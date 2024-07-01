

ZAJC İÇİN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK Diğer yandan ayrılacak isimler de belirlendi. Yabancı futbolcuların kiralık anlaşmaları bittikten sonra elden çıkarılmaları için çalışmalar başladı. Ayrıca Luan Peres ile de yola devam edilmek istenmiyor. Miha Zajc için de gelecek teklifler değerlendirilerek kolaylık sağlanacak.

DZEKO AYRILIĞIN EŞİĞİNDE Adı bir arada Beşiktaş ile de anılan ve Hajduk Split ile anlaşması konusunda birçok iddia ortaya atılan Edin Dzeko'nun da İstanbul kariyerini sona erdirmesi gündemde. Golcü yıldızın gelecek sezondan itibaren kadroda yer almaması ihtimali üzerinde durularak farklı arayışlar gerçekleştiriliyor.





1 transferini bitiren diğerini ise her an tamamlamaya çok yakın olan Fenerbahçe şimdi de hücum hattını güçlendirmek adına kolları sıvadı. Geleceğin yıldızı olarak görülen bir forvet gündeme geldi.

SATIŞ FENER'İN İŞİ Sarı lacivertli takım son senelerde yüksek bedellerle sattığı oyuncularla gündemde yer alıyor. Arda Güler, Eljif Elmas, Kim Min-jae gibi futbolculardan önemli gelirler elde edildi. Şu anda da en yakın isimlerden biri Ferdi Kadıoğlu. 1.4 milyon euroya gelen gurbetçi yıldızın 25 milyon euro civarında ücretle satılmasına kesin gözle bakılıyor.