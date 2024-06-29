Jose Mourinho’da sürpriz transfer isteği: Fenerbahçe’den Amerikalı yıldıza kanca! İtalyanlar duyurdu

Tuttomercatoweb'in haberine göre; Fenerbahçe, Juventus'tan Weston McKennie için harekete geçti.

Habere göre Jose Mourinho, ABD'li yıldızı özel olarak yönetimden istedi.

25 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 38 maça çıkarken 10 asist yaptı ve 2 bin 952 dakika sahada kaldı.