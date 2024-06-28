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EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. Karşılaşmayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yöneteceği bildirildi. Daha önce Dias'ın yönettiği 6 maçta da Türk takımları mağlup olmuştu.

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Giriş Tarihi 28 Haziran 2024, 21:35 Güncelleme 28 Haziran 2024, 21:53
EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maçının hakemi belli oldu.

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK
Leipzig Stadyumu'da 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

EURO 2024'TE İKİ MAÇ YÖNETTİ
44 yaşındaki hakem, Euro 2024'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

TÜRK TAKIMLARINA İYİ GELMİYOR
Daha önce Dias'ın yönettiği 6 maçta da Türk takımları mağlup olmuştu. İşte Portekizli hakemin yönettiği maçlarda A Milli Takımımızın ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21

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