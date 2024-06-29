Trabzonspor’un transferde zor kararı! Paul Onuachu mu Roman Yaremchuk mu? Abdullah Avcı hangisini seçecek?

MAÇLAR BELLİ OLDU Bordo mavililerin 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Karadeniz ekibi, ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

GİDECEKLERDE SON DURUM Yeni sezondaki kadrosunu oluşturmak isteyen Trabzonspor'da kontenjan sorununu ortadan kaldırmak isteyen yönetim, yabancı oyuncuların bir bölümünü göndermek zorunda. Bunun için de teklifler bekleniyor. Ancak şu ana kadarki durumda iç açıcı değil.





Cadiz ile korkunç bir sezonu geride bırakan Maxi Gomez maliyeti yönünden de Fırtına'ya adeta külfet durumunda. Talibi de yok. Menajerler aracılığıyla takım bulması konusunda çaba var. Adı Meksika ekipleri ile anılsa da resmi bir öneri henüz gelmedi.





Sezonun ikinci yarısında Karagümrük'e kiralanan Dmitrios Kourbelis ve Tonio Teklic de yine gönderilecekler arasında yer alıyor. İki futbolcuya da yine net bir talip bulunmuyor. Yunan orta saha için ülkesinden teklif gelme durumu var ancak maaşının tamamının karşılanması zor gibi görünüyor. Süper Lig'den isteyeni çıkarsa da tüm kolaylık sağlanacak. Hırvat oyuncunun da yine isteyeni yok. Ermenistan ekipleri ile ismi anılsa da bu ülkeden de ücretinin ne denli ödeneceği meçhul. Yine Türkiye içine kiralanması gündemde.