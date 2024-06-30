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İngilizlerden EURO 2024'te Bellingham'ın muhteşem rövaşatasıyla geri dönüş: İngiltere Slovakya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller...

EURO 2024'ün favorilerinden biri olan İngiltere, Slovakya ile karşılaştığı son 16 turu maçından 2-1 galip ayrılarak çeyrek finale yükseldi. Ivan Schranz'ın 25'inci dakikada Pickford'ı mağlup ederek öne geçirdiği Slovaklar, 90+5'e kadar dayanabildi. Jude Bellingham havada asılı kalarak yaptığı rövaşata ile ülkesine eşitliği getirdi ve maç uzadı. Ekstra süre de golle başladı. Bu kez sahneye tarihe adını yazdıran Kane çıktı. Golcü futbolcu takımına 2-1'lik üstünlüğü getirdi ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi. İşte İngiltere - Slovakya maçında yaşananlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...

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Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 18:55 Güncelleme 30 Haziran 2024, 22:30
İngilizlerden EURO 2024’te Bellingham’ın muhteşem rövaşatasıyla geri dönüş: İngiltere Slovakya’yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller...

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Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te üçüncü finalist de belli oldu. İsviçre ve Almanya'nın ardından Slovakya'yı 2-1 yenen İngiltere son 8 takım arasına kalmayı başardı. İngilizler rakibi karşısında son saniyelerine kadar yenik durumda olduğu maçta Bellingham'ın muhteşem golü ve Kane'in sayısıyla öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. İşte İngiltere - Slovakya maçında yaşananlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...

GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR

Uzatmalar golle başladı! İngiltere Kane ile 2-1 öne geçti

Jude Bellingham'dan harika gol! İngiltere'ye hayat öpücüğü veriyor!

GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta!

İngilizler ateşle oynuyor

Foden'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi

Slovakya'nın Haraslin'le gole yaklaştığı an.

CANLI ANLATIM

1' EURO 2024'te görev yapan tek hakemimiz Halil Umut Meler'in AufSchalke'de çaldığı düdükle İngiltere - Slovakya maçı başladı.

7' Mainoo sarı kart gördü

12' Haraslin'in soldan içeri girdiği pozisyonda yaptığı vuruş İngiltere defansından döndü. Sonrasında top uzkalaştırıldı.

13' Kucka sarı kart gördü

17' Haraslin'e çelme takan Jude Bellingham sarı kart gördü.

25' GOOOOOOOOL! Slovakya'nın golcüsü Ivan Schranz yeniden sahneye çıktı... Aldığı ara pasla birlikte Pickford'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup etti ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.

45+1' Skriniar sarı kart gördü.

46' İkinci yarı başladı.

50' Phil Foden'in golü ofsayt gerekçesiyle Halil Umut Meler tarafından iptal edildi

52' Harry Kane'in şutunda Slovakya defansı kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.

55' David Strelec İngiliz defansının oyunu başlattığı anda uyumasıyla uzaktan şut gönderdi ancak top dışarı gitti.

70' İngilizler Jude Bellingham'ın düşmesi sonrasında penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler devam kararı verdi.

77' Pekarik, Foden'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

78' Kullanılan serbest vuruşa Kane kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin hemen yanından dışarı gitti.

81' Declan Rice, ceza sahasının dışından sert şut çekti. Rice'ın vuruşu direkten döndü, Harry Kane dönen topu tamamlamak istese de vuruş auta çıktı.

90+5' GOOOL! Jude Bellingham taçtan gelen topa muhteşem bir rövaşata ile vurup İngiltere'ye 1-1'lik eşitliği getirdi.

90+6 Maç uzatmaya gitti

93' GOOOOL! Harry Kane ile İngiltere 2-1 önde!

105' İlk uzatma devresi İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SLOVAKYA'NIN GOLCÜSÜ YİNE SAHNEDE!

EURO 2024'te Slovakya adına en dikkat çeken isim şüphesiz Ivan Schranz'dı. Oynadığı 3 karşılaşmada 2 gol atan yıldız futbolcu, İngiltere karşısında da ülkesi adına rakip fileleri havalandırmayı başardı. 25'inci dakikada David Strelec'in pasıyla bir anda kendisini Pickford'ın karşısında bulan 30 yaşındaki forvet bir ara sendelese de takımını 1-0 öne geçirdi. Belçika'ya karşı ülkesine 3 puanı getiren tek gole imza atan Schranz, Ukrayna'ya karşı da takımını öne geçirmiş ancak ülkesi sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı. Gruplarda golsüz tek maçını Romanya'ya karşı yaşayan Schranz, son 16 turunda da takımını İngiltere karşısında öne geçiren gole imza attı. Schranz, 4 maç sonunda 3 gole ulaşarak dikkati çeken bir performans ortaya koydu.

İLK YARI İSABETLİ ŞUT YOK

Turnuvadaki ilk maçından itibaren eleştirilerin hedefi olan İngiltere, Slovakya karşısında ilk yarıda isabetli şut atmayı başaramadı. 3 kez şansını deneyen İngiliz oyuncular isabet sağlayamadı.

BELLINGHAM ATTI MAÇ UZADI

İngiltere son ana kadar 1-0 yenik götürdüğü karşılaşmada golü bulmayı başardı. Bellingham muhteşem rövaşatasıyla skoru 1-1'e getirdi ve maç uzatmaya gitti. Ekstra sürede ise Kane ülkesini 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

6'INCI KEZ ÇEYREK FİNAL

İngiltere, Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde 6. kez çeyrek finale yükseldi.
FIFA Dünya Kupası şampiyonluğuna rağmen henüz Avrupa şampiyonluğuna ulaşamayan İngilizler, 1968, 1996, 2004, 2012 ve 2020'nin ardından 2024'te de çeyrek finale yükselmeyi başardı.

FODEN VAR'A TAKILDI

İngiltere'nin 50. dakikada kaydettiği gol, VAR kararıyla iptal edildi. Maçın 50. dakikasında gelişen atakta Trippier'in yerden pasında Foden meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve hakem Halil Umut Meler orta noktayı işaret etti. VAR'da incelenen pozisyon neticesinde ofsayt kararı verilerek gol iptal edildi.

RAKİP İSVİÇRE

Slovakya'yı 2-1 yenen İngiltere, İsviçre ile çeyrek finalde son 4'e adını yazdırabilmek adına karşı karşıya gelecek. İki ülke arasında Düsseldorf Arena'da oynanacak müsabaka 6 Temmuz Cumartesi günü TSİ 19.00'da başlayacak.

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