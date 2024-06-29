Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Takımı Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'ya emanet eden sarı-lacivertlilerde tüm gözler transfere çevrildi.
Orta sahayı güçlendirme kararı alan sarı-lacivertliler için İtalyan basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...
F.BAHÇE'DEN MCKENNIE BOMBASI!
Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'tan Weston McKennie için harekete geçti.
Habere göre Jose Mourinho, ABD'li yıldızı özel olarak yönetimden istedi.
25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 10 asist yaptı ve 2 bin 952 dakika sahada kaldı.
WESTON MCKENNIE KİMDİR?
Weston McKennie, 28 Ağustos 1998'de ABD'nin Teksas eyaletinde dünyaya geldi. Futbola Almanya'da Otterbach altyapısında başladı.
2007 yazında Dallas Altyapısına transfer olduktan sonra, 2016 yazında ise Schalke 04'e gitti.
Eylül 2020'de 4.5 milyon Euro'ya Juventus'a kiralandı ve 1 yıl sonra 20.5 milyon Euro'ya bonservisi alındı.
2022-2023 sezonu devre arasında Leeds United'a kiralık olarak gitti ve 20 maçta 1 asistlik performans gösterdi.
Juventus'la 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 28 milyon Euro... (Fotomaç)