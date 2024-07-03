Almanya'da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler

Milli Futbol Takımımız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı. Leipzig'de Ay-Yıldızlı ekibe tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59'da Merih Demiral attı. Rakip 66'da Gregoritsch ile umutlandı ancak finalde kazanan Türkiye oldu. EURO 2008'den sonra ilk kez çeyrek finale kalan Ay-Yıldızlılar, gözünü şimdi ise Hollanda'ya çevirdi. Dev kapışma 6 Temmuz'da Berlin'de yaşanacak. Spor yazarları tarihi maçı yorumladı. İşte o yorumlar....