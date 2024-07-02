Merih Demiral Avusturya maçının adamı seçildi! UEFA bu sözlerle duyurdu...

Türkiye'nin Almanya'daki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.Gruplarda Gürcistan ve Çekya'yı deviren millilerimiz Avusturya'yı da yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bizim Çocuklar 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Almanya'daki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.Gruplarda Gürcistan ve Çekya'yı deviren millilerimiz Avusturya'yı da yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bizim Çocuklar 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmanın 57'inci saniyesi ve 59'uncu dakikasında attığı gollerle galibiyeti getiren isim olmayı başaran Merih Demiral, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı.
UEFA, yıldız stoperi maçın adamı seçerken sosyal medya hesabından da "Türkiye'yi 16 yıl aradan sonra ilk büyük turnuvada çeyrek finale taşıyan adam" paylaşımında bulundu.
The man who led Türkiye to their first major tournament quarter-final in 16 years 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/MAyEg9yWpF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 2, 2024