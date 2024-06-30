Trabzonspor Anthony Nwakaeme’nin maliyetini açıkladı! İşte alacağı yıllık ücret

Daha önce 4 sezon formasını giydiği Anthony Nwakaeme ile yeniden anlaşan Trabzonspor , yıldız oyuncuyla yeniden anlaşma sağlandığını duyurmuştu. Bordo mavililer bugün şehre getirdiği kanat forvetin maliyetini ve sözleşme detaylarını açıklayarak kontrat süresini de 2 yıl olarak belirlendiğini deklare etti.

1 MİLYON 75 BİN EURO GARANTİ ÜCRET ALACAK

Trabzonspor yeniden anlaşmaya vardığı Anthony Nwakaeme'ye yıllık maaş olarak 1 milyon 575 bin euro ve imza parası da 500 bin euro ödeneceğini duyurarak; "Kamuoyuna Duyuru Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Anthony Nnaduzor Nwakaeme ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır." açıklamasında bulundu.