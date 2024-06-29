Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ



Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın.

Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.

Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.