Vincenzo Montella’dan forvet açıklaması: Pozisyon değişerek oynayabiliyorlar

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, zorlu randevu öncesinde karşılaşma ile ilgili konuştu.
Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te çeyrek finale yükselmek isteyen A Milli Futbol Takımımız, Avusturya ile kozlarını paylaşıyor. Teknik Direktör Vincenzo Montella, zorlu randevu öncesinde karşılaşma ile ilgili konuştu.
"ÖZGÜVENLE MAÇIMIZA ÇIKACAĞIZ"
Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmaya hücum alanındaki verilere dayalı öz güvenle sahada olacaklarını dile getirerek; "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok öz güvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu öz güvenle maçımıza çıkacağız." dedi.
"ARDA VE BARIŞ DEĞİŞMELİ OYNAYACAK"
Kadro tercihi hakkında konuşan İtalyan çalıştırıcı, "Şu an maça başlayabilecek en iyi 11'i çıkardık. Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz'ın farklı özellikleri var. Maç içerisinde pozisyon değiştirerek oynayabiliyorlar." ifadelerini kullandı.