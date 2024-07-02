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Beşiktaş'ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katarak taraftarlarını heyecanlandıran siyah beyazlılarda yönetim, bir süredir Di Maria transferi için de uğraşıyordu. Ancak Arjantinli yıldızın Benfica'da devam etmeye daha yakın olması nedeniyle Kartal, rotayı bir başka yıldıza çevirdi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 13:05 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 13:05
Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

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Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

ROTA BERGHUIS

Bir süredir Angel Di Maria ile ilgilenen siyah beyazlılar, Arjantinli yıldızın Benfica'da kalma ihtimalinin daha yüksek olması nedeniyle rotasını değiştirdi.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Hollandalı teknik adam, Rachid Ghezzal'ın takımdan ayrılmasıyla sağ kanatta oluşan boşluğu Berghuis ile doldurmayı planlıyor.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

Bu doğrultuda, kulüpler arasında bonservis görüşmeleri son aşamaya gelmiş durumda. Berghuis de transferin gerçekleşmesi için Beşiktaş'a destek veriyor.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

MENAJER DESTEĞİ

Tecrübeli oyuncu Steven Berghuis ile Giovanni van Bronckhorst'un menajerinin aynı kişi olması, transfer sürecine olumlu yansıyor. Guido Albers de görüşmelere destek vererek transferin hızlanmasına katkı sağlıyor. Bu transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

32 yaşındaki Berghuis, Ajax ile bir yıl daha sözleşmesi bulunmasına rağmen, Beşiktaş'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Berghuis, Feyenoord forması giydiği dönemde Giovanni van Bronckhorst ile birlikte dört kupa kazandı.

Beşiktaş’ta rota değişti! Di Maria yerine o yıldız geliyor

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