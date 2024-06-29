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Türkiye A Milli Futbol Takımımıza EURO 2024'te dev gelir!

A Milli Takım EURO 2024'te Çekya galibiyetiyle son 16 biletini aldı. Milli takım, turnuvanın grup etabında elde ettiği sonuçlara göre 12 milyon 750 bin euroluk ödülün sahibi oldu. İşte turnuva boyunca dağıtılacak diğer ödüller...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:03 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:16
Türkiye A Milli Futbol Takımımıza EURO 2024’te dev gelir!

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Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi.

Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti.


Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'nu Gürcistan ve Çekya galibiyetleriyle 6 puanla tamamladı. A Milli Takım gruptaki tek yenilgisini Portekiz karşısında aldı.

UEFA'nın turnuva öncesinde açıkladığı para ödüllerine göre A Milli Takım EURO 2024'te şu ana kadar 12 milyon 750 bin euroluk bir gelir elde etti.


Türkiye'nin EURO 2024'te elde ettiği ödülün dağılımı şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro
Galibiyet: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)
Son 16'ya katılım hakkı: 1,5 milyon euro


EURO 2024'TE PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Turnuvaya katılacak takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:

Katılım ücreti: 9,25 milyon euro
Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon avro ve beraberlik için 500 bin euro
Son 16 turuna katılma hakkı: 1,5 milyon euro
Çeyrek finale kalma hakkı: 2,5 milyon euro
Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro
Turnuva ikincisi: 5 milyon euro
Şampiyon: 8 milyon euro

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