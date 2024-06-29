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Trabzonspor'un transferde zor kararı! Paul Onuachu mu Roman Yaremchuk mu? Abdullah Avcı hangisini seçecek?

Yeni sezon hazırlıklarını Trabzon'da yaptığı antrenmanlarla sürdüren Trabzonspor, transfere hzılı bir giriş yapmıştı. Bordo mavililer Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic ve son olarak da Cihan Çanak'ı KAP'a bildirmişti. Fırtına hamlelerine yenilerini eklemek üzere. Listede bulunan isimlerden ikisi forvette ve yapılacak seçim sezonun kaderini değiştirebilir. Paul Onuachu ile Roman Yaremchuk ilk sırada yer alıyor ancak biri kadroya katılacak. Bu noktada farklı senaryolar ve dinamikler mevcut. Peki, hangi futbolcu Trabzonspor'a transfer olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 16:49 Güncelleme 29 Haziran 2024, 16:49
Trabzonspor’un transferde zor kararı! Paul Onuachu mu Roman Yaremchuk mu? Abdullah Avcı hangisini seçecek?

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Trabzonspor Transfer Haberleri | 2021-2022 sezonundan sonra zirveden uzak kaldığı 2 sene geçiren Trabzonspor, yeni bir yapılanma ile yeniden şampiyonluk mücadelesi vermek için kolları sıvadı. Bordo mavililer geniş bir revizyon gerçekleştirebilmek adına ilk etapta 6 transfer açıklamıştı. Sıra en önemli hamlelere geldi.

Fırtına yeni sezonda mücadele edeceği kadroya yaptığı eklemelerle şimdiden taraftarını heyecanlandırmayı başardı. Yönetim Anthony Nwakaeme, Ozan Tufan, Denis Dragus, John David Lundstram, Borna Barisic ve son olarak da Cihan Çanak'ı renklerine bağladığını duyurdu.

MACARİSTAN KAMPI BAŞLIYOR

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma yapıldı. Core ve aktivasyon çalışması ile devam eden antrenmanın son bölümünde ise kuvvet ve sürat çalışması yapıldı. Antrenmanda milli takımlarda görev yapan oyuncular yer almadı. Karadeniz temsilcisi yeni sezon hazırlıklarını bir günlük iznin ardından Macaristan'da sürdürecek.

MAÇLAR BELLİ OLDU

Bordo mavililerin 1-14 Temmuz tarihlerinde Macaristan'ın Szeged kentinde yapacağı kampta oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor ilk maçını 10 Temmuz Çarşamba günü Macaristan ekiplerinden Szeged Csanad ile oynayacak. Karadeniz ekibi, ikinci ve son hazırlık maçında ise 14 Temmuz Pazar günü Sırbistan temsilcisi Zeleznicar Pancevo ile karşılaşacak.

GİDECEKLERDE SON DURUM

Yeni sezondaki kadrosunu oluşturmak isteyen Trabzonspor'da kontenjan sorununu ortadan kaldırmak isteyen yönetim, yabancı oyuncuların bir bölümünü göndermek zorunda. Bunun için de teklifler bekleniyor. Ancak şu ana kadarki durumda iç açıcı değil.



Cadiz ile korkunç bir sezonu geride bırakan Maxi Gomez maliyeti yönünden de Fırtına'ya adeta külfet durumunda. Talibi de yok. Menajerler aracılığıyla takım bulması konusunda çaba var. Adı Meksika ekipleri ile anılsa da resmi bir öneri henüz gelmedi.



Sezonun ikinci yarısında Karagümrük'e kiralanan Dmitrios Kourbelis ve Tonio Teklic de yine gönderilecekler arasında yer alıyor. İki futbolcuya da yine net bir talip bulunmuyor. Yunan orta saha için ülkesinden teklif gelme durumu var ancak maaşının tamamının karşılanması zor gibi görünüyor. Süper Lig'den isteyeni çıkarsa da tüm kolaylık sağlanacak. Hırvat oyuncunun da yine isteyeni yok. Ermenistan ekipleri ile ismi anılsa da bu ülkeden de ücretinin ne denli ödeneceği meçhul. Yine Türkiye içine kiralanması gündemde.



