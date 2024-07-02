GİDECEKLERDEN HABER YOK Trabzonspor'un yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmeyen futbolcular için şu ana kadar herhangi bir teklif gelmemesi yönetimi kara kara düşündürüyor. Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi gibi kiralık giden oyuncular için şu ana kadar resmi bir girişim söz konusu değil. Ayrıca Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Joaquin Fernandez'de de aynı durum geçerli. Orsic'i kampta görmek isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı şu an raporunu vermedi. Ayrıca yüksek bonservis beklenen Trezeguet'e de her ne kadar talip çıksa da somut bir gelişme yok.

6 OYUNCU KAP'A BİLDİRİLDİ 2024-2025 sezonuna iddialı giren Trabzonspor, 6 futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Bordo mavililer bugüne kadar Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic, John David Lundstram, Cihan Çanak ve Ozan Tufan'ı renklerine bağladığını duyurdu. Ancak Fırtına transferde durmak bilmiyor.

YENİ HEDEFLER YOLDA Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre şekillenen transfer rotasında bugüne kadar bildirdiği isimlerle dikkat çeken Trabzonspor, Macaristan kampı sonrasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri için kadrosunu oluşturmak amacında. Bu kapsamda da görüşmelerine hız verdi ve temaslar sıklaştırıldı. Hedefte ise forvet, orta saha ve stoper mevkileri var.

FORVET İKİSİNDEN BİRİ OLACAK Karadeniz temsilcisinde yeni sezonun golcüsü belirlenmek üzere. Denis Draguş'u aldığı rotasyonunda Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım ve Umut Bozok'a da sahip olan Trabzonspor'da ilk hedef ise Paul Onuachu. Geride kalan sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Nijeryalı dev golcü için kulübüyle görüşülüyor.