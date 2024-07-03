Bizim Çocukların zaferi, Belçika polisine üçlü çektirdi!

A Milli Futbol Takımı'mızın Avrupa kupası yolunda elde ettiği tarihi başarı Avrupa'da bulunan vatandaşları çılgına çevirdi. Gurbetçi Türkler, maçın sevinciyle meydanları inletirken, Belçika polisine de üçlü çektirdi. İşte o görüntüler...

Türkiye A Milli Takımı, dün akşam Euro 2024 çeyrek finaline bileti için Avusturya ile kozlarını paylaştı. Sahadan 2- galip ayrılan bizim Çocuklar, sokakları adeta tribüne çevirdi.

AVRUPALI TÜRKLER, BELÇİKA POLİSİNE ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ

Binlerce gurbetçi Türk'ün doldurduğu Avrupa sokakları, maçın son düdüğüyle adeta bir şölene şahit oldu. Avrupalı Türkler, Belçika polisine üçlü çektirmeyi de unutmadı.

ZAFER KUTLAMASI

Maç eğlencesinin sabah saatlerinden itibaren başladığı Avrupa'da, 90+4'ün sonunda kutlama sesleri dinmek bilmedi. Her köşeyi kırmızı beyaza bürüyen Türk taraftarlar, maç boyunca Türkiye'yi yine evinde hissettirdi.