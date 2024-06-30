LE NORMAND DA LİSTEYE EKLENDİ EURO 2024'te kendi kalesine gol atan futbolcular ön plana çıkmıştı. Almanya'da Antonio Rüdiger, İtalya'da Riccardo Calafiori, Hollanda'da Donyell Malen, Arnavutluk'ta Klaus Gjasula, Avusturya'da Maximilian Wöber, Çekya'da Robin Hranac ve Türkiye'de Samet Akaydın rakipler adına fileleri havalandırmıştı. İspanya'dan da Le Normand Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi.

RODRI'DEN 4. GOL İspanya adına beraberliği getiren isim Rodri oldu. Yıldız futbolcu ceza sahası yayı üzerinde yaptığı sert ve düzgün vuruş sonrasında takımına eşitliği sağlarken 4. kez gol sevinci yaşadı. City'nin yıldızı daha önce Almanya karşsıında 1, Brezilya önünde ise 2 kez fileleri havalandırma sevinci yaşamıştı.

MAMARDASHVILI NEREYE KADAR? İspanya karşısında golü bulmayı başaran Gürcistan'da en ön plana çıkan isim Mamardashvili'ydi. Kulüp kariyerinde forma giydiği ülkeye başarılı bir performans sergileyen Gürcü file bekçisi, birçok pozisyonda rakibe izin vermedi ancak tek başına da bir yere kadar direnebildi. Rodri, Fabian Ruiz, Williams ve Olmo İspanya adına skor üreten isimler oldu.

İLK KEZ GOL YEDİLER İspanya, EURO 2024'te grup maçlarındaki performansla parlamıştı. İspanyollar 3 maçını da kazanan tek takım olmuştu. İspanya aynı zamanda grup aşamasında kalesini gole kapattıktan sonra ilk kez kalesindeki golü Gürcistan karşısında gördü.

RAKİP ALMANYA Gürcistan'ı 4-1 yenen İspanya 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak. Panzerler daha önce 1972, 1980 ve 1996'da Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı. EURO 2024'teki performanslarıyla da ev sahibi olmanın verdiği avantajla da favoriler arasında yer alıyor. Havertz, Wirtz, İlkay Gündoğan, Musiala ve daha birçok süper yıldıza sahip Almanya ile İspanya arasında adeta erken bir final mücadelesi oynanancak. Almanlar son 16 turunda Danimarka'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmilti. İspanya da yine 3 kez mutlu sona ulaşan ülkeler arasında bulunuyor. Boğalar 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanmıştı. Kupada şu ana kadar sadece bir kez gol yiyen İspanyollar rakibini eleyerek yarı finale yükselmek ve ardından da evine zaferle dönmeyi hedefliyor. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN