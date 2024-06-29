Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla sürdürdü. Sarı lacivertliler kampın son gününde Romanya'nın Petrolul takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda yaptığı kampla sürdürdü. Sarı lacivertliler kampın son gününde Romanya'nın Petrolul takımıyla hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Kanarya, Jose Mourinho yönetiminde çıktığı ilk karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren goller Edin Dzeko ve Miha Zajc'tan geldi. Petrolul ise Bratu ile golü buldu.
MOURINHO'YA SEVGİ SELİ
Maçın son düdüğünün çalmasının ardından rakip takım futbolcuları ve hakemler Jose Mourinho ile fotoğraf çektirme yarışına girdiler. Portekizli teknik adam herkesle tek tek fotoğraf çekildi.
ZAJC'TAN HARİKA GOL
Fenerbahçe'nin tartışılan isimlerinden birisi olan Miha Zajc, Petrolul karşısında harika bir gole imza attı. Sloven futbolcu, ceza yayının çevresinden kullandığı serbest vuruşta, örümcek ağlarını temizledi.
PETROLUL'UN HOCASI TANIDIK
Fenerbahçe ile karşılaşan Petrolul'u da tanıdık bir isim çalıştırıyor. Rumen ekibi, ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı sezon başında takımın başına getirdi.