PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

98. Gazi Koşusu saat kaçta, nerede 2024? Gazi Koşusu hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Birincilik ödülü ne kadar?

Türkiye'nin atçılık tarihine damgasını vuran ve büyük bir heyecanla beklenen 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda start alacak. Türk atçılığının derbisi olarak anılan bu prestijli yarışta, 17'si erkek ve 5'i dişi olmak üzere toplam 22 safkan at zafer için piste çıkacak. Peki, 98. Gazi Koşusu saat kaçta, nerede 2024? Gazi Koşusu hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Birincilik ödülü ne kadar? İşte merak edilenler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Haziran 2024, 13:09 Güncelleme 30 Haziran 2024, 13:09
98. Gazi Koşusu saat kaçta, nerede 2024? Gazi Koşusu hangi kanalda canlı yayınlanacak? Hangi atlar yarışacak? Birincilik ödülü ne kadar?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Veliefendi Hipodromu, 98. Gazi Koşusu'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Atçılık dünyasının büyük heyecanla beklediği bu özel günde, altı grup yarış düzenlenecek. İlk yarış saat 14.00'te start alacak ve gün boyunca sürecek bu muhteşem etkinlikte şu yarışlar gerçekleştirilecek: Racing Authority Koşusu, Kadın Binici Dostluk Kupası, Zübeyde Hanım Koşusu, Anafartalar Koşusu, Haliç Koşusu, Ali Rıza Bey Koşusu ve Nene Hatun Koşusu.

98. GAZİ KOŞUSU NE ZAMAN?

98. Gazi Koşusu için heyecanlı bekleyiş başladı. Türk sporunun en eski geleneklerinden birisi olan Gazi Koşusu bu yıl 30 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

İstanbul Veliefendi Hipodromu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek koşuda 22 safkan zafer için yarışacak.

Pazar günü 6 farklı grupta koşu yapılırken ilk koşu saat 14.00'da başlayacak. Gazi Koşusu ise saat 17.15'te yapılacak.



GAZİ KOŞUSU HANGİ KANALDA?

Birbirinden iddialı safkan atların ve jokeylerin piste çıkacağı Gazi Koşusu 32 farklı kuruluş tarafından canlı olarak yayınlanacak.

Gazi Koşusu'nu takip etmek isteyenler TJK TV ve Tay TV'den 98. Gazi Koşusu'nu canlı izleyebilirler.



GAZİ KOŞUSU PROGRAMI

14.00 İlk koşu

14.30 Korea Racing Authority (KRA) Koşusu

15.00 Kadın Binici Dostluk Kupası

15.30 Zübeyde Hanım Koşusu

16.15 Anafartalar Koşusu

17.15 Gazi Koşusu

18.00 Haliç Koşusu

18.45 Ali Rıza Bey Koşusu

19.30 Nene Hatun Koşusu

GAZİ KOŞUSU BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE KADAR?

98. Gazi Koşusu'nda birincilik ödülü belli oldu. Türk at yarışcılığının en önemli koşusu olarak ifade edilen Gazi Koşusu'nu kazanann safkan sahibine 13 milyon 500 bin lira ödül kazandıracak.

Koşuda ikincilik ikramiyesi 5 milyon 400 bin, üçüncüye ise 2 milyon 700 bin ödül verilecek. Gazi Koşusu ödülleri şu şekilde;

Birincilik İkramiyesi 13 milyon 500 bin

İkincilik İkramiyesi 5 milyon 400 bin

Üçüncülük ikramiyesi 2 milyon 700 bin

Dördüncülük ikramiyesi 1 milyon 350 bin

Beşinlik ikramiyesi 675 bin



Koşuyu kazanan tayın sahibi birincilik ikramiyesine ek olarak kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primiyle birlikte toplam 20 milyon 967 bin lira gelir elde edecek. At sahibi, aynı zamanda tayın yetiştiricisi ise bu tutara yetiştiricilik primi de dahil olacak ve ödül 24 milyon 848 bin 250 liraya ulaşacak.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İzmir ve diğer illerde alevler kontrol altına alındı! Mendres’i yakan ’hobi’ Çeşme’de izmarit izi: Bakan ’haftaya dikkat’ diyerek uyardı
Ankara ve Şam’ın normalleşme adımları PKK’yı sıkıştırdı! İlk hedefleri SDG olacak endişesi... Diyaloğun meyvesi ’Ebu Zendin’
TT Sanal Santral
CHP’li Belediye Başkanı Hikmet Dönmez’den skandal! Makamında adam dövdürdü, gözaltına alındı
Macron aşırı sağın zaferinden sonra parlamentoyu feshetmişti! Fransa erken genel seçim için sandık başında
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek vergi taslağını iş dünyasına anlatacak! Yurt dışı çıkış harcı için 2 formül masada
Joe Biden’a Demokrat darbesi: CNN canlı yayınında tuzağa düşürdüler! ABD medyasından veto: Kamuya hizmet için adaylıktan çekil
Hollanda’dan Etiler’e... ’Cherokee’ soruşturmasında kara para ağı deşifre oldu! Kod adı Enzo, 6 yılda aklanan milyonlar...
EMEKLİYE EK ÖDEME ZAMMI | 3 Temmuz sonrası maaşlar nasıl değişecek? Ek ödeme zammı nasıl hesaplanacak?
AK Parti’nin Kızılcahamam’daki Yerel Yönetimler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nın programı belli oldu
Kiralardaki %25 zam sınırı kalkıyor! Artık enflasyona bakılacak! Ev sahibi zam yapabilir mi?
Sinan Oğan’dan Kemal Kılıçdaroğlu itirafı: Ne teklif etti? Kazanırsak yönetemeyeceğiz dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, NUN Okullarında torununun mezuniyet törenine katıldı
Bu maçta her şey VAR! Almanya Danimarka’yı 2-0 yenerek çeyrek finale yükseldi! İşte atılan goller
Kedi kesildi... Kur’an-ı Kerim’e hakaret edildi! Alçak paylaşımları yapan Karargah409 hakkında soruşturma başlatıldı
SON DAKİKA