Türkiye'nin de katıldığı ve 26 ülkenin şampiyonluk mücadelesi verdiği EURO 2024 'te yeni bir çeyrek finalist daha belli oldu. Fransa 'nın Belçika ile karşılaştığı son 16 turu maçında galibiyet John Vertonghen'in kendi kalesine attığı golle geldi. Fransızlar sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılırken Portekiz veya Slovenya'nın kendisine rakip olmasını beklemeye başladı. İşte Fransa - Belçika maçının kritik pozisyonları, önemli anları ve atılan gol...

Fransa iki pasla kaleye geldi, Thuram gole çok yaklaştı! 🇫🇷 #EURO2024 pic.twitter.com/NrzKHcjYVK

Fransa iki pasla kaleye geldi, Thuram gole çok yaklaştı!

⚽ GOL | Fransa aradığı golü Kolo Muani ile buldu! Sabırla gittiler ve sonunda attılar! #EURO2024 pic.twitter.com/3AsQGKAZoN

VERTHONGEN'İN KENDİ KALESİNE ATTIĞI GOLLE FRANSA 1-0 ÖNDE (UEFA ilk anda Kolo Muani olarak tabelaya yansıyan golü sonrasında Belçikalı yıldızın kendi kalesine attığı yönünde değiştirdi)

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR







CANLI ANLATIM

1 ' Maç başladı

14' Fransa'nın sol kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Mbappe'nin şutu üstten dışarı gitti.

18' Fransa'nın sağ kanattan kullandığı kornerde ön direkte Thuram'ın yaptığı kafa vuruşu auta gitti.

24' Belçika'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta De Bruyne'nin direkt kaleye yolladığı topu Maignan zorlansa da çıkarmayı başardı.

34' Kounde'nin sağ kanattan yaptığı ortaya kale alanı içerisinde Thuram'ın yaptığı kafa vuruşu az farkla auta gitti.

39' Tchouameni'nin uzak mesafeden etkili şutunda top az farkla dışarı gitti.

45+1' Fransa'nın sol kanattan paslaşarak kullandığı kornerde Mbappe'nin kale alanına çevirdiği top savunmadan sekerek Tchouameni'nin önünde kaldı fakat Tchouameni'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert vuruşu üstten auta gitti.

49' Tchouameni uzaktan attığı şut sonrası Casteels topu kornere çeldi.

45' İlk yarı sona erdi.

46' İkinci yarı başladı

54' Sol kanatta topla buluşan Mbappe, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası içine girerken sol çaprazdan yaptığı vuruş az farkla üstten dışarı gitti.

56' Kounde'nin sağ kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topa Mbappe'nin gelişine ayak içiyle yaptığı vuruş etkili olmadı ve farklı şekilde auta gitti.

61' De Bruyne'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Carrasco, topla ceza sahasına girse de vuruşunu yapmakta gezikti ve Hernandez, kritik müdahalesi ile topu kornere yolladı.

65' Rabiot'nu pasında uygun pozisyonda ceza sahası dışında topla buluşan Griezmann'ın şutunda top, yandan dışarı gitti.

69' Griezmann'ın pasında Tchouameni'nin ceza sahası dışından şutu bir kez daha üstten dışarı gitti.

71' Mangala'nın pasında kale alanının sol çaprazında topla buluşan Lukaku'nun vuruşunda Maignan, yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

78' Sağ kanattan Kounde'nin çevirdiği topa Mbappe'nin penaltı noktası civarından yaptığı vuruş, yine üstten dışarı gitti.

83' Ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan De Bruyne'nin boş pozisyonda yaptığı sert vuruşta kaleci Maignan, kurtarışıyla gole izin vermedi.

85' GOOOOOOL! Kante'nin pasında ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Kolo Muani'nin şutu, Vertonghen'e de çarparak ağlara gitti ve Fransa, Vertonghen'in kendi kalesine attığı şeklinde değerlendirilen golle öne geçmeyi başardı: 1-0.