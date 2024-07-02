Fenerbahçe’de 6 ayrılık! Jose Mourinho o isimleri sildi

Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Süper Lig'de 2024-25 sezonuna Jose Mourinho yönetiminde mutlak şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.
Sarı-lacivertliler bir yandan da takımdan ayrılacak isimler üzerinde yoğunlaşıyor. Bu bağlamda Jose Mourinho'nun kadroda düşünmediği isimler de netleşmeye başladı.
Kadrosunda 15 yabancı futbolcu bulunduran Fenerbahçe'de teknik direktör Mourinho 6 futbolcuyu gözden çıkardı.
Sabah'ın haberine göre Portekizli teknik adamın gelecek sezon kadroda düşünmediği isimler şöyle:
LUAN PERES
RADE KRUNIC
MIHA ZAJC
MIGUEL CRESPO