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Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya: Türkiye birlikte olduğu sürece her zaman her şeyi başaracaktır!

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, "Türkiye birlikte olduğu sürece her zaman her şeyi başaracaktır" dedi.

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Giriş Tarihi 03 Temmuz 2024, 17:12 Güncelleme 03 Temmuz 2024, 17:12
Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya: Türkiye birlikte olduğu sürece her zaman her şeyi başaracaktır!

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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya şunları söyledi;

"Birlikteyiz ve güçlüyüz. İnşallah çeyrek finalden sonra, yarı finale geçeceğiz. Birlikteyiz Türkiye. Genç bir takım. Zaman zaman hatalar yapıyoruz. Ama geleceği çok güçlü bir milli takım geliyor. İnşallah bir dünya şampiyonluğu bir Avrupa şampiyonluğu bu gençler alacak. Birlik olmak, birlikte olmak olmak çok güzel. Biz birlikte Türkiye'yiz. Geliyor Türkiye. Adım adım yürüyoruz. İnanın bir gün dünya şampiyonu olacağız. Çünkü türk futbolu daha iyilerine layık. Kavga etmeyi bırakıp, ülkemizi sever ve karşımızdakine biraz saygı duymaya başlarsak, birlikte çok güzel işler yapacağız. Bugün Türkiyeliyiz. Eyüp spor hayatımızda yok. Biz türk'üz. Ve türk olduğumuz içinde çok mutlu ve gururluyuz"

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