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Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? EURO 2024 ÇEYREK FİNAL Türkiye - Hollanda maçı tarihi ve saati!

EURO 2024'ün Son 16 Turu'nda Türkiye, Avusturya ile karşı karşıya geldi. Leipzig Stadyumu'nda oynanan bu kritik maçta düdük, Portekizli hakem Artur Soares Dias'tan geldi. A Milli Futbol Takımı, zorlu geçen mücadelede Avusturya engelini aşarak adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. A Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi Hollanda olacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Türkiye-Hollanda maçı, heyecan dolu anlara sahne olacak. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?

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Giriş Tarihi 04 Temmuz 2024, 09:17 Güncelleme 04 Temmuz 2024, 09:17
Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? EURO 2024 ÇEYREK FİNAL Türkiye - Hollanda maçı tarihi ve saati!

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EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaştı. Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yönettiği zorlu maçta, A Milli Futbol Takımı başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi.Bu kritik karşılaşmada Avusturya engelini aşan millilerimiz, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Avusturya ise dev turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Şimdi sıradaki rakibimiz Hollanda. Bizim Çocuklar, çeyrek finalde güçlü rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Bu sonuçla birlikte Türkiye, EURO 2024'te çeyrek finale yükseldi ve çeyrek finalde güçlü rakibi Hollanda ile eşleşti. Avusturya ise turnuvaya veda etti.

Türkiye Hollanda maçı ise 6 Temmuz tarihinde oynanacak.

TÜRKİYE HOLLANDA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye-Hollanda çeyrek final maçı 6 Temmuz 2024'te gerçekleşecek maç saati saat 22.00 olatak belirlendi.

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