98. Gazi Koşusu saat kaçta, nerede 2024? Gazi Koşusu hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Birincilik ödülü ne kadar?





GAZİ KOŞUSU PROGRAMI



14.00 İlk koşu



14.30 Korea Racing Authority (KRA) Koşusu



15.00 Kadın Binici Dostluk Kupası



15.30 Zübeyde Hanım Koşusu



16.15 Anafartalar Koşusu



17.15 Gazi Koşusu



18.00 Haliç Koşusu



18.45 Ali Rıza Bey Koşusu



19.30 Nene Hatun Koşusu



GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?



98. Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü belli oldu. Türk at yarışcılığının en önemli koşusu olarak ifade edilen Gazi Koşusu'nu kazanann safkan sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.



Koşuda ikincilik ikramiyesi 5 milyon 400 bin, üçüncüye ise 2 milyon 700 bin ödül verilecek. Gazi Koşusu ödülleri şu şekilde;



Birincilik İkramiyesi 13 milyon 500 bin



İkincilik İkramiyesi 5 milyon 400 bin



Üçüncülük ikramiyesi 2 milyon 700 bin



Dördüncülük ikramiyesi 1 milyon 350 bin



Beşinlik ikramiyesi 675 bin