top auta gitti. Baumgartner pozisyonda yerde kaldı.

7' Avusturya'nın sağ kanattan Schmid ile kullandığı köşe vuruşunda Lienhart iyi yükselip kafayı vurdu ancak top üstten autta gitti.

11' A Milli Takım'da Orkun Kökçü, rakibine yaptığı faul sonrası gördüğü sarı kartla bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.

25' Arda'nın kullandığı köşe vuruşunda Mertih kafayı vurdu ama top dışarı gitti.

45' İlk yarı sona erdi

61' GOOOOOOL! Merih Demiral tekrar sahneye çıkıyor. Farkı da ikiye çıkaran isim oluyor.

66' Gregoritsch köşe vuruşundan sonra seken topu ağlarla buluşturdu. Skor şimdi 2-1

90' MAÇ BİTTİ ÇEYREK FİNALDEYİZ!

FREKANS BİLGİLERİ

Kanal: TRT 1
Platform: TRT Tabii canlı yayın
Uydu Frekans Bilgileri:
Uydu: Türksat 4A
Frekans: 11794 V (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

TRT 1 CANLI YAYIN İZLE

https://www.tabii.com/tr/watch/live/trt1?trackId=150002 adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz.

ASpor CANLI YAYIN

TRT 1 YOUTUBE İZLE

https://www.youtube.com/@trt1/videos adresinden TRT 1 Youtube kanalına ulaşabilirsiniz.

AVUSTURYA - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

EURO 2024'te grup aşamasında karşılaşmaların büyük bir çoğunluğu TRT 1 ekranlarından yayınlandı. Bazı karşılaşmalar ise TRT Spor'dan izleyiciyle buluştu. Son 16 turu karşılaşmalarının tamamı ise TRT 1 ekranlarında olacak. UEFA tarafından alınan karar gereği frekansları ülke sınırlarını aşan yayıncı kuruluşlar maç saatinde yayınlarını şifreliyor. Avusturya - Türkiye maçını canlı izlemek isteyenler frekans güncelleme işlemlerini yapmalıdır.

TRT 1 DİGİTURK, D-SMART VE KABLO TV'DE KAÇINCI KANALDA?

Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

AVUSTURYA'NIN İLK 11'İ

  • Kaleci: Pentz
  • Savunma: Posch, Danso, Lienhart, Mwene
  • Orta Saha: Seiwald, Schmid, Baumgartner, Laimer, Sabitzer
  • Forvet: Arnautovic

TÜRKİYE'NİN İLK 11'İ

  • Kaleci: Mert Günok
  • Savunma: Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi
  • Orta Saha: İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü
  • Forvet: Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper
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