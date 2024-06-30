Fenerbahçe bir transferi daha bitirdi! Çağlar Söyüncü de tamam... Jose Mourinho’nun talebi sonrasında imzalar atılıyor

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Galatasaray'ın ardından ikinci olarak tamamladığı sezon sonrasında bu kez özlemini dindirmek isteyen Fenerbahçe, transfer konusunda uzun süredir önemli isimlerle görüşme halinde. Jose Mourinho'nun göreve gelmesi sonrasında çıtayı daha da yükselten sarı lacivertlilerde ilk olarak Levent Mercan kadroya dahil edilmişti. Sırada ise Çağlar Söyüncü var. İşte detaylar...

LEVENT MERCAN FENERBAHÇE'DE Fatih Karagümrük'te forma giydiği dönemde adından söz ettiren ve performansıyla milli takım havuzuna da girmeyi başaran Levent Mercan, 4 yıllığına Fenerbahçe'ye transfer oldu. Kanarya, resmi hesaplarından paylaştığı bilgilendirme ile 93 maçta 4 gol atan yıldız isimle el sıkışıldığını duyurup sözleşme imzalandığını belirtti.