Fenerbahçe 'nin tartışılan isimlerinden birisi olan Miha Zajc, Petrolul karşısında harika bir gole imza attı. Sloven futbolcu, ceza yayının çevresinden kullandığı serbest vuruşta, örümcek ağlarını temizledi.



PETROLUL'UN HOCASI TANIDIK



Fenerbahçe ile karşılaşan Petrolul'u da tanıdık bir isim çalıştırıyor. Rumen ekibi, ülkemizde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş formaları giyen eski milli futbolcu Mehmet Topal'ı sezon başında takımın başına getirdi.