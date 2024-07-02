Galatasaray’dan dev hamle: Dünya yıldızı geliyor! Batshuayi’nin adı gölgede kalacak

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fenerbahçe'de forma giyen 30 yaşındaki santrfor ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ayrıca Michy Batshuayi'nin ilk yıl 1,5 milyon Euro, ikinci sezon 1 milyon Euro ve üçüncü yıl ise 500 bin Euro imza parası alacağı da kaydedildi.