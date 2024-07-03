Almanya'da destan yazdık | A Milli Takım Avusturya engelini aştı! Sırada Hollanda var! Spor yazarları tarihi maçı yorumladı: Alayına haddini bildirdiler

Milli Futbol Takımımız 2024'te 'Ölüm Grubu' olarak tabir edilen D Grubu'nu lider tamamlayan Avusturya'yı eleyerek müthiş bir iş başardı. Leipzig'de Ay-Yıldızlı ekibe tarihi zaferi getiren golleri 1 ve 59'da Merih Demiral attı. Rakip 66'da Gregoritsch ile umutlandı ancak finalde kazanan Türkiye oldu. EURO 2008'den sonra ilk kez çeyrek finale kalan Ay-Yıldızlılar, gözünü şimdi ise Hollanda'ya çevirdi. Dev kapışma 6 Temmuz'da Berlin'de yaşanacak. Spor yazarları tarihi maçı yorumladı. İşte o yorumlar....
A Milli Takım, Avusturya engelini de aşarak EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Spor yazarları tarihi maçı değerlendirdi. İşte o yorumlar...
İLKER YAĞCIOĞLU- DARISI HOLLANDA
EURO 2024'ÜN, gizli favorisi Avusturya'ya karşı A Milli Takımımız en iyi maçını oynadı. Vincenzo Montella bu maçta üçlü savunmaya dönerek Avusturya'nın yaptığı meşhur önde presi engellemiş oldu.
Orta sahada orkun ismail ve ardanın çok iyi oyunları ve kolay top kaybetmemeleri ilk 45 dakikayı önde tamamlamamızı sağladı. Merih attığı goller ve yaptığı kritik müdahaleler ile ön plana çıkan isim oldu. İlk 45'teki iyi oyun Montella'nın eseriydi.