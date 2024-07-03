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Beşiktaş'ta Rafa Silva takıma katıldı!

Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı. Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 19:40 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 20:02
Beşiktaş’ta Rafa Silva takıma katıldı!

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Beşiktaş'ın yeni transferi Rafa Silva, yeni sezon hazırlıklarına başlayan siyah-beyazlı futbol takımına katıldı.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 31 yaşındaki Portekizli futbolcu, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ve yönetim kurulu danışmanı Brad Friedel ile bir araya geldi.

Rafa Silva, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile kısa süre sohbet etti.Rafa Silva, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile kısa süre sohbet etti.

Teknik ekip ve futbolcular, Rafa Silva'ya "Hoş geldin" diyerek başarı dileğinde bulundu.

Portekizli oyuncu, takım arkadaşlarıyla atletik performans ile esneklik, kuvvet ve dayanıklılık testinden geçirildi. Rafa Silva, sahada da antrenman yaptı.

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