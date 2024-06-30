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Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho'nun talebi sonrasında imzalar atılıyor

Yeni sezonda şampiyonluk özlemini sona erdirmek isteyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına devam ediyor. Jose Mourinho'nun istediği oyunculara imza attırmayı hedefleyen yönetim, çok sayıda yıldızla iletişim halinde. Belirlenen mevkiler kapsamında birbirinden önemli ve deneyimli futbolcular listede yer alıyor. Kadroya katılan Levent Mercan'ın ardından bu kez Çağlar Söyüncü imza atmaya çok yakın. Atletico Madrid ile görüşmelerde sona gelindi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 15:37 Güncelleme 30 Haziran 2024, 15:52
Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor

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Galatasaray'ın ardından ikinci olarak tamamladığı sezon sonrasında bu kez özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer konusunda uzun süredir önemli isimlerle görüşme halinde. Jose Mourinho'nun göreve gelmesi sonrasında çıtayı daha da yükselten sarı lacivertlilerde ilk olarak Levent Mercan kadroya dahil edilmişti. Sırada ise Çağlar Söyüncü var. İşte detaylar...

LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE

Fatih Karagümrük'te forma giydiği dönemde adından söz ettiren ve performansıyla milli takım havuzuna da girmeyi başaran Levent Mercan, 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kanarya, resmi hesaplarından paylaştığı bilgilendirme ile 93 maçta 4 gol atan yıldız isimle el sıkışıldığını duyurup sözleşme imzalandığını belirtti.

GİDECEKLER BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de geride kalan sezonla birlikte hem kontenjan hem de maddi açıdan ayrılıklar yaşanacak. Bazı oyuncular kadroya giremeyecek bazıları ise maliyet hesaplamaları kapsamında ya satılacak ya da kiralanacak.

Kiralık gönderilen isimlerden Joao Pedro, Lincoln ve Miguel Crespo'nun yeni sezonda kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca Ryan Kent, Luan Peres ve Miha Zajc gibi isimler de ayrılabilir.

EDIN DZEKO HAJDUK YOLCUSU

Sarı lacivertlilerin geçen sezonun başında kadrosuna kattığı Edin Dzeko da yol ayrımında. İtalyan basınında çıkan haberlere göre Boşnak golcü 46 maça çıkıp 25 gol attığı sarı lacivertlilerle bağını kopararak Hırvatistan'a gidecek.

İddiaya göre Edin Dzeko Hırvat devine gidebilmek adına tüm şartları kabul etti ve 2 yıllık anlaşma sağladı. Gennaro Gattuso'nun sportif direktör, Nikola Kalinic'in de teknik direktörlük yaptığı kulüp adını yeniden Avrupa sahnesine duyurmak amacıyla yıldız isimle anlaşmayı umuyor.

FENERBAHÇE BİR TRANSFERİ DAHA BİTİRDİ

Jose Mourinho ile yeni bir şampiyonluk mücadelesine çıkan Fenerbahçe, kadrosunu güçlendirmek adına flaş bir hamleye imza attı. Sarı lacivertli yönetim geçen sezon takıma kiralık olarak katılan Çağlar Söyüncü'nün bonservisini Atletico Madrid'den aldı.

İspanyol ekibinin EURO 2024'ü beklediği süreç sonrası milli stoperin yaşadığı sakatlıkla birlikte kadroya girememesi Kanarya'nın işine geldi ve pazarlıklarda el güçlendirdi. Normal şartlarda 10 milyon euro olarak beklenen ücrette de indirim yapıldı.

Sarı lacivertlilerin Çağlar transferini 5 milyon euro seviyelerinde tamamlaması ve yıldız stoperin önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor.

Portekizli teknik direktörün de kadrosunda görmek istediğini ifade ederek alınmasına onay verdiği 28 yaşındaki defans oyuncusu Fenerbahçe formasıyla 16 karşılaşmaya çıktı. Söz konusu süreçte 2 gol atıp 1 de asist yaptı.

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