Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele verdiği EURO 2024'te bir çeyrek finalist daha belli oldu. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya, grup aşamalarını gol yemeden tamamladıktan sonra ilk kez ağları havalanıp geriye düşmesine rağmen 4-1 ile tur atlamayı başardı. Tarihindeki en büyük başarıyı elde eden Gürcistan'ın rüyası ise İspanyollar karşısında sona erdi. İşte İspanya - Gürcistan maçında yaşanan kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Bir gol de Dani Olmo'dan! İspanya farka gidiyor!
Nico Williams! Önce çalım sonra harika bitiriş! İspanya rahatlıyor!
Fabian Ruiz arka direkte bomboş! İspanya geriden geldi öne geçti!
38' Rodri sahnede! İspanya beraberliği yakaladı.
18' Le Normand, kendi ağlarını havalandırarak Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi
CANLI ANLATIM
1' Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier'in çaldığı düdükle İspanya - Gürcistan maçı başladı.
5' Carvajal'in ceza sahasına yerden verdiği pas sonrası Pedri'nin şutunda Mamardashvili kontrol sağladı.
18' GOOOOOL! Kakabadze'nin ortasında Le Normand topu kendi ağlarına gönderdi. Gürcistan 1-0 önde!
27' İspanya, rakip kalede gol bulmaya çalışırken Pedri'nin ceza sahası dışından attığı şutta top auta çıktı.
35' Cucurella'nın uzaktan sert vuruşunda Mamardashvili bir kez daha başarılı.
38' GOOOOL! Rodri ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.
45' İlk yarı sona erdi
46' İkinci yarı başladı
48' Kvaratskhelia kendi sahasında aldığı top sonrasında Simon'u önde görünce uzaktan sol ayakla bir şut denedi ancak isabet sağlayamadı.
51' Yamal'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında Mamardashvili topu çeldi
51' Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fabian Ruiz takımını 2-1 öne geçirdi.
74' Yamal topu ağlarla buluşturdu ancak VAR'dan gelen kararla gol geçerli sayılmadı
75' GOOOOL! Nico Williams sol kanattan girdiği ceza sahasında Mamardashvili ile karşı karşıya kaldı ve topu kalenin üstüne vurarak İspanya'ya 2 farklı üstünlüğü getirdi.
84' GOOOOOL! Gürcistan defasından sekip İspanyollarda kalan topla buluşan Dani Olmo, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.