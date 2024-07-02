PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Jose Mourinho 28 milyon euro değerindeki yıldızı istedi! Fenerbahçe görüşmelere başlıyor

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor. Sarı lacivertliler büyük bir uğraş verdiği yaz tescil döneminde iki isme imza attırmayı başarmıştı. Şimdi ise Portekizli Teknik Direktör Jose Mourinho'nun istediği yıldızlara geldi. 28 milyon euro değerindeki oyuncuya kanca atan deneyimli çalıştırıcının ardından Kanarya da kulübüyle görüşmelere başlayarak teklifini iletecek. Orta sahada forma giyen oyuncu için Zajc ve Krunic'in gidişi sonrası kontenjan da açılacak. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 19:40 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 19:40
Jose Mourinho 28 milyon euro değerindeki yıldızı istedi! Fenerbahçe görüşmelere başlıyor

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sezonu 99 puan toplamasına rağmen ikinci sırada tamamlayan ve şampiyonluk özlemini dindiremeyen Fenerbahçe, Jose Mourinho yönetiminde yeni bir döneme başladı. Sarı lacivertliler kadrosuna katacağı yıldızlarla birlikte artık hasrete son vermek ve taraftarlarını da sevindirmek istiyor.

İlk hazırlık maçında eski futbolcusu Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Petrolul Ploiesti'yi 2-1 yenen Fenerbahçe'de golleri Edin Dzeko ve Miha Zajc kadetmişti. Alınan bu galibiyet sezona iyi başlamak adına moral oldu. Jose Mourinho da ilk karşılaşmada aldıkları galibiyetten memnuniyet duyduğunu açıkladı.

Fenerbahçe bir sonraki maçında 6 Temmuz'da Admira Wacker ile karşı karşıya gelecek. 10 Temmuz'da rakip Hajduk Split, 13 Temmuz'da ise Strasbourg olacak.

AYRILMALARI BEKLENİYOR

Kanarya'da yeni sezon itibarıyla bazı oyuncuların takımda yer almaması bekleniyor. Özellikle kiradan dönen futbolcuların ya yeniden aynı şekilde gönderilmeleri veya bonservisleriyle satılmaları bekleniyor. Kontenjan nedeniyle bu kararı alan yönetim, en doğru hamleyi yapmak amacında. Kadrodan ise satın alma opsiyonu bulunmasına rağmen Rade Krunic, beklentileri karşılayamayan Ryan Kent ile Miha Zajc ve sakatlandıktan sonra istenen seviyeye gelemeyen Luan Peres'in ayrılmaları yüksek ihtimal olarak gözüküyor.

2 YILDIZ İMZALADI

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de ilk imzayı atan isim Levent Mercan olmuştu. Fatih Karagümrük'ten alınan genç futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandı. Kırmızı siyahlılara da 2 milyon euro ödenmesi bekleniyor. Sarı lacivertlilerde geride kalan seneyi kiralık olarak geçiren Çağlar Söyüncü'nün de bonservisi alındı. Kulübü Atletico Madrid'e 8.5 milyon euro ödenecek.

BİR BOMBA DAHA!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok isim gündemde yer alıyor. Jose Mourinho, Thiago Motta'nın kadrosunda düşünmediği bir yıldızı listesine ekledi ve düğmeye basıldı.

ORTA SAHAYA TAKVİYE

Sarı lacivertliler orta saha içimn Juventus'ta forma giyen 25 yaşındaki Amerikalı Weston Mckennie'nin peşine düştü. İtalyan ekibine resmi teklif yapılacak ancak Tottenham'ın da yıldız futbolcu için 18 milyon euroluk sıcak para önerisi mevcut.

10 ASİST YAPTI

Weston Mckkenie geçen sezon Juventus formasını 38 maçta giydi. ABD'li futbolcu bu karşılaşmalarda 10 asistlik performans sergiledi.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
Leipzig’de Türk akını! Türkiye- Avusturya maçı öncesi büyük coşku! İşte o renkli anlar...
Türk Telekom
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Montella’dan son dakika değişikliği: O isim 11’e! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı kadrosu
10 ay sonra kritik zirve! Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Astana’da görüşecek
TikTok’ta Kim Jong Un rüzgarı: Propoganda şarkısı viral oldu! ABD panikte: Gençler komünist şarkılarında dans ediyor
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplaması
SON DAKİKA