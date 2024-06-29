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Fenerbahçe'de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe yeni sezona hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Topuk Yaylası'nda yaptığı kampı noktalayarak İstanbul'a döndü. Teknik direktör Jose Mourinho takımdan gönderilmesi beklenen isimler için raporunu hazırlarken, iki yıldıza sürpriz bir talip çıktı. İşte o isimler ve yeni durakları...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 17:40 Güncelleme 29 Haziran 2024, 17:40
Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

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Fenerbahçe, yeni sezon öncesi kamp çalışmaları dahilinde oynadığı ilk hazırlık maçında Mehmet Topal'ın çalıştırdığı Romanya'nın Petrolul Ploieşti takımını 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesine bağlı Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe; Osman Ertuğrul Çetin, Yiğit Efe Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Oosterwolde, Krunic, Mert Hakan, Fred, Kent, Cengiz Ünder ve Dzeko ilk 11'iyle başladı. Petrolul'ün ilk 11'i ise Zima, Ricardo, Papp, Huja, Tolea, Dumitriu, Mateiu, Grozav, Bratu, Isfan ve Tudorie'den oluştu.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

35'inci dakikada sol kanattan gelişen atakta Grozav'ın çevirdiği topta penaltı noktasının hemen gerisinden Bratu'nun yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu ve Petrolul öne geçti: 0-1. 41'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Cengiz Ünder, savunma arkasına sarkan Dzeko'ya pasını yolladı. Sağ çaprazda meşin yuvarlağı kontrol ettikten sonra rakibinden sıyrılan Dzeko, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. İlk yarı 1-1 sona erdi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Sarı-lacivertli ekip, ikinci yarıya 7 değişiklikle başladı. İlk 11'den Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jayden Oosterwolde ve Ryan Kent, ikinci yarıya başlayan kadroda yer aldı. İkinci yarıya başlayan diğer isimler ise Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, Miguel Crespo, Miha Zajc, Zeki Dursun, Emre Mor ve Umut Nayir oldu. 57'nci dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta Zajc'ın direkt kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1. Karşılaşmada başka gol olmayınca sarı-lacivertli ekip sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

BAŞKAN ALİ KOÇ VE YÖNETİCİLER KARŞILAŞMAYI TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Petrolul Ploieşti ile oynadığı karşılaşmayı izlemek için Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen Başkan Ali Koç, Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan, Yönetim Kurulu Üyeleri Hamdi Akın, Acun Ilıcalı, Ahmet Ketenci, Cenk Öztanık, Alper Alpoğlu ve Sportif Direktör Mario Branco, mücadeleyi kendilerine ayrılan bölümden takip etti.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

KAMP SONA ERDİ

Fenerbahçe, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yeni sezon hazırlıkları kapsamında gerçekleştirdiği kamp çalışmalarını tamamladı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Romanya 1. Lig ekibi Perolul Ploieşti ile yaptığı ve 2-1 kazandığı hazırlık maçının ardından Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nden kalkan otobüsle İstanbul'a hareket etti.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Topuk Yaylası'ndaki tesislerde 24 Haziran'da kampa giren sarı-lacivertliler, 6 gün süren kampta pas, pres, koordinasyon ve taktik ağırlıklı çalıştı. Günde çift idmana çıkan futbolcular, çalışmalarını çift kale maçlarla tamamladı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Takımın basına ve taraftara açık idmanlarını izleme fırsatı bulan taraftarlar, Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Teknik adam ve oyuncular da taraftarlar için tişört ve forma imzaladı.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

GİDECEK OYUNCULAR BELİRLENİYOR

Fenerbahçe'de kampın önemi artıran bir diğer unsur da takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından son raporunu yönetime sunacak.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

2 YILDIZ AYNI TAKIMA YOLCU

Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Sarı-kırmızılıların daha önce formasını giyen genç stoper Emir Ortakaya ve Slovenyalı orta saha Miha Zajc ile ilgilendiği ifade edildi. Fenerbahçe ile Topuk Yaylası kampında bulunan iki futbolcu için görüşmelere başlayan Göztepe yönetiminin olumlu geri dönüş aldığı ifade edildi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Fenerbahçe'nin Emir'i bonservisiyle vermeye sıcak bakmadığı, 20 yaşındaki savunmacıyı bir kez daha kiralayabileceği kaydedildi.

Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

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