Almanya - Danimarka maçı yağmur molası sonrasında devam etti

Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te son 16 turu maçları başladı. İkinci karşılaşmada Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyordu ve 0-0'a rağmen çok da heyecan dolu bir mücadele vardı. Ancak yağmur yağmaya başlayınca olanlar oldu.
Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te son 16 turu maçları başladı. İkinci karşılaşmada Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyordu ve 0-0'a rağmen çok da heyecan dolu bir mücadele vardı. Ancak yağmur yağmaya başlayınca olanlar oldu.
Karşılıklı ataklar ve önemli pozisyonlarla geçen maçın 36'ıncı dakikasında gök gürültüsü nedeniyle hakem Michael Oliver iki takımı kenara çağırdı. Ardından da oyuncular ve hakemler soyunma odasına gitti.
Karşılaşma, UEFA yetkilileriiyle yapılan görüşmeler sonrasında yağmurun da şiddetini azaltmasıyla devam etti.