Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…
Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...
ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI
Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.
Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.
Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.
30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.
JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE
Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.
Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.
CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR
Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.
Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.
ROTA BERGHUIS
Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen siyah beyazlılar, Arjantinli yıldızın Benfica'da kalma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle rotasını değiştirdi.
Hollandalı teknik adam, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlıyor.
Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.
MENAJER DESTEĞİ
Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.
32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.