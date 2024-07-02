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Trabzonspor Fenerbahçe'nin eski yıldızını transfer ediyor! Bombalar arka arkaya patlayacak...

Yeni sezon hazırlıklarını Macaristan'da gerçekleştirdiği kamp ile sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da hız verdi. Açıkladığı 6 futbolcunun ardından durmayan Fırtına, UEFA Avrupa Ligi ön elemelerine tüm hamlelerini yapmış bir şekilde çıkmak amacında. Listede de çok sayıda isim var. Fenerbahçe'nin eski yıldızı için de görüşmeler başladı ve ilk teklif iletildi. Ayrıca farklı mevkilerde de temaslar hız kazandı ve imzaların artık atılması bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:55 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:57
Trabzonspor Fenerbahçe’nin eski yıldızını transfer ediyor! Bombalar arka arkaya patlayacak...

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İki sezondur uzak kaldığı şampiyonluk mücadelesinde yeniden söz sahibi olmak isteyen Trabzonspor, kadrosunu güçlendirebilmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyet ve yönetimin iş birliği içerisinde devam eden temaslarda ilk etapta 6 oyuncu KAP'a bildirilmişti. Şimdi ise sıra farklı futbolculara geldi. Onlar arasında Fenerbahçe'nin eski yıldızı da bulunuyor. İşte detaylar...


Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Macaristan'ın Szeged şehrinde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular dört grup halinde dayanıklılık testinden geçti. Antrenmanda, milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı.

İLK MAÇ 25 TEMMUZ'DA

Yeni sezonda Süper Lig ve Türkiye Kupası kadar Avrupa'da da başarılı olmak isteyen Trabzonspor, ilk maçına temmuz ayının son günlerinde çıkacak. Temsilcimiz Ruzomberok (Slovakya)-Tobol (Kazakistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki ilk karşılaşmalar 25 Temmuz, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta oynanacak. Ekibimiz ilk maçını deplasmanda, rövanş maçını ise Papara Park'ta oynayacak.

GİDECEKLERDEN HABER YOK

Trabzonspor'un yeni sezon yapılanmasında kadroda düşünülmeyen futbolcular için şu ana kadar herhangi bir teklif gelmemesi yönetimi kara kara düşündürüyor. Maxi Gomez, Dmitrios Kourbelis, Tonio Teklic ve Montasser Lahtimi gibi kiralık giden oyuncular için şu ana kadar resmi bir girişim söz konusu değil. Ayrıca Taxiarchis Fountas, Enis Bardhi, Joaquin Fernandez'de de aynı durum geçerli. Orsic'i kampta görmek isteyen Teknik Direktör Abdullah Avcı şu an raporunu vermedi. Ayrıca yüksek bonservis beklenen Trezeguet'e de her ne kadar talip çıksa da somut bir gelişme yok.

6 OYUNCU KAP'A BİLDİRİLDİ

2024-2025 sezonuna iddialı giren Trabzonspor, 6 futbolcuyla anlaştığını açıkladı. Bordo mavililer bugüne kadar Anthony Nwakaeme, Denis Draguş, Borna Barisic, John David Lundstram, Cihan Çanak ve Ozan Tufan'ı renklerine bağladığını duyurdu. Ancak Fırtına transferde durmak bilmiyor.

YENİ HEDEFLER YOLDA

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın raporuna göre şekillenen transfer rotasında bugüne kadar bildirdiği isimlerle dikkat çeken Trabzonspor, Macaristan kampı sonrasında oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi ön elemeleri için kadrosunu oluşturmak amacında. Bu kapsamda da görüşmelerine hız verdi ve temaslar sıklaştırıldı. Hedefte ise forvet, orta saha ve stoper mevkileri var.

FORVET İKİSİNDEN BİRİ OLACAK

Karadeniz temsilcisinde yeni sezonun golcüsü belirlenmek üzere. Denis Draguş'u aldığı rotasyonunda Enis Destan, Poyraz Efe Yıldırım ve Umut Bozok'a da sahip olan Trabzonspor'da ilk hedef ise Paul Onuachu. Geride kalan sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren Nijeryalı dev golcü için kulübüyle görüşülüyor.



Türkiye'de geçirdiği dönemde kendini çok sevdiren, taraftarlar tarafından benimsenen ve golleriyle de kalplere taht kuran Paul Onuachu'nun bonservisi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşmaya çalışılıyor. Eğer sonuç alınamazsa Club Brugge'ün yıldızı Roman Yaremchuk ile ilgili sürecin tamamlanması adına gaza basılacak.

ORTA SAHADA SEÇENEK ÇOK

Abdullah Avcı'nın arkadaşlarını yönlendirebilecek ve oyunun merkezinde görev yapabilecek savaşçı bir oyuncu isteği üzerine de harekete geçilmişti. Daha önce de gündeme gelen futbolcular arasından Marcelino Nunez, Ao Tanaka ve Tim Jabol-Folcarelli konusunda görüşmeler devam ediyor. Kulüpleri ile olan kontratları nedeniyle bonservis ödemesi gereken bordo mavililer bu seviyeyi aşağıda tutmaya çalışıyor.

CHAM REST ÇKETİ

Trabzonspor'un 10 numara alternatiflerinden biri olarak ön plana çıkan Muhammed Cham için görüşmeler devam ediyor ancak kulübü Clermont geri adım atmaya yanaşmıyor. Avusturyalı futbolcu takımına küme düştükten sonra kolaylık sağlanması konusunda ikinci kez talepte bulundu. Yönetim de artık kısa süre içerisinde bu transferi resmiyete kavuşturmak amacında.

STOPERE ESKİ FENERLİ

Trabzonspor defansını da sağlama almak üzere çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın Joaquin Fernandez'i istememesiyle birlikte Filip Benkovic'in ayrılması ve elde sadece Stefano Denswil'in kalması takviyeyi kaçınılmaz kıldı. Samuel Gigot ile ilgilenen ancak henüz istediği sonucu alamayan yönetim, flaş bir isim konusunda kulübüyle görüşmelere başladı.



Fırtına geçen sezon Fenerbahçe'den Hoffenheim'e 12.3 milyon euro karşılığında trasnfer olan Attila Szalai'nin peşine düştü. Alman ekibiyle görüşmelere başlandı. Gündemde ilk olarak satın alma opsiyonlu kiralama önerisi var. Eğer bu formülden olumlu sonuç alınamazsa bu kez farklı formüller üzerinde görüşülecek.

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