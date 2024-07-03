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Fenerbahçe'ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadrosuna en az bir golcü takviyesi yapacak olan sarı lacivertlilerde gündeme birçok isim geldi. Ancak listeye eklenen son isim dudak uçuklatacak cinsten. İşte o yıldız ve transferin detayları...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 17:00 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 17:00
Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezona hazırlanıyor. Topuk Yaylası'nda kampı sona eren sarı lacivertliler, Avusturya kampı için Türkiye'den ayrıldı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Gelecek sezon Türkiye Kupası'nda mücadele etmeyeceğini açıklayan sarı lacivertliler, planlarını lig ve Avrupa'da başarılı olmak üzerine kuruyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda takımın başına Jose Mourinho getirilirken, transferlerin de hocanın adına yakışır biçimde yapılması düşünülüyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

RAPORUNU VERDİ

Yönetim, teknik direktör Jose Mourinho ile yaptığı transfer toplantısında takımların eksikleri konusunda görüş birliğine vardı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda sarı lacivertliler stoper, 6 numara, kanat ve forvet transferi yapacak.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

SOL BEK YEDEKLENDİ

Gösterdiği performansla Avrupa'ya göz kırpan Ferdi Kadıoğlu ve Jayden Oosterwolde için teklifler gelmeye devam ediyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Ferdi ile yola devam emeyi planlayan yönetim, gelecek tekliflere göre Oosterwolde ile yollarını ayıracak.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı lacivertliler sol bek bölgesi için Levent Mercan'ı transfer ederek bu iddiaları da kuvvetlendirdi.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

ÇAĞLAR İMZALADI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü, ilk hedef olarak ön plana çıkıyordu.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Milli stoper için Atletico Madrid ile görüşmelerini sürdüren yönetim, yıldız futbolcunun transferini 8 milyon euro karşılığında tamamladı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

LİNDELÖF HEDEFTE

Stoper takviyesi için düşünülen isimlerden birisi de Victor Lindelöf. Jose Mourinho'nun Manchester United'dan öğrencisi olan tecrübeli isim için girişimler sürüyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Kırmızı Şeytanlar da takımda düşünülmeyen Lindelöf için, daha önce Fred ve Altay Bayındır transferlerinde iyi ilişkiler kurdukları Fenerbahçe'ye zorluk çıkarmayacak.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

ORTA SAHADA GÖZLER SAMARDZIC'TE

Geçtiğimiz sezon İsmail - Fred orta sahasıyla başarılı işlere imza atan Fenerbahçe, iki ismin de sakatlanmasının ardından bu bölgede zorluk yaşamıştı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Bu sezon Fred'i 6 numarada kullanmak istediği öğrenilen Jose Mourinho, takıma bir 8 numara transferi de yapabilir.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Bu doğrultuda öne çıkan isim ise Samardzic oldu. Udinese forması giyen Sırp yıldız için yöneticilerin yanı sıra Becao ve Tadic de çaba harcıyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

KANAT TRANSFERİNDE SOMUT ADIM YOK

Takıma bir sol kanat takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe, bu konuda henüz somut bir adım atmadı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Tadic, İrfan Can Kahveci ve Cengiz Ünder gibi oyuncuları bulunan Kanarya, yine de direkt 11'de oynayabilecek bir isim için arayışlarına devam ediyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

FORVETE DEV İSİMLER

Sözleşmesinin sona ermesinin ardından Batshuayi ile yollarını ayıran sarı lacivertlilerin kadrosunda golcü rotasyonunda Edin Dzeko ve Umut Nayir isimleri kaldı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Forvete dünyaca ünlü bir isim getirmek isteyen Kanarya; daha önce Lewandowski, Benzema, Lukaku ve Morata gibi isimlerle görüşse de transferleri noktalayamadı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

DARWIN NUNEZ BOMBASI

Sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'nin yerine santrfor arayışlarına başlayan Fenerbahçe, Premier Lig devi Liverpool ile ipleri koparan Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez için girişimlere başladı.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

İngiliz basınından "footbal365" adlı site Jose Mourinho'nun forvete Liverpool'un Uruguaylı yıldızı Darwin Nunez'i istediğini iddia etti. F.Bahçe'nin kiralama formülünü masada tuttuğu ifade edildi.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de, 2022'den bu yana Liverpool forması giyen ve sözleşmesi 2028'de bitecek olan Nunez'in transferi için hem teknik direktör Jose Mourinho hem de menajer Jorge Mendes görüşmeleri yürütüyor

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Liverpool'un 2022'de Portekiz ekibi Benfica'dan 85 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Uruguaylı futbolcu geride kalan sezonda İngiliz ekibiyle 54 maçta sahaya çıkarken 18 gol ve 13 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

Kariyerinde Peñarol, Almeria, Benfica ve Liverpool formaları giyen 25 yaşındaki yıldızın güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Fenerbahçe’ye süper golcü! Bunu kimse beklemiyordu

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