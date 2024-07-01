Teknik Direktör Okan Buruk ile üst üste yaşadığı iki şampiyonluk sonrasında hedefini yine zirve olarak belirleyen Galatasray, yeni sezonda mücadele edecek kadrosunu belirlemek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar ilk olarak Michy Batshuayi'yi kadrosuna katıyor. Ancak Belçikalı yıldızın ardından harekat devam ediyor. Bu kez de orta sahaya hamle yapılacak. Yıldız isimle ilgili sıcak gelişme yaşanıyor. İşte detaylar...