Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan sezonu 102 puanla tamamladı.
Galatasaray, Süper Lig'de geride kalan sezonu 102 puanla tamamladı.
Sarı-kırmızılılar, rekorlarla geçen sezonda 24'üncü şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
Sarı-kırmızılı ekip başarılı geçen sezonun ardından tekrardan şampiyon olmak istiyor.
Bunun için Aslan transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray geçtiğimiz sezon birçok oyuncuyu renklerine bağladı ve bu transferlerle Avrupa'da gündem oldu.
Okan Buruk yönetiminde son 2 sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 3. şampiyonluk için kolları sıvadı.
Süper Lig'de 25. kez şampiyon olarak beşinci yıldızı armasına eklemek isteyen Aslan, flaş transferlerle yeni sezona hazırlanıyor.
Forvet bölgesine Batshuayi'yi transfer eden sarı-kırmızılı ekip, sıradaki önceliğini ise orta sahaya verdi.
BATSHUAYI RESMEN AÇIKLANDI!
Galatasaray, Fenerbahçe'den ayrılan Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'yi resmen kadrosuna kattı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Açıklamada Batshuayi ile imzalanan sözleşmenin detayları da paylaşıldı.
Anlaşma kapsamında Belçikalı santrfora sezon başına 3 milyon Euro ödeneceği aktarıldı.
Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.
ORTA SAHAYA DÜNYA YILDIZI
Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da hedef orta saha transferi.
Galatasaray'da orta saha takviyesi için beklenen ismin Adrien Rabiot olduğu öğrenildi.
Oyuncunun istediği sözleşme şartlarını kabul eden Galatasaray, Juventus ile sözleşmesi biten Fransız oyuncuyu Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmek için tüm şartları zorluyor.
Bu sezon 35 maça çıkan Rabiot, bu müsabakalarda 5 gol 3 asist yaptı.
Profesyonel futbol kariyerinde 452 resmi maçta görev yapan 29 yaşındaki oyuncu, 47 gol ve 32 asist yaptı.
Fransa Milli Takımı ile EURO 2024'te görev yapan Rabiot, takımının şu ana kadar oynadığı tüm maçlara ilk 11'de başladı.
35 milyon Euro'luk piyasa değeri bulunan tecrübeli orta saha oyuncusunun sözleşmesi 1 Temmuz itibarıyla sona erdi.