SLOVAKYA'NIN GOLCÜSÜ YİNE SAHNEDE! EURO 2024'te Slovakya adına en dikkat çeken isim şüphesiz Ivan Schranz'dı. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol atan yıldız futbolcu, İngiltere karşısında da ülkesi adına rakip fileleri havalandırmayı başardı. 25'inci dakikada David Strelec'in pasıyla bir anda kendisini Pickford'ın karşısında bulan 30 yaşındaki forvet bir ara sendelese de takımını 1-0 öne geçirdi. Belçika'ya karşı ülkesine 3 puanı getiren tek gole imza atan Schranz, Ukrayna'ya karşı da takımını öne geçirmiş ancak ülkesi sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Gruplarda golsüz tek maçını Romanya'ya karşı yaşayan Schranz, son 16 turunda da takımını İngiltere karşısında öne geçiren gole imza attı. Schranz, 4 maç sonunda 3 gole ulaşarak dikkati çeken bir performans ortaya koydu.

İLK YARI İSABETLİ ŞUT YOK Turnuvadaki ilk maçından itibaren eleştirilerin hedefi olan İngiltere, Slovakya karşısında ilk yarıda isabetli şut atmayı başaramadı. 3 kez şansını deneyen İngiliz oyuncular isabet sağlayamadı.

BELLINGHAM ATTI MAÇ UZADI İngiltere son ana kadar 1-0 yenik götürdüğü karşılaşmada golü bulmayı başardı. Bellingham muhteşem rövaşatasıyla skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmaya gitti. Ekstra sürede ise Kane ülkesini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı. 6'INCI KEZ ÇEYREK FİNAL İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi.

FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı. FODEN VAR'A TAKILDI İngiltere'nin 50. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi. Maçın 50. dakikasında gelişen atakta Trippier'in yerden pasında Foden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hakem Halil Umut Meler orta noktayı işaret etti. VAR'da incelenen pozisyon neticesinde ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.

RAKİP İSVİÇRE Slovakya'yı 2-1 yenen İngiltere, İsviçre ile çeyrek finalde son 4'e adını yazdırabilmek adına karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN