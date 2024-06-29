Almanya - Danimarka maçı yağmur molası sonrasında devam etti

Türkiye'nin de katıldığı EURO 2024'te son 16 turu maçları başladı. İkinci karşılaşmada Almanya ile Danimarka kozlarını paylaşıyordu ve 0-0'a rağmen çok da heyecan dolu bir mücadele vardı. Ancak yağmur yağmaya başlayınca olanlar oldu.