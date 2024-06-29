Fenerbahçe’de çifte ayrılık! Aynı takıma gidiyorlar

Takımın basına ve taraftara açık idmanlarını izleme fırsatı bulan taraftarlar, Mourinho ve futbolculara tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulundu. Teknik adam ve oyuncular da taraftarlar için tişört ve forma imzaladı.

Yurt dışı kamp çalışmaları için 2 Temmuz Salı günü Avusturya'ya gidecek Fenerbahçe, hazırlıklarını 13 Temmuz Cumartesi gününe kadar burada sürdürecek.

GİDECEK OYUNCULAR BELİRLENİYOR Fenerbahçe'de kampın önemi artıran bir diğer unsur da takımdan ayrılacak isimlerin belirlenmesi olacak. Teknik direktör Jose Mourinho, Avusturya kampının ardından son raporunu yönetime sunacak.

2 YILDIZ AYNI TAKIMA YOLCU Süper Lig'de 2024-2025 sezonu öncesi sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'i resmen renklerine bağlayan Göztepe, Fenerbahçeli iki futbolcunun peşine düştü.