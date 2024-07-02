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Galatasaray'dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi'nin adı gölgede kalacak

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezon hazırlıklarına resmen start veren sarı kırmızılılar, transferdeki ilk hamlesini de Michy Batshuayi'yi kadrosuna katarak yaptı. Ancak Aslan'ın durmaya niyeti yok. Galatasaray'ın şimdi de dünyaca ünlü yıldızın transferini noktalamak üzere olduğu öğrenildi. İşte A Spor'un duyurduğu o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 11:31 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 11:36
Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

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Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan sezonu 102 puanla tamamladı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Sarı-kırmızılılar, rekorlarla geçen sezonda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 3. şampiyonluk için kolları sıvadı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Aslan, flaş transferlerle yeni sezona hazırlanıyor.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Forvet bölgesine Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, sıradaki önceliğini ise orta sahaya verdi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

BATSHUAYI RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha transferi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Galatasaray'da orta saha takviyesi için beklenen ismin Adrien Rabiot olduğu öğrenildi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Oyuncunun istediği sözleşme şartlarını kabul eden Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için tüm şartları zorluyor.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Bu sezon 35 maça çıkan Rabiot, bu müsabakalarda 5 gol 3 asist yaptı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Profesyonel futbol kariyerinde 452 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 47 gol ve 32 asist yaptı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te görev yapan Rabiot, takımının şu ana kadar oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

35 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.

Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

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