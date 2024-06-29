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Almanya - Danimarka maçı yağmur molası sonrasında devam etti

EURO 2024'ün son 16 turudna oynanan Almanya - Danimarka maçına yağmur ve şimşek damga vurdu. Hakem Michael Olivier, gök gürültüsü sonrasında iki takım oyuncularını saha kenarına çağırdı. Ardından iki ülke de soyunma odalarına gitti. Almanya - Danimarka karşılaşma için UEFA yetkilileriyle yapılan görüşme sonrasında devam kararı çıktı.

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 22:46 Güncelleme 29 Haziran 2024, 23:04
Almanya - Danimarka maçı yağmur molası sonrasında devam etti

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Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te son 16 turu maçları başladı. İkinci karşılaşmada Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyordu ve 0-0'a rağmen çok da heyecan dolu bir mücadele vardı. Ancak yağmur yağmaya başlayınca olanlar oldu.

Karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçen maçın 36'ıncı dakikasında gök gürültüsü nedeniyle hakem Michael Oliver iki takımı kenara çağırdı. Ardından da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.

Şiddetini giderek artıran yağmur yerini doluya bırakırken tribünler de yağıştan nasibini aldı. Milyonları ekran başına kilitleyen randevunun devam edip etmeyeceği de merak konusu haline geldi.

Karşılaşma, UEFA yetkilileriiyle yapılan görüşmeler sonrasında yağmurun da şiddetini azaltmasıyla devam etti.

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