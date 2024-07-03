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Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu'dan iddialı sözler! "Tarih yazmak yakışır"

EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız'da yıldız futbolcular Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Hiçbir takımın yenilmez olmadığını belirten Okay Yokuşlu, "Bu jenerasyona tarih yazmak yakışır" dedi. Orkun Kökçü ise "A Milli Takım'da her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 19:56 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 20:47
Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu’dan iddialı sözler! Tarih yazmak yakışır

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EURO 2024'te çeyrek finale yükselen A Milli Takımımız'da yıldız futbolcular Orkun Kökçü ve Okay Yokuşlu basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



OKAY YOKUŞLU: GERÇEKTEN MÜTHİŞ BİR KURTARIŞ

"Çok yoğun bir gece oldu. Herkes gibi biz de kutlama yaptık. Çok uyuduğumuz söylenemez. Bu yüzden hocadan da izni kaptık. Etrafımızdaki insanları mutlu edebildiğimizi gördükçe çok gururlanıyoruz. Her şey çok güzel." "İki senede West Bromwich'te istikrarlı bir performans gösterdim. Böyle önemli bir turnuvada ülkemi temsil etmek benim için çok önemli. Kendi içimde her zaman milli takımı hak ettiğimi biliyorum. Süre aldığım her zaman iyi performansımı göstererek kendi çapımda haklı olduğumu göstermek istiyorum." "Mert Günok'un kurtarışında arkamı dönünce adamı Ferdi'nin üzerinde gördüm. O zaman dünyam karardı benim. O kafayı vurduğunda ben topu Mert abinin kurtardığını görmedim. Müthiş bir kurtarış gerçekten."

"BU JENERASYONA TARİH YAZMAK YAKIŞIR"

"Turnuvanın içinde olmak çok güzel bir şey. Ben kolay kolay maçtan sonra duygulandığımı hatırlamam. Dün maçtan sonra içimde bir duygu patlaması oldu. Değişik duygular gerçekten. Bu jenerasyona bir tarih yazmak yakışır."

"Artık son 8 takımın arasındayız. Bu saatten sonra her şey olabilir. Hiçbir takım yenilmez değildir. Hollanda maçı kolay olmayacak ama ne kadar zor olursa o kadar coşkulu kutlayacağız."

"Maça savunma yapmak için çıkmadık. İkinci yarı öyle olması gerekiyordu. Biz onlarla aynı durumda olsaydık biz de onları yaslardık."


ORKUN KÖKÇÜ: ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ

"Arka adalemde biraz sıkıntı vardı ama ciddi bir şey değil. Daha çok kramp girdi diyebiliriz. Cezalı duruma düştüm, takıma dışarıdan yardım edeceğim."

Milli futbolcu Orkun Kökçü, EURO 2024'ü değerlendirdi


"Hakan abinin açıklamalarını ben de gördüm. Maçtan sonra da beni tebrik etti. Milli takım ile kulüp arasında değişiklik var. Milli takımda daha çok baskı var. Zor olsa da elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Dün iyi bir performans gösterdim, inşallah daha iyi performans gösteririm."

"2008'de henüz 7 yaşındaydım ama maçları çok iyi hatırlıyorum. Ailemle birlikte maçları izlerken abimle hayaller kurardık. Hollanda'da maçları kazandıktan sonra bir araya gelir ve kutlama yapardık. Aynı görüntüleri şimdi internette görmek çok gurur verici."


"Çok güzel bir maç oldu. Maç öncesi Mert ile bu konuyu konuşmuştuk. Avusturya'dan rövanşı almak istiyorduk. Erken gol bulmamız bizi motive etti."

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