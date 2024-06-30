98. Gazi Koşusu saat kaçta, nerede 2024? Gazi Koşusu hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Birincilik ödülü ne kadar?

İstanbul Veliefendi Hipodromu, 98. Gazi Koşusu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Atçılık dünyasının büyük heyecanla beklediği bu özel günde, altı grup yarış düzenlenecek. İlk yarış saat 14.00'te start alacak ve gün boyunca sürecek bu muhteşem etkinlikte şu yarışlar gerçekleştirilecek: Racing Authority Koşusu, Kadın Binici Dostluk Kupası, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu.
98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?
98. Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Türk sporunun en eski geleneklerinden birisi olan Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.
İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek koşuda 22 safkan zafer için yarışacak.
Pazar günü 6 farklı grupta koşu yapılırken ilk koşu saat 14.00'da başlayacak. Gazi Koşusu ise saat 17.15'te yapılacak.
GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?
Birbirinden iddialı safkan atların ve jokeylerin piste çıkacağı Gazi Koşusu 32 farklı kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.
Gazi Koşusu'nu takip etmek isteyenler TJK TV ve Tay TV'den 98. Gazi Koşusu'nu canlı izleyebilirler.