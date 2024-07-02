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Galatasaray'a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. İlk olarak Hakim Ziyech'in opsiyonunun kullanıldığını açıklayan sarı kırmızılılar, daha sonra Michy Batshuayi ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Aslan'ın sıradaki hedefinin ise yine bir Belçikalı yıldız olduğu öğrenildi. İşte transferin detayları...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 16:30 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 16:31
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Kemerburgaz'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde de Kemerburgaz'da açılan yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attırdı.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, şimdi de bir başka Belçikalı için harekete geçti.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

OREL MANGALA HAMLESİ

8 numara transferi yapması beklenen Sarı-Kırmızılı takımın gündemine gelen son isim ise İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest forması giyen Orel Mangala oldu.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Aslan'ın Belçikalı orta saha oyuncusunun menajeriyle kısa süre içerisinde temas kuracağı ve durumu hakkında bilgi alacağı ifade ediliyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Yönetimin şartların oluşması halinde 26 yaşındaki yıldız oyuncu için Ada ekibine teklifte bulunacağı da gelen haberler arasında.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Mangala geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Fransız ekibi Lyon'da kiralık olarak geçirdi.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

Galatasaray'ın yakından ilgilendiği oyuncuya 20 milyon Euro değer biçiliyor.

Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek

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