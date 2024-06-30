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İspanyollar EURO 2024'te doludizgin devam ediyor! İspanya Gürcistan'ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller

EURO 2024'te dördüncü çeyrek finalist İspanya oldu. Maçın başında Le Normand'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 yenik duruma düşen İspanyollar rakibi karşısında pes etmedi. Rodri ceza sahası yayı üzerinde yaptığı düzgün ve sert vuruşla eşitliği getirdi. Ardından Fabian Ruiz, Yamal'ın asistine kafayla eşlik ederek ülkesini 2-1'e öne geçirdi. İkinci yarıda durmayan Boğalar, Williams'ın ceza sahasına soldan girip Mamardashvili ile karşı karşıya kaldıktan sonra topu tavana vurmasıyla skor 3-1'e geldi. Karşılaşmanın son dakikalarında Dani Olmo sahneye çıktı. Yıldız futbolcu ülkesinin 4'üncü golünü kaydetti. İspanya, Gürcistan'ı 4-1 yenerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. İşte İspanya - Gürcistan maçında yaşanan kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 21:48 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 00:11
İspanyollar EURO 2024’te doludizgin devam ediyor! İspanya Gürcistan’ı 4-1 yenerek çeyrek finale yükseldi... İşte atılan goller

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 takımın mücadele verdiği EURO 2024'te bir çeyrek finalist daha belli oldu. Turnuvanın favorileri arasında yer alan İspanya, grup aşamalarını gol yemeden tamamladıktan sonra ilk kez ağları havalanıp geriye düşmesine rağmen 4-1 ile tur atlamayı başardı. Tarihindeki en büyük başarıyı elde eden Gürcistan'ın rüyası ise İspanyollar karşısında sona erdi. İşte İspanya - Gürcistan maçında yaşanan kritik pozisyonlar, önemli anlar ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Bir gol de Dani Olmo'dan! İspanya farka gidiyor!

Nico Williams! Önce çalım sonra harika bitiriş! İspanya rahatlıyor!

Fabian Ruiz arka direkte bomboş! İspanya geriden geldi öne geçti!

38' Rodri sahnede! İspanya beraberliği yakaladı.

18' Le Normand, kendi ağlarını havalandırarak Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi



CANLI ANLATIM

1' Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier'in çaldığı düdükle İspanya - Gürcistan maçı başladı.

5' Carvajal'in ceza sahasına yerden verdiği pas sonrası Pedri'nin şutunda Mamardashvili kontrol sağladı.

18' GOOOOOL! Kakabadze'nin ortasında Le Normand topu kendi ağlarına gönderdi. Gürcistan 1-0 önde!

27' İspanya, rakip kalede gol bulmaya çalışırken Pedri'nin ceza sahası dışından attığı şutta top auta çıktı.

35' Cucurella'nın uzaktan sert vuruşunda Mamardashvili bir kez daha başarılı.

38' GOOOOL! Rodri ceza sahası yayı üzerinden yaptığı vuruşla skoru 1-1'e getirdi.

45' İlk yarı sona erdi

46' İkinci yarı başladı

48' Kvaratskhelia kendi sahasında aldığı top sonrasında Simon'u önde görünce uzaktan sol ayakla bir şut denedi ancak isabet sağlayamadı.

51' Yamal'ın kullandığı serbest vuruş sonrasında Mamardashvili topu çeldi

51' Yamal'ın sağ kanattan yaptığı ortada Fabian Ruiz takımını 2-1 öne geçirdi.

74' Yamal topu ağlarla buluşturdu ancak VAR'dan gelen kararla gol geçerli sayılmadı

75' GOOOOL! Nico Williams sol kanattan girdiği ceza sahasında Mamardashvili ile karşı karşıya kaldı ve topu kalenin üstüne vurarak İspanya'ya 2 farklı üstünlüğü getirdi.

84' GOOOOOL! Gürcistan defasından sekip İspanyollarda kalan topla buluşan Dani Olmo, ceza sahasına girer girmez vuruşunu yaptı ve farkı 3'e çıkardı.

LE NORMAND DA LİSTEYE EKLENDİ

EURO 2024'te kendi kalesine gol atan futbolcular ön plana çıkmıştı. Almanya'da Antonio Rüdiger, İtalya'da Riccardo Calafiori, Hollanda'da Donyell Malen, Arnavutluk'ta Klaus Gjasula, Avusturya'da Maximilian Wöber, Çekya'da Robin Hranac ve Türkiye'de Samet Akaydın rakipler adına fileleri havalandırmıştı. İspanya'dan da Le Normand Gürcistan'ı 1-0 öne geçirdi.

RODRI'DEN 4. GOL

İspanya adına beraberliği getiren isim Rodri oldu. Yıldız futbolcu ceza sahası yayı üzerinde yaptığı sert ve düzgün vuruş sonrasında takımına eşitliği sağlarken 4. kez gol sevinci yaşadı. City'nin yıldızı daha önce Almanya karşsıında 1, Brezilya önünde ise 2 kez fileleri havalandırma sevinci yaşamıştı.

MAMARDASHVILI NEREYE KADAR?

İspanya karşısında golü bulmayı başaran Gürcistan'da en ön plana çıkan isim Mamardashvili'ydi. Kulüp kariyerinde forma giydiği ülkeye başarılı bir performans sergileyen Gürcü file bekçisi, birçok pozisyonda rakibe izin vermedi ancak tek başına da bir yere kadar direnebildi. Rodri, Fabian Ruiz, Williams ve Olmo İspanya adına skor üreten isimler oldu.

İLK KEZ GOL YEDİLER

İspanya, EURO 2024'te grup maçlarındaki performansla parlamıştı. İspanyollar 3 maçını da kazanan tek takım olmuştu. İspanya aynı zamanda grup aşamasında kalesini gole kapattıktan sonra ilk kez kalesindeki golü Gürcistan karşısında gördü.

RAKİP ALMANYA

Gürcistan'ı 4-1 yenen İspanya 5 Temmuz'da ev sahibi Almanya ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19.00'da başlayacak.

Panzerler daha önce 1972, 1980 ve 1996'da Avrupa şampiyonu olmayı başarmıştı.

EURO 2024'teki performanslarıyla da ev sahibi olmanın verdiği avantajla da favoriler arasında yer alıyor.

Havertz, Wirtz, İlkay Gündoğan, Musiala ve daha birçok süper yıldıza sahip Almanya ile İspanya arasında adeta erken bir final mücadelesi oynanancak.

Almanlar son 16 turunda Danimarka'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmilti.

İspanya da yine 3 kez mutlu sona ulaşan ülkeler arasında bulunuyor.

Boğalar 1964, 2008 ve 2012'de kupaya uzanmıştı.

Kupada şu ana kadar sadece bir kez gol yiyen İspanyollar rakibini eleyerek yarı finale yükselmek ve ardından da evine zaferle dönmeyi hedefliyor.

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