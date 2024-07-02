AYRILMALARI BEKLENİYOR Kanarya'da yeni sezon itibarıyla bazı oyuncuların takımda yer almaması bekleniyor. Özellikle kiradan dönen futbolcuların ya yeniden aynı şekilde gönderilmeleri veya bonservisleriyle satılmaları bekleniyor. Kontenjan nedeniyle bu kararı alan yönetim, en doğru hamleyi yapmak amacında. Kadrodan ise satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Rade Krunic, beklentileri karşılayamayan Ryan Kent ile Miha Zajc ve sakatlandıktan sonra istenen seviyeye gelemeyen Luan Peres'in ayrılmaları yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

2 YILDIZ İMZALADI Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk imzayı atan isim Levent Mercan olmuştu. Fatih Karagümrük'ten alınan genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı siyahlılara da 2 milyon euro ödenmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde geride kalan seneyi kiralık olarak geçiren Çağlar Söyüncü'nün de bonservisi alındı. Kulübü Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödenecek.

BİR BOMBA DAHA! Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündemde yer alıyor. Jose Mourinho, Thiago Motta'nın kadrosunda düşünmediği bir yıldızı listesine ekledi ve düğmeye basıldı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE Sarı lacivertliler orta saha içimn Juventus'ta forma giyen 25 yaşındaki Amerikalı Weston Mckennie'nin peşine düştü. İtalyan ekibine resmi teklif yapılacak ancak Tottenham'ın da yıldız futbolcu için 18 milyon euroluk sıcak para önerisi mevcut.

10 ASİST YAPTI Weston Mckkenie geçen sezon Juventus formasını 38 maçta giydi. ABD'li futbolcu bu karşılaşmalarda 10 asistlik performans sergiledi.