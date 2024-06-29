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EURO 2024: İsviçre - İtalya | CANLI ANLATIM ve TAKİP

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) son 16 turu eşleşmeleri birbirinden çekişmeli maçlara sahne oluyor. Günün ilk mücadelesinde İsviçre ile İtalya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılarak çeyrek finale yükselmek ve adını son 8'e yazdırmak amacında. İtalyanlar Hırvatlar karşısında elde ettikleri zaferi daha da değerli hale getirmek, kırmızı beyazlılar ise ikinci çıktıkları turdan da ileri gitmeyi hedefliyor. İsviçre - İtalya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 18:51 Güncelleme 29 Haziran 2024, 19:27
EURO 2024: İsviçre - İtalya | CANLI ANLATIM ve TAKİP

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Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin boy gösterdiği EURO 2024'te artık son 16 takım kaldı. Bu akşamdan itibaren başlayan mücadelelerin ilkinde İsviçre İtalya kozlarını paylaşıyor. İki iddialı ekip birbirlerini saf dışı bırakmak adına sahada yer alıyor. İtalyanlar son maçında Hırvatistan'ı neredeyse düdük çalacakken attığı golle devirirken hedefini çeyrek final olarak belirledi. İsviçreliler ise Almanya'nın ardından yükseldikleri gruptan sonra bu kez farklı bir hikaye yazmak amacında. İsviçre - İtalya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI TAKİP

İSVİÇRE - İTALYA MAÇI İLK 11'LERİ

İsviçre: Sommer, Schar, Akanji, Rodriguez, Rieder, Freuler, Xhaka, Aebischer, Vargas, Ndoye, Embolo.

İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Darmian, Cristante, Fagioli, Barella, El Shaarawy, Chiesa, Scamacca.

GOLLER

CANLI ANLATIM

1' Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Szymon Marciniak'ın çaldığı düdükle maç başladı.

4' İsviçre maça hızlı başladı. Rodriguez'in yaptığı ortada Bastoni kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

11' Granit Xhaka'nın diagonal pasında hareketlenen Ndoye, çaprazdan çok etkisiz bir vuruş yaptı.

24' Embolo savunma arkasına yaptığı koşuyla Donnarumma ile karşı karşıya kaldı. İtalyan kaleci rakibinin yaptığı vuruş sonrasında hem estetik hem de kritik bir hamle ile topu çelmeyi başardı.

25' Chiesa'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Akanji topu kornere gönderdi.

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

  • İsviçre ile İtalya büyük turnuvalarda beşinci kez birbirine rakip oluyor. 1954 Dünya Kupası'nda sahne alan ilk iki randevuyu İsviçre 2-1 ve 4-1'lik sonuçlarla kazandı. Son iki karşılaşmadan İtalya 1962 Dünya Kupası & EURO 2020'de 3-0'lık skorlarla galip ayrıldı. Taraflar eşitliği bozarak çeyrek finale yükselmek istiyor.
  • EURO 2024'te oynadığı üç maçta 11 kurtarış yapan Gianluigi Donnarumma, Gianluigi Buffon'dan (11; EURO 2012) bu yana Avrupa Şampiyonası'nın grup aşamasında en yüksek sayıya ulaşan İtalya kalecisi oldu.
  • Avrupa Şampiyonası'nın son 16 turunda oynadığı iki maçı da kazanan İtalya'nın (EURO 2016; 2-0 vs İspanya & EURO 2020; 2-1 vs Avusturya), çeyrek finalde boy gösteremediği son turnuva grup aşamasında elendiği EURO 2004'tü.
  • İtalya'nın büyük turnuvalarda (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası) oynadığı son 26 eleme maçının 15'inin normal süresi berabere sonuçlandı. Bu turnuvalarda en fazla maçı uzatmalara giden ülke olan İtalya (21), İspanya ile birlikte en fazla eşleşmesi seri penaltılarla sonuçlanan iki takımdan biri konumunda (11).
  • 2014 Dünya Kupası'ndan bu yana düzenlenen altı büyük turnuvada da eleme aşamalarında boy gösteren İsviçre (Dünya Kupası & Avrupa Şampiyonası), Fransa'nın (7) ardından devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.
  • İtalya ile oynadığı son 11 maçı kazanamayan İsviçre (6B 5M), bu rekabetteki son galibiyetini 1993 senesinde Dünya Kupası elemelerinde aldı (1-0). İsviçre devam eden daha uzun bir galibiyet hasretini sadece İngiltere (13 maç) ve Rusya (12 maç; Sovyetler Birliği dahil) karşısında yaşıyor. İtalya'nın devam eden daha uzun yenilmezlik serileri ise Finlandiya (14 maç) ve Türkiye (13 maç) karşısında.


2 BERABERLİKLE TURLADILAR

İsviçre gruplara Macaristan galibiyetiyle merhaba dedi. Macarlar karşısında iki farklı öne geçmesine rağmen Varga'nın golüne engel olamayan kırmızı beyazlı ekip, Embolo'nun 3-1'lik zafer elde etti. Diğeri ki maçtan da birer puanla ayrılarak son 16'ya kalmayı başardılar. Özellikle Almanya karşısında gösterdikleri performans dikkat çekti ve manşetlere taşındı.

MUCİZEVİ GOLLE YÜKSELDİLER

İtalya EURO 2024 gruplarına Arnavutluk galibiyeti ile başladı. 23'üncü saniyede Rahmani'nin golüne Bastoni ve Barella ile cevap veren Gök Mavililer, sahadan 2-1'lik zaferle ayrıldı. İkinci maçta ise İspanya'ya 1-0 mağlup oldular. Grubun son karşılaşmasında ise Hırvatistan karşısında Modric'in sayısıyla geri düşmelerine rağmen Spalletti'nin öğrencileri Mattia Zaccagni'nin maçın bitimine neredeyse saliseler kala yaptığı muazzam vuruşla skoru 1-1'e getirip son 16 turuna adını yazdırdı.

RAKİPLERİ KİM OLACAK?

İki takımın da çeyrek finale çıkmak için ter döktüğü karşılaşmanın ardından karşılaşmaları muhtemel takımlar belli oldu. Buna göre İsviçre - İtalya eşleşmesinin galibi, İngiltere Slovakya mücadelesinin yeneni ile karşı karşıya gelecek.

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