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Beşiktaş'a Nuri Şahin'den transfer müjdesi! Borussia Dortmund'un yıldızı için geri sayıma geçildi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Paulista ve Rafa Silva'yı kadrosuna katan siyah beyazlılar, durmaya niyetli değil. Takıma bir golcü takviyesi yapmak isteyen Kartal'a, Nuri Şahin müjdesi geldi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 16:02 Güncelleme 29 Haziran 2024, 16:53
Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

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Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları hızlı başladı. Geçtiğimiz sezon ligde 6. olan siyah beyazlılar, Türkiye Kupası'nın sahibi olmuştu.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Sezonu Serdar Topraktepe ile bitiren Kara Kartal, yeni sezon için Giovanni van Bronckhorst'u teknik direktörlük koltuğuna getirdi. Beşiktaş ayrıca Brad Friedel'ı da danışman olarak bünyesine kattı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

İLK İMZA GELDİ!

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un imza töreninde takvim.com.tr'nin sorusuna yanıt veren başkan Hasan Arat, "Çok güçlü bir takım kuracağız" dedi.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Transfer döneminin başlamasının ardından Beşiktaş ilk bombasını da patlattı. Siyah beyazlılar, Benfica ile sözleşmesi sona eren Rafa Silva'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Geride bıraktığımız sezon Portekiz ekibiyle çıktığı 52 maçta 22 gol 14 asist yapan yıldız 10 numara, taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

AYRILIKLAR BEKLENİYOR

Transfer döneminde takımı baştan aşağı yenilemeyi planlayan Beşiktaş'ta birçok yıldız isimle de yollar ayrılacak.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Yeni sezonda yabancı sayısının 12'ye düşecek olması, siyah beyazlıları en çok düşündüren konuların başında geliyor.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Rafa Silva transferiyle kadrodaki yabancı futbolcu sayısı 16'ya yükselen Kartal'da, yapılacak yeni takviyelere yer açmak adına en az 8 yabancı isimle yolların ayrılması planlanıyor.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

REBIC'E TALİP VAR

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş'ta takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Ante Rebic konusunda sıcak bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

İtalyan ekiplerinden Hellas Verona, Ante Rebic ile ilgilenmeye başladı. Hellas Verona'nın Hırvat kanat oyuncusunu transfer etmek istediği kaydedildi.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

GEDSON TRANSFERİ YATTI

Beşiktaş'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan isimlerden birisi de Gedson Fernandes. Portekizli yıldız oyuncu için Zenit kulübü transferde ısrarcıydı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Ancak sözleşme görüşmelerinde yaşanan pürüzler nedeniyle, yaklaşık 20 milyon euro gelir beklenen transfer sonuçlanmadı.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

ABOUBAKAR TAKIM ARIYOR

Geride kalan sezonda hem teknik direktörler hem yönetimle yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılan Aboubakar da yeni sezonda kadroda olmayacak.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Yıldız isim kendisine kulüp ararken, Beşiktaş'ın bonservis bedeli konusunda da kolaylık sağlayacağı öğrenildi.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

İNGİLTERE'DEN TALİP VAR

Yeni sezon için durumu merak konusu olan Alex Oxlade Chamberlain ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Southampton ve Sheffield United kulüpleri, İngiliz futbolcuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Bekleneni veremeyen deneyimli futbolcunun ülkesine dönme ihtimali yüksek.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Beşiktaş formasıyla 30 maçta 4 kez fileleri sarsan Alex Oxlade-Chamberlain 1 de gol pası verdi. 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona erecek.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

KİRALIKLAR DA YOLCU

Beşiktaş'tan geride kalan sezonun devre arasında kiralık olarak ayrılan Rosier ve Jean Onana da takımda düşünülmüyor.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

İki yıldız ile de vedalaşmayı planlayan yönetim, bonservis konusunda Aboubakar'da olduğu gibi yine yardımcı olacak.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

GÖZLER İKİNCİ İMZADA!

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan ve Rafa Siva'yı kadrosuna katarak büyük ses getiren Beşiktaş'ta gözler ikinci imzaya çevrildi.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

SEBASTIEN HALLER GİRİŞİMİ

Beşiktaş, Almanya Bundesliga devi Dortmund'dan Sebastien Haller'i kadrosuna katmak için yoğun mesai içinde.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Fildişi Sahilli golcüyü kiralık olarak renklerine bağlamak için sarı-siyahlı kulüple görüşmeler devam ediyor.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Ayrıca yönetim, imzalanacak kontrata makul bir satın alma opsiyonu da koydurmayı hedefliyor.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin'in de transfere onay vereceği öğrenildi.

Beşiktaş’a Nuri Şahin’den transfer müjdesi! Borussia Dortmund’un yıldızı için geri sayıma geçildi

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