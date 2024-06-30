Son 2 sezonda Galatasaray'ın kazandığı şampiyonluklara doğrudan katkı yapan, taraftarların sevgilisi haline gelen ve saha içi olduğu kadar dışında da sarı krımızılı kulübü sahiplenen Mauro Icardi yine transferin gözdesi.

Arjantinli yıldız geride kalan sezonun başında birçok takımdan ilgi gördüğü Suudi Arabistan'a gitmeyi reddetmiş ve elinin tersiyle ittiği tekliflerin ardından Galatasaray'a imza atmıştı.

İtalyan basınının haberine göre Mauro Icardi, bir kez daha Suudi ekiplerinin kıskacında. 31 yaşındaki golcü futbolcu için ayrılan maaş ise dudak uçuklatacak seviyede.

Yıldız forvet için Al-Qadsiah 2 yıllık bir kontratla birlikte 50 milyon euro ödemeye hazır olduğunu Icardi'nin menajerine iletti.

Golcü futbolcu Galatasaray'da 73 maça çıktı ve 55 gol, 20 asistlik performans sergiledi.