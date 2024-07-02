DER STANDARD: TAKIM NE YAPACAĞINI BİLİYOR
"Bu tarihi bir maç olabilir çünkü daha önce hiçbir Avusturya Futbol Federasyonu (ÖFB) takımı Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde yer almamıştı. Ancak Avusturya'nın başarısına karşı çıkacak çok az şey var. İlerleme adına en iyi argüman takımın durumu. Her şey saat gibi işliyor, oyuncular odaklanmış durumda ve ne yapabileceklerini biliyorlar."
'COŞKU FİLİZLENMEYE BAŞLADI'
"Türkiye'nin performansı ilk zamanlarda ülkelerinde çok eleştirildi, ancak şimdi coşku filizlenmeye başladı. Daha fazlasını istiyorlar.
"Sarı kart cezalısı Hakan Çalhanoğlu'nun yokluğu moral bozucu, o takımın ateşleyicisi, ruhu, kaptanı. Avusturya karşısında fark yaratamayacak."
EN ÇARPICI DETAYI BÖYLE DUYURDULAR: AVUSTURYA PENALTI ÇALIŞIYOR
"Avusturyalılar antrenmanlarda penaltı atışları çalışıyorlar. Oyuncular tek tek penaltı çalışıyor. Çok sıkı çalışıyorlar. Kazanmanın tek alternatifi uçmaktır."
"Bu da yaklaşım açısından neredeyse hiçbir şeyi değiştirmiyor. Herkes "Biz kendimize bakıyoruz" diyor. Türk taraftarlar stadyumda çoğunlukta olacak. Bu da kimseyi korkutmuyor."
50 MİLYON EUROLUK EK SATIŞ
"Bu maçı taraftarların büyük sevincinin yanı sıra yerel ekonomi de yılın en önemli futbol olayını dört gözle bekliyor. Perakendeciler, 50 milyon avroluk ek satış bekliyor ve peri masalımız devam ederse, yiyecek içecek ticareti, taraftar ürünleri satışları vb. daha da artacak."
ALMANLAR DA SEVİYOR
"Avusturya Milli Takımı'nın ateşi sadece Avusturya'yı sarmıyor. Avrupa Şampiyonası'nın ev sahipleri bile ülkemizi seviyor. Atkılar ve formalar şu anda Almanya'nın bazı bölgelerinde tükenmiş durumda. Brandenburg Kapısı'nın önündeki taraftar kuyruğu da 16. tur maçları için bir istisna yapıyor. "Başlangıçta sadece DFB takımının maçları, Olimpiyat Stadı'ndaki maçlar ve çeyrek finalden itibaren tüm maçlar burada gösterilecekti, ancak sayısız taraftar talebi nedeniyle bugün bir istisna yapılıyor.