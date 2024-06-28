EURO 2024 son 16 turundaki Avusturya - Türkiye maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı 'nın Avusturya ile oynayacağı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ( EURO 2024 ) son 16 turu maçının hakemi belli oldu.

EURO 2024'TE İKİ MAÇ YÖNETTİ 44 yaşındaki hakem, Euro 2024 'te Polonya - Hollanda ve Danimarka - İngiltere maçını yönetti.

MAÇI PORTEKİZLİ HAKEM YÖNETECEK Leipzig Stadyumu'da 2 Temmuz Salı günü oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias yönetecek.

TÜRK TAKIMLARINA İYİ GELMİYOR

Daha önce Dias'ın yönettiği 6 maçta da Türk takımları mağlup olmuştu. İşte Portekizli hakemin yönettiği maçlarda A Milli Takımımızın ve temsilcilerimizin aldığı sonuçlar:

Türkiye 0-2 Galler

Macaristan 1-0 Türkiye

Rusya 2-1 Türkiye

Monaco 3-1 Fenerbahçe

Marsilya 3-0 Eskişehirspor

Yunanistan U21 2-1 Türkiye U21