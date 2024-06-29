Trabzonspor’un transferde zor kararı! Paul Onuachu mu Roman Yaremchuk mu? Abdullah Avcı hangisini seçecek?

Trabzonspor Transfer Haberleri | 2021-2022 sezonundan sonra zirveden uzak kaldığı 2 sene geçiren Trabzonspor, yeni bir yapılanma ile yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek için kolları sıvadı. Bordo mavililer geniş bir revizyon gerçekleştirebilmek adına ilk etapta 6 transfer açıklamıştı. Sıra en önemli hamlelere geldi.
Fırtına yeni sezonda mücadele edeceği kadroya yaptığı eklemelerle şimdiden taraftarını heyecanlandırmayı başardı. Yönetim Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic ve son olarak da Cihan Çanak'ı renklerine bağladığını duyurdu.
MACARİSTAN KAMPI BAŞLIYOR
Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanda milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı. Karadeniz temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Macaristan'da sürdürecek.