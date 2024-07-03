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Hemen kontrol edin: Bunu yapmayan Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını izleyemez

Futbolseverler için heyecan dolu bir karşılaşma daha yaklaşıyor! Türkiye ve Hollanda arasındaki bu kritik maçı izlemek isteyenlerin dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar var. İşte Türkiye-Hollanda maçını kesintisiz izleyebilmek için mutlaka yapmanız gerekenler...

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 09:25 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 09:25
Hemen kontrol edin: Bunu yapmayan Türkiye-Hollanda çeyrek final maçını izleyemez

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Türkiye ile Hollanda arasındaki heyecan verici futbol karşılaşması yaklaşmakta. Ancak, bu mücadeleyi takip etmek isteyen futbol tutkunlarının göz önünde bulundurması gereken bazı kritik noktalar bulunuyor. İşte, bu önemli maçı kesintisiz ve keyifli bir şekilde izlemeniz için dikkat etmeniz gereken hususlar...

NEDEN 'ŞİFRELİ KANAL' VEYA 'SİNYAL YOK' HATASI ALINIYOR?

TRT 1'in zaman zaman şifreli yayın yapmasının temel nedeni, yayın hakları ile ilgilidir. Bazı spor müsabakaları, filmler veya özel etkinliklerin yayın hakları sadece Türkiye sınırları içerisinde izlenebilmesi için şifreleme ile korunmaktadır.

SORUN NASIL ÇÖZÜLÜR?

Bu hataları ortadan kaldırmak ve TRT 1'i sorunsuz bir şekilde izleyebilmek için güncel TRT-1 frekanslarını girmeniz gerekmektedir. İşte adım adım çözüm yolları...

TKGS GÜNCELLEME

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

Kurulum ve TKGS Güncelle: Menüden "Kurulum" seçeneğine girin ve "TKGS Güncelle" seçeneğine tıklayın. TKGS Güncelleme Modu kapalı olacak.

Güncellemeyi Başlatın: Güncellemeyi başlat dedikten sonra işleminiz tamamlanacaktır.

MANUEL FREKANS GÜNCELLEME

Menü Tuşuna Basın: Kumandanızın menü tuşuna basarak televizyonun ayarlarına giriş yapın.

TP Ekle: Menüden "TP Ekle" seçeneğini bulun. Bu seçenek genellikle ayarlar veya kanal ayarları bölümünde yer alır.

Güncel TRT1 Frekanslarını Girin: "TP Ekle" seçeneğine girdikten sonra, mavi tuşa basarak yeni TP ekleme ekranına geçin.

Frekans: 11794
Polarizasyon: Dikey (V)
Sembol Oranı: 30000
FEC: 3/4

Okey Tuşuna Basın: Güncel frekans bilgilerini girdikten sonra "Okey" tuşuna basarak frekansları kaydedin.

Yeni Kanalları Bulun: Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesinin sonuna giderek TRT1 HD'yi bulun ve izleyin.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI ÖNCESİ HAZIRLIK

Salı günü oynanacak Türkiye-Hollanda maçını sorunsuz izlemek için bu adımları uygulayarak sinyal ve şifre sorunlarını çözebilirsiniz.

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