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Trabzonspor'da Trezeguet izinsiz kamptan ayrıldı!

Trabzonspor Kulübü’nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:36 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:36
Trabzonspor’da Trezeguet izinsiz kamptan ayrıldı!

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Trabzonspor Kulübü'nün, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na gitmesine izin vermediği Trezeguet, kulübün onayı olmadan ülkesinin milli takım kampına katıldı.



Kulüp bu konuda gerekli resmi uyarıları yaparken, oyuncunun herhangi bir sorun yaşamaması için yetkililerin devreye girdiği belirtildi.

Bordo-mavili kulübün resmi teklif gelmesi halinde oyuncunun transferine izin vereceği öğrenildi.

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