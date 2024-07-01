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Transferde Jose Mourinho rüzgarı esiyor! Fenerbahçe'den geleceğin yıldızına kanca

Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler diğer yandan transfere de yoğun uğraş veriyor. Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde birçok isimle görüşen Kanarya, listesine rekor bonservis ödemeyi dahi göze aldığı genç yıldıza kanca attı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 16:44 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 16:54
Transferde Jose Mourinho rüzgarı esiyor! Fenerbahçe’den geleceğin yıldızına kanca

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Geride kalan sezonu 99 puan toplamasına rağmen 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesi sonrasında kadrosunu güçlendirmek üzere çalışmalarına başladı. Birçok yıldızı listesinde tutan sarı lacivertliler, yoğun bir mesai harcıyor. Listede ayrıca genç ve potansiyelli isimler de bulunuyor.



YENİDEN YAPILANMA BAŞLADI

Fenerbahçe İsmail Kartal ile bitirdiği sezona tam 4 kupa hedefiyle başlamıştı. Kurulan iddialı kadro ve alınan yüksek bedelli yıldız oyuncularla mutlu sona ulaşmak ve özellikle ligde uzun süren hasretini dindirmek isteyen sarı lacivertli ekip arzusuna ulaşamadı. Sezonu kupası kapatılmasının ardından yeni bir revizyona gidilme kararı alındı.



ÇAĞLAR TAMAM

Seçim sürecinde başlayan teknik direktör tartışmalarının ardından Jose Mourinho'yu göreve getiren yönetim, Fatih Karagümrük'ten Levent Mercan'ı renklerine bağladı. Ayrıca geride kalan sezonda kiralık forma giyen Çağlar Söyüncü için de Atletico Madrid ile görüşmeler son aşamaya geldi. İmzalar çok yakın.


ZAJC İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Diğer yandan ayrılacak isimler de belirlendi. Yabancı futbolcuların kiralık anlaşmaları bittikten sonra elden çıkarılmaları için çalışmalar başladı. Ayrıca Luan Peres ile de yola devam edilmek istenmiyor. Miha Zajc için de gelecek teklifler değerlendirilerek kolaylık sağlanacak.

DZEKO AYRILIĞIN EŞİĞİNDE

Adı bir arada Beşiktaş ile de anılan ve Hajduk Split ile anlaşması konusunda birçok iddia ortaya atılan Edin Dzeko'nun da İstanbul kariyerini sona erdirmesi gündemde. Golcü yıldızın gelecek sezondan itibaren kadroda yer almaması ihtimali üzerinde durularak farklı arayışlar gerçekleştiriliyor.



1 transferini bitiren diğerini ise her an tamamlamaya çok yakın olan Fenerbahçe şimdi de hücum hattını güçlendirmek adına kolları sıvadı. Geleceğin yıldızı olarak görülen bir forvet gündeme geldi.

SATIŞ FENER'İN İŞİ

Sarı lacivertli takım son senelerde yüksek bedellerle sattığı oyuncularla gündemde yer alıyor. Arda Güler, Eljif Elmas, Kim Min-jae gibi futbolculardan önemli gelirler elde edildi. Şu anda da en yakın isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu. 1.4 milyon euroya gelen gurbetçi yıldızın 25 milyon euro civarında ücretle satılmasına kesin gözle bakılıyor.



Yeni forvet Lukovic

Gençlere yatırımını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de listeye giren isimlerdne biri Milos Lukovic oldu. Bonservisi Strasbourg'da olan ve geçen sezonu ülkesi takımlarından IMT Belgrad'da geçiren 18 yaşındaki forvet için teknik heyet ve yönetim devreye girdi. 1.84 mete boyu ile de dikkat çeken golcü oyuncu için rekor bonservis dahi ödenebilir.



İlk olarak makul bir teklif yapmaya hazırlanan Kanarya, 18'lik futbolcu için görüşmelere en kısa zamanda başlayacak. Sırp oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon Euro. Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek.

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