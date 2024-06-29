SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş'a çifte yıldız

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Transferde Paulista ve Rafa Silva'yı alarak büyük ses getiren siyah beyazlılar durmaya niyetli değil. Kartal'da ikinci başkan Hüseyin Yücel, iki yıldızı daha kadroya katmak için girişimlerini hızlandırdı. İşte o isimler ve detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 11:08 Güncelleme 29 Haziran 2024, 11:08
Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Beşiktaş, transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yönetim, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un talebi doğrultusunda birçok yıldızı kadrosuna katmak için planlamalarını sürdürüyor…

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Brezilyalı stoper Gabriel Paulista ve Portekizli 10 numara Rafa Silva'yı 3 yıllık sözleşmeyle renklerine bağlayan Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, birçok yıldızı daha takımda görmek istiyor...

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

ANTE REBİC'E TALİP ÇIKTI

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Siyah-Beyazlılar'ın daha önce yaptığı ayrılık teklifine sıcak bakmayan Ante Rebic'e İtalya'dan talip çıktığı aktarıldı.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

30 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Beşiktaş'ta 23 maça çıktı. Ante Rebic bu mücadelelerde 1 gol attı ve 5 asist üretti. Ante Rebic'in Beşiktaş ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona erecek.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

JOE WORRALL SATIŞ LİSTESİNDE

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a kiraladığı Joe Worrall'ın geleceği için kararını verdi.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

İngiliz basınında yer alan haberlere göre mali sıkıntılar çeken kulübün bu sıkıntıları azaltmak için savunma oyuncusu Worrall'ı satmayı düşündüğü belirtildi.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Kulübün, Worrall için yaz aylarında gelecek teklifleri değerlendireceği ifade edildi. Nottingham Forest'ın 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisinin 5 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

CHAMBERLAİN'LE YOLLAR AYRILIYOR

Alex Oxlade-Chamberlain, İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor. Ağustos 2017'de rakipleri Arsenal'den 35 milyon Sterlin'lik bir anlaşmayla Liverpool'a katılan 30 yaşındaki orta saha, geçen yaz bedelsiz transferle Liverpool'dan ayrılarak Beşiktaş'a transfer oldu.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Ancak yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bekleneni veremeyen deneyimli isimle, Sheffield United'ın ilgilendiği ve Beşiktaş'ın da oyuncunun ayrılığına kolaylık sağlamaya hazır olduğu bildirildi.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

TRANSFERDE ÇİFTE HAMLE

Ukrayna Milli Takımı ile EURO 2024'e veda eden Mykola Shaparenko, Beşiktaş'ın gündeminde.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Siyah-Beyazlı Yönetim, 25 yaşındaki oyuncunun turnuvadan dönmesiyle birlikte ilk teması kurdu.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Dinamo Kiev, başarılı oyuncusu için 10 milyon euro istiyor. İki kulüp arasındaki pazarlıklar sonucunda bu rakam düşebilir.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

GÖRÜŞMELERDE SONA GELİNDİ

Siyah-Beyazlılar, geçen sezonun ara transfer döneminde de istediği İngiliz futbolcu Rob Holding'de ise bu sefer mutlu sona çok yakın.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Kara Kartal, 28 yaşındaki stoper ile anlaşma sağladı. Holding, sezon başında Arsenal'dan Crystal Palace'a gitmiş ancak Siyah-Beyazlı kulüp o dönemde de transferi bitirememişti.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Ada ekibi ile kiralık pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, oyuncunun da ikna edilmesiyle avantajı eline almış durumda. Sezonu sadece 1 maçla bitiren Holding, süre alabileceği bir takımda top koşturmak istiyor.

Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran’da cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı
TMO’ya karşı başlatılan kirli algıya sert tepki: 600’den fazla alım noktamızda bize gelen ürünlerin tamamını alacağız
Eylem Tok’un iade fikri FETÖ’cüleri panikletti! Elebaşı ve 227 örgüt yöneticisini korku sardı
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı| İş dünyasına yansımaları nasıl olacak? Sektörün önde gelen isimleri değerlendirdi
Transferde Hüseyin Yücel etkisi! Beşiktaş’a çifte yıldız
Bahar Candan ve ailesi günler sonra görüştü! Hastanedeki ilk sözleri herkesi şaşırttı
HSK’nın atama kararları Resmi Gazete’de! İşte 126 sayfalık isim isim tam liste
Emekliye en az 17 bin lira: Temmuz zammı ne kadar olacak? Hangi formüller var? Memur emeklilerinin aylıkları nasıl değişecek?
Fenerbahçe Batshuayi’yi aramayacak! Forvete süper yıldız geliyor
Deniz Akkaya kızıyla WhatsApp mesajlarını ifşa etmişti! Mahkemeden flaş karar
ABD’de ’’düello’’ tartışması sürüyor! Cumhuriyetçiler Biden’ı görevden alabilir
Başkan Erdoğan’dan cuma sonrası Esad’la görüşme için tarihi açıklama: Geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz
Türkiye FATF’ın gri listesinden çıktı! Şimdi ne olacak? ABD basını yazdı uzmanlar değerlendirdi | 10 soruda yeni dönemin şifreleri
Galatasaray’a wonderkid! Genç yıldız için müjdeli haber geldi
İBB fena yakalandı: Trol hesap yerine resmi hesaptan paylaştılar! Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e küfürlü yanıt...
SON DAKİKA