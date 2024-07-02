Vincenzo Montella’dan forvet açıklaması: Pozisyon değişerek oynayabiliyorlar

"ÖZGÜVENLE MAÇIMIZA ÇIKACAĞIZ"

Teknik Direktör Vincenzo Montella, karşılaşmaya hücum alanındaki verilere dayalı öz güvenle sahada olacaklarını dile getirerek; "Maçın önemini hepimiz biliyoruz. Bunun bilincinde hazırlandık. Çok güzel bir maç bizi bekliyor. Bu maçta çok öz güvenli olmamız gerekiyor. Topa sahip olduğumuzda pas oyunumuzu göstermemiz gerekiyor. En çok gol beklentisi olan üçüncü milli takımız. Bu öz güvenle maçımıza çıkacağız." dedi.