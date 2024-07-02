Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

ROTA BERGHUIS Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen siyah beyazlılar, Arjantinli yıldızın Benfica'da kalma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle rotasını değiştirdi.