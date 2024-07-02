Merih Demiral Avusturya maçının adamı seçildi! UEFA bu sözlerle duyurdu...

Türkiye'nin Almanya'daki yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor.Gruplarda Gürcistan ve Çekya'yı deviren millilerimiz Avusturya'yı da yenerek çeyrek finale yükselmeyi başardı. Bizim Çocuklar 6 Temmuz'da Berlin'de Hollanda ile karşı karşıya gelecek.