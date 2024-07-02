SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

EURO 2024 son 16 turunda Türkiye - Avusturya maçı öncesi antrenmandaki en önemli detayı ifşaladılar!

Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Milli takımımız Avusturya ile çeyrek finale yükselebilmek adına karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde Avusturya'nın idmanlarındaki en önemli detay, basın tarafından manşetlere taşındı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 02 Temmuz 2024, 17:25 Güncelleme 02 Temmuz 2024, 17:25
EURO 2024 son 16 turunda Türkiye - Avusturya maçı öncesi antrenmandaki en önemli detayı ifşaladılar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

14 Haziran'da başlayan EURO 2024'te birbirinden iddialı ülkelerin mücadelesi devam ediyor. Son olarak Portekiz'in tur atlayarak çeyrek final bileti kapmasının ardından Hollanda - Romanya karşılaşması oynanacak. Günün son maçında ise millilerimiz Avusturya ile karşı karşıya gelecek ve adını son 8'e yazdırabilme mücadelesi verecek.

Portekiz, Gürcistan ve Çekya'nın da yaldığı F grubundan ikinci olarak son 16 turuna yükselen A Milli Futbol Takımı, rakibiyle Leipzig'de karşı karşıya gelecek. Kritik randevuda hakem Artur Soares Dias düdük çalacak.

İki takımın da sahadan galibiyet alabilmek için karşılaşacağı zorlu sınav öncesinde Avusturya basınından flaş bir iddia geldi. Haberlerde rakibimizin antrenmanlarda uyguladığı detay manşetlere taşındı.

DER STANDARD: TAKIM NE YAPACAĞINI BİLİYOR

"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."



'COŞKU FİLİZLENMEYE BAŞLADI'

"Türkiye'nin performansı ilk zamanlarda ülkelerinde çok eleştirildi, ancak şimdi coşku filizlenmeye başladı. Daha fazlasını istiyorlar.

"Sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu moral bozucu, o takımın ateşleyicisi, ruhu, kaptanı. Avusturya karşısında fark yaratamayacak."

EN ÇARPICI DETAYI BÖYLE DUYURDULAR: AVUSTURYA PENALTI ÇALIŞIYOR

"Avusturyalılar antrenmanlarda penaltı atışları çalışıyorlar. Oyuncular tek tek penaltı çalışıyor. Çok sıkı çalışıyorlar. Kazanmanın tek alternatifi uçmaktır."

"Bu da yaklaşım açısından neredeyse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes "Biz kendimize bakıyoruz" diyor. Türk taraftarlar stadyumda çoğunlukta olacak. Bu da kimseyi korkutmuyor."

50 MİLYON EUROLUK EK SATIŞ

"Bu maçı taraftarların büyük sevincinin yanı sıra yerel ekonomi de yılın en önemli futbol olayını dört gözle bekliyor. Perakendeciler, 50 milyon avroluk ek satış bekliyor ve peri masalımız devam ederse, yiyecek içecek ticareti, taraftar ürünleri satışları vb. daha da artacak."

ALMANLAR DA SEVİYOR

"Avusturya Milli Takımı'nın ateşi sadece Avusturya'yı sarmıyor. Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri bile ülkemizi seviyor. Atkılar ve formalar şu anda Almanya'nın bazı bölgelerinde tükenmiş durumda. Brandenburg Kapısı'nın önündeki taraftar kuyruğu da 16. tur maçları için bir istisna yapıyor. "Başlangıçta sadece DFB takımının maçları, Olimpiyat Stadı'ndaki maçlar ve çeyrek finalden itibaren tüm maçlar burada gösterilecekti, ancak sayısız taraftar talebi nedeniyle bugün bir istisna yapılıyor.

"Büyük tutku Türklerin bir silahı ama aynı zamanda bir tehlike. Montella "Soğukkanlılığımızı korumalıyız," şeklinde açıklama yaptı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan liderliğinde kritik kabine! Ana gündem ekonomi... Suriye’nin kuzeyindeki provokasyonlar ve terörle mücadele masada
İstanbul’da provokasyon: Lüks restoranı bastı Arap iş insanlarına bıçak salladı! Saldırgan tutuklandı
Türk Telekom
MİT’ten PKK/KCK’nın İsveç yapılanmasına darbe: Zozan Baransson Mardin Nusaybin’de yakalandı
Montella’dan son dakika değişikliği: O isim 11’e! İşte Türkiye’nin Avusturya maçı kadrosu
MEMUR VE EMEKLİ ZAMMINA 3 FARKLI TAHMİN! %20.06-20.34-21.11 oranlarıyla Temmuz zammı hesaplaması
Jeffrey Epstein davasında jüri kayıtları ilk kez ortaya çıktı: 200 sayfalık tecavüz belgesi, kan donduran detaylar! İşte pedofili adasında yaşananlar…
Sinan Ateş davasında ilk ifadeler! Tetikçiden şok sözler: MHP’den iki, üç isim ver seni kurtaralım | Duruşmanın ikinci gününde tansiyon yüksek
Galatasaray’a Belçika çikolatası! Yıldız ismi Mertens ve Batshuayi ikna edecek
Kayseri’de kirli provokasyon: Gözaltına alınan 474 kişiden 285’i sabıkalı çıktı! Kamyonla provokatör taşıdılar
Emekli zammına 3 farklı hesap! SSK ve Bağ-Kur’luların Temmuz zammı ne kadar olacak? Kuruşu kuruşuna yeni maaş hesaplaması
Kayseri ve Suriye’de tehlikeli sınama! Bir yanda PKK’nın ’teröristan’ hayali diğer yanda Şam’la normalleşme zemini: Her an her şey olabilir
Sağlık Bakanlığı’nda yeni dönem! Kemal Memişoğlu görevi Fahrettin Koca’dan devraldı
Avrupa bu takası konuşacak! Fenerbahçe İrfan Can Kahveci’ye karşılık o yıldızı getiriyor
HAVA DURUMU | İstanbullular o güne dikkat! Trakya’dan yağış bulutları geliyor! Bugün hava nasıl? | 2 Temmuz 2024 hava durumu
SON DAKİKA