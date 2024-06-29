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Jose Mourinho'da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe'den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Daha önce Levent Mercan'ı kadrosuna katan Kanarya'nın adı birçok yıldızla da anılıyor. İtalyan basını, sarı lacivertlilerin ABD'li yıldıza kancayı taktığını duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 15:38 Güncelleme 29 Haziran 2024, 15:38
Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

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Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde tüm gözler transfere çevrildi.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Orta sahayı güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

F.BAHÇE'DEN MCKENNIE BOMBASI!

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'tan Weston McKennie için harekete geçti.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Habere göre Jose Mourinho, ABD'li yıldızı özel olarak yönetimden istedi.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 10 asist yaptı ve 2 bin 952 dakika sahada kaldı.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

WESTON MCKENNIE KİMDİR?

Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi. Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi.

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro... (Fotomaç)

Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

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