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Galatasaray'a bedava bir yıldız daha! Michy Batshuayi sonrası bu kez de orta saha için sıcak gelişme

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyerek beşinci yıldız için mücadele eden Galatasaray, Michy Batshuayi'den sonra ikinci transferi için de kolları sıvadı. Öncelikli bölgelerden biri olarak belirlenen orta saha mevkisi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Eğer imzalar atılırsa bir yıldız daha bonservis ödenmeden kadroya katılacak. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 01 Temmuz 2024, 20:30 Güncelleme 01 Temmuz 2024, 20:59
Galatasaray’a bedava bir yıldız daha! Michy Batshuayi sonrası bu kez de orta saha için sıcak gelişme

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Teknik Direktör Okan Buruk ile üst üste yaşadığı iki şampiyonluk sonrasında hedefini yine zirve olarak belirleyen Galatasray, yeni sezonda mücadele edecek kadrosunu belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Ancak Belçikalı yıldızın ardından harekat devam ediyor. Bu kez de orta sahaya hamle yapılacak. Yıldız isimle ilgili sıcak gelişme yaşanıyor. İşte detaylar...

BATSHUAYI İSTANBUL'DA

Mauro Icardi'nin arkasına iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, en yakın ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin forveti Michy Batsuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı forvet kontratının 30 Haziran'da sona ermesinin ardından bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladı.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, forvet arayışları kapsamında Batshuayi ile gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Yapılan son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından da Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detayları açıklandı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Galatasaray'dan KAP aracılığıyla gerçekleştirilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2024-2025 sezonu için 1.500.000 euro, 2025-2026 sezonu için 1.000.000 euro, 2026-2027 sezonu için 500.000 euro tutarında imza ücreti ödenecek buna ek olarak olup her bir futbol sezonu için net 3.000.000 euro sezonluk ücret ödenecektir."

SIRA ORTA SAHADA

Michy Batshuayi'yi kadrosuna katan Galatasaray'da sıra orta sahaya geldi. Okan Buruk'un talebi üzerine yoğunluğunu bu mevkiye veren Aslan, bir başka yıldızı daha gündemine aldı. Scott McTominay ile de ilgilenen yönetim bu kez Pape Gueye ile ilgileniyor.



GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Galatasaray, Marsilya ile sona eren kontratını uzatmayan Senegalli futbolcuyla ve menajeriyle temasa geçti. Böylelikle Sengalli ön libero Pape Gueye için resmi görüşmeler başladı.

1 ASİSTİ VAR

1.89 metre boyundaki Senegalli milli yıldız, geride bıraktığımız sezonda Marsilya ile 15 maça çıktı ve 1 gol katkısında bulundu.

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