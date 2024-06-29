Türkiye A Milli Futbol Takımımıza EURO 2024’te dev gelir!

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi.
Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım
grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti.
Türkiye
, EURO 2024
'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım
gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı.
UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti.
Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şöyle:
Katılım ücreti:
9,25 milyon euro
Galibiyet:
2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)
Son 16'ya katılım hakkı:
1,5 milyon euro