Türkiye'nin de katıldığı ve 24 ülkenin boy gösterdiği EURO 2024 'te artık son 16 takım kaldı. Bu akşamdan itibaren başlayan mücadelelerin ilkinde İsviçre İtalya kozlarını paylaşıyor. İki iddialı ekip birbirlerini saf dışı bırakmak adına sahada yer alıyor. İtalyanlar son maçında Hırvatistan'ı neredeyse düdük çalacakken attığı golle devirirken hedefini çeyrek final olarak belirledi. İsviçreliler ise Almanya'nın ardından yükseldikleri gruptan sonra bu kez farklı bir hikaye yazmak amacında. İsviçre - İtalya maçında atılan goller, önemli pozisyonlar ve maçın canlı takibi takvim.com.tr'de...

CANLI ANLATIM

1' Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Szymon Marciniak'ın çaldığı düdükle maç başladı.

4' İsviçre maça hızlı başladı. Rodriguez'in yaptığı ortada Bastoni kafa vuruşuyla topu uzaklaştırdı.

11' Granit Xhaka'nın diagonal pasında hareketlenen Ndoye, çaprazdan çok etkisiz bir vuruş yaptı.

24' Embolo savunma arkasına yaptığı koşuyla Donnarumma ile karşı karşıya kaldı. İtalyan kaleci rakibinin yaptığı vuruş sonrasında hem estetik hem de kritik bir hamle ile topu çelmeyi başardı.

25' Chiesa'nın ceza sahası içinde yaptığı vuruşta Akanji topu kornere gönderdi.