Enis Bardhi ve Taxiarchis Fountas da yine teklif gelmesi halinde değerlendirilecek futbolculardan ikisi. Kuzey Makedonyalı 10 numara için 2 milyon euro civarında bonservis beklentisi söz konusu. Fountas konusunda da elden gelen tüm imkanlar seferber edilecek.



Mahmoud Trezeguet'in durumu Nwakaeme'den sonra daha da belirgin hale gelmeye başladı. Mısır ile Olimpiyat'a gitmesine izin verilmeyen deneyimli kanat oyuncusunun iyi bir bonservis gelmesi halinde gönderilmesine kesin gözle bakılıyor. Aynı mevkideki Orsic için de Macaristan kampındaki son durum değerlendirilecek. Joaquin Fernandez de İspanya'ya giderek görüşmelerde bulunuyor. Ancak ayrılığın nasıl gerçekleşeceği henüz bilinmiyor. Yıllık ücretinin bir miktarı fesih olarak da verilebilir, İspanyol oyuncu alacaklarından da vazgeçebilir. Sürecin nasıl bir son getireceği bilinmiyor.

FORVET KİM OLACAK?

Trabzonspor son sezonlarda önemli forvet performansları izleten bir takım haline geldi. Alexander Sörloth, Andreas Cornelius ve son olarak da Paul Onuachu lige damga vuran istatistikler elde etmeyi başardı. Southampton'dan kiralanan Nijeryalı yıldızın kontratının bitmesi sonrasında geleceği de merak konusu haline geldi.



İngiliz ekibiyle görüşmelerine devam eden bordo mavililer, yüksek bonservis talebi nedeniyle kiralama yönünde adımlarını atıyor. Başkan Ertuğrul Doğan da "Biz kiralamak istiyoruz ve görüşmeler sürüyor. Onuachu için başka alternatifler de var. 2 santrfor da alabiliriz. Ancak oyuncu bizde kalmak istiyor ve kulübü üzerinde baskı oluşturarak kadromuza katmak istiyoruz," şeklinde konuşmuştu.

Paul Onuachu da sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla bordo mavili ekibe olan bağlılığını göstermeyi ihmal etmiyor. Taraftar da kendisini yeni sezonda en uç noktada görmek istiyor. Bu konuda mesajlarını da sık sık paylaşarak dev forvete çağrıda bulunuyor.



Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde oynamaya başlayacağı maçlar öncesindeki hedefi forvetini belirlemek. Geride kalan sezonda aylarca Bruno Petkovic'i bekleyen Fırtıan bu kez aynı hatayı yapmak amacında değil. Transferlerinin büyük bir bölümünü tamamlayan yönetim, en uç hat için bu kez Roman Yaremchuk'u listesine aldı.



EURO 2024'TE GOLÜ VAR

Valencia'da geçirdiği sezonun ardından 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 3 maça çıkan Roman Yaremchuk, Slovakya karşısında attığı golle galibiyeti getiren isimlerden biri olmasına rağmen takımının elenmesini engelleyemedi.

Ukraynalı yıldız için Belçika ekibiyle temaslarına devam eden yönetim, 1.91 metre boyundaki golcü için istenen bonservis bedelini aşağıya indirmek ve süreci tamamlamak amacında. 28 yaşındaki yıldız da istediği teklifleri alamaması halinde yeni adresini Trabzon olarak belirleyebilir.

İki forvet arasındaki kararda en önemli husus ise Abdullah Avcı'nın kararı. Deneyimli teknik direktör yeni sezona başlayacağı isimle birlikte kaderini de belirlemiş olacak. Andreas Cornelius'u getirerek çok iyi bir tercih yapan Avcı, Maxi Gomez ile tam tersi yönde hamle gerçekleştirmişti. Hedef ise şampiyonluk adımı atabilecek forvet alabilmek. Onuachu'dan olumlu veya olumsuz alınacak net karar bekleniyor. Ardından ibre Roman Yaremchuk'a dönecek veya imzalar atılacak.

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