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Fenerbahçe'de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası etabını tamamlarken, teknik direktör Jose Mourinho da kafasındaki kadroyu oluşturmaya başladı. Buna göre deneyimli teknik adamın 6 isimle yolların ayrılmasına karar verdiği iddia edildi. İşte o isimler ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 14:27 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 14:27
Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

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Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

Sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

LUAN PERES

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

RADE KRUNIC

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

MIHA ZAJC

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

MIGUEL CRESPO

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

RYAN KENT

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

JOAO PEDRO

Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

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