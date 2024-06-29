Galatasaray’dan İlkay Gündoğan için transfer açıklaması! La Liga’nın yıldızı imza atacak mı? O isim konuştu

ZANIOLO ATALANTA YOLCUSU Aslan'da ayrılacaklar listesinin ilk sırasında Zaniolo bulunuyor. Yıldız sağ kanat daha önce de açıkladığı gibi İtalya'ya dönmek amacında ve bunu da yönetime bildirdi. Teknik Direktör Okan Buruk da yaptığı açıklama ile birlikte kendisine istediği fırsatı vereceklerini dile getirmişti. İtalyan futbolcu için en hevesli takım ise Atalanta. Fiorentina da devrede ancak Bergamo ekibi imzaya daha yakın görünüyor. Bu sürecin kısa süre içerisinde tamamlanması öngörülüyor.





TETE SAVAŞI! Galatasaray'ın geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Tete için adeta savaş başladı. İmzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunu savunan Shakhtar, FIFA'ya başvurarak tazminat talep etmişti. Ukrayna ekibi, kural 7 şartlarının sağlanmadığını iddia ediyor. FIFA, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalardan dolayı iki ülkede oynayan yabancı oyunculara, geçici olarak transfer olma imkanı tanımıştı.

150 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT Shakhtar Donetsk Kulübü CEO'su Sergiy Palkin'den, Tete davasıyla ilgili açıklama geldi. Palkin; "Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendi. Uzun zamandır bu işin peşini bırakmıyoruz. Gereken adımları attık, dolu dolu belgelerle FIFA'ya savunmamızı verdik. Avukatlarımız da devrede. Top artık FIFA'da. Kararı onlar verecek." dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna eklemeyi planladığı isimler arasında İlkay Gündoğan'ın da bulunduğu iddia ediliyordu. Aslen Balıkesirli olan ve sık sık Türkiye'ye gelen başarılı yıldızın Galatasaraylı olduğu da biliