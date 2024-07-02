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Merih Demiral Avusturya maçının adamı seçildi! UEFA bu sözlerle duyurdu...

EURO 2024'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, son 16 turunda karşılaştığı Avusturya'yı Merih Demiral'ın 2 golü ile devirerek çeyrek finale yükseldi. Mücadeleye damga vuran deneyimli stoper, UEFA tarafından da maçın adamı seçildi. Ayrıca sosyal medya hesaplarından da dikkat çeken bir mesaj paylaşıldı.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 00:30 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 00:32
Merih Demiral Avusturya maçının adamı seçildi! UEFA bu sözlerle duyurdu...

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Türkiye'nin Almanya'daki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.Gruplarda Gürcistan ve Çekya'yı deviren millilerimiz Avusturya'yı da yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bizim Çocuklar 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın 57'inci saniyesi ve 59'uncu dakikasında attığı gollerle galibiyeti getiren isim olmayı başaran Merih Demiral, çeyrek finalin kapısını sonuna kadar araladı.

UEFA, yıldız stoperi maçın adamı seçerken sosyal medya hesabından da "Türkiye'yi 16 yıl aradan sonra ilk büyük turnuvada çeyrek finale taşıyan adam" paylaşımında bulundu.

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