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Trabzonspor Anthony Nwakaeme'nin maliyetini açıkladı! İşte alacağı yıllık ücret

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Trabzonspor, eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi öğle saatlerinde Trabzon'a getirdi. Sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı oyuncunun maliyeti de belli oldu. İşte KAP'a bildirilen ücret ve kontrat süresi...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 21:25 Güncelleme 30 Haziran 2024, 21:26
Trabzonspor Anthony Nwakaeme’nin maliyetini açıkladı! İşte alacağı yıllık ücret

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Daha önce 4 sezon formasını giydiği Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşan Trabzonspor, yıldız oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Bordo mavililer bugün şehre getirdiği kanat forvetin maliyetini ve sözleşme detaylarını açıklayarak kontrat süresini de 2 yıl olarak belirlendiğini deklare etti.

1 MİLYON 75 BİN EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Trabzonspor yeniden anlaşmaya vardığı Anthony Nwakaeme'ye yıllık maaş olarak 1 milyon 575 bin euro ve imza parası da 500 bin euro ödeneceğini duyurarak; "Kamuoyuna Duyuru Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.

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