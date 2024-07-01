Teknik Direktör Okan Buruk ile üst üste yaşadığı iki şampiyonluk sonrasında hedefini yine zirve olarak belirleyen Galatasray, yeni sezonda mücadele edecek kadrosunu belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Ancak Belçikalı yıldızın ardından harekat devam ediyor. Bu kez de orta sahaya hamle yapılacak. Yıldız isimle ilgili sıcak gelişme yaşanıyor. İşte detaylar...
BATSHUAYI İSTANBUL'DA
Mauro Icardi'nin arkasına iyi bir takviye yapmak isteyen Galatasaray, en yakın ve ezeli rakibi Fenerbahçe'nin forveti Michy Batsuayi ile anlaşmaya vardı. Belçikalı forvet kontratının 30 Haziran'da sona ermesinin ardından bugün İstanbul'a gelerek sözleşme imzaladı.
KAP'A BİLDİRİLDİ
Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayan Aslan, forvet arayışları kapsamında Batshuayi ile gerçekleştirdiği görüşmelerden olumlu yanıt aldı. Yapılan son görüşmelerin ve sağlık kontrollerinin ardından da Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) transferin detayları açıklandı.