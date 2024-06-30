Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te üçüncü finalist de belli oldu. İsviçre ve Almanya'nın ardından Slovakya'yı 2-1 yenen İngiltere son 8 takım arasına kalmayı başardı. İngilizler rakibi karşısında son saniyelerine kadar yenik durumda olduğu maçta Bellingham'ın muhteşem golü ve Kane'in sayısıyla öne geçti ve çeyrek finale yükseldi. İşte İngiltere - Slovakya maçında yaşananlar, kritik pozisyonlar ve atılan goller...
GOLLER VE ÖNEMLİ POZİSYONLAR
Uzatmalar golle başladı! İngiltere Kane ile 2-1 öne geçti
Jude Bellingham'dan harika gol! İngiltere'ye hayat öpücüğü veriyor!
GOL! Ivan Schranz attı Slovakya öne geçti! İngilizler şokta!
İngilizler ateşle oynuyor
Foden'ın golü VAR kontrolü sonrası iptal edildi
Slovakya'nın Haraslin'le gole yaklaştığı an.
CANLI ANLATIM
1' EURO 2024'te görev yapan tek hakemimiz Halil Umut Meler'in AufSchalke'de çaldığı düdükle İngiltere - Slovakya maçı başladı.
7' Mainoo sarı kart gördü
12' Haraslin'in soldan içeri girdiği pozisyonda yaptığı vuruş İngiltere defansından döndü. Sonrasında top uzkalaştırıldı.
13' Kucka sarı kart gördü
17' Haraslin'e çelme takan Jude Bellingham sarı kart gördü.
25' GOOOOOOOOL! Slovakya'nın golcüsü Ivan Schranz yeniden sahneye çıktı... Aldığı ara pasla birlikte Pickford'ı karşı karşıya kaldığı pozisyonda mağlup etti ve ülkesini 1-0 öne geçirdi.
45+1' Skriniar sarı kart gördü.
46' İkinci yarı başladı.
50' Phil Foden'in golü ofsayt gerekçesiyle Halil Umut Meler tarafından iptal edildi
52' Harry Kane'in şutunda Slovakya defansı kritik bir müdahale yaparak topu kornere gönderdi.
55' David Strelec İngiliz defansının oyunu başlattığı anda uyumasıyla uzaktan şut gönderdi ancak top dışarı gitti.
70' İngilizler Jude Bellingham'ın düşmesi sonrasında penaltı bekledi ancak Halil Umut Meler devam kararı verdi.
77' Pekarik, Foden'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.
78' Kullanılan serbest vuruşa Kane kafa vuruşu yaptı ancak top kalenin hemen yanından dışarı gitti.
81' Declan Rice, ceza sahasının dışından sert şut çekti. Rice'ın vuruşu direkten döndü, Harry Kane dönen topu tamamlamak istese de vuruş auta çıktı.
90+5' GOOOL! Jude Bellingham taçtan gelen topa muhteşem bir rövaşata ile vurup İngiltere'ye 1-1'lik eşitliği getirdi.
90+6 Maç uzatmaya gitti
93' GOOOOL! Harry Kane ile İngiltere 2-1 önde!
105' İlk uzatma devresi İngiltere'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.