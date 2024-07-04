Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak? EURO 2024 ÇEYREK FİNAL Türkiye - Hollanda maçı tarihi ve saati!

EURO 2024 Son 16 Turu'nda Türkiye, Avusturya ile Leipzig Stadyumu'nda karşılaştı. Portekizli hakem Artur Soares Dias'ın yönettiği zorlu maçta, A Milli Futbol Takımı başarılı bir performans sergileyerek çeyrek finale yükseldi.Bu kritik karşılaşmada Avusturya engelini aşan millilerimiz, EURO 2024'te adını çeyrek finale yazdırdı. Avusturya ise dev turnuvaya veda etmek zorunda kaldı. Şimdi sıradaki rakibimiz Hollanda. Bizim Çocuklar, çeyrek finalde güçlü rakipleriyle kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye-Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi gün oynanacak?