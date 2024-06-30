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Mauro Icardi'nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...

Galatasaray'da geçirdiği 2 sezonda şampiyonluklar kazanan ve performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Mauro Icardi, bir kez daha Suudi Arabistan takımlarının listesinde yer alıyor. Tangocu yıldız için bu kez geçen senenin de üstüne çıkılarak 50 milyon euro teklif edildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 18:51 Güncelleme 30 Haziran 2024, 18:56
Mauro Icardi’nin peşini bir türlü bırakmadılar! Dudak uçuklatacak teklif tam 50 milyon euro...

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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Kemerburgaz'a getirilmesi planlanan yıldızların haricinde ayrılacak isimler de söz konusu.

Galatasaray'da gönderilecek futbolcular arasında Nicolo Zaniolo ilk sırada. Artık gidişine kesin gözle bakılıyor. İtalyan kanat ülkesine dönerek yeniden doğduğu yerde şansını deneyecek. Atalanta bu transferde en etkin kulüp.

Diğer oyuncularda ise resmi bir teklif söz konusu değil. Ancak ulaştığı takdirde beklentiler karşılanırsa kabul cevabı verilecek. Özellikle Nelsson ve Sanchez konusu kırmızı çizgi boyutunda.

Son 2 sezonda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklara doğrudan katkı yapan, taraftarların sevgilisi haline gelen ve saha içi olduğu kadar dışında da sarı krımızılı kulübü sahiplenen Mauro Icardi yine transferin gözdesi.

Arjantinli yıldız geride kalan sezonun başında birçok takımdan ilgi gördüğü Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetmiş ve elinin tersiyle ittiği tekliflerin ardından Galatasaray'a imza atmıştı.

İtalyan basınının haberine göre Mauro Icardi, bir kez daha Suudi ekiplerinin kıskacında. 31 yaşındaki golcü futbolcu için ayrılan maaş ise dudak uçuklatacak seviyede.

Yıldız forvet için Al-Qadsiah 2 yıllık bir kontratla birlikte 50 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Icardi'nin menajerine iletti.

Golcü futbolcu Galatasaray'da 73 maça çıktı ve 55 gol, 20 asistlik performans sergiledi.

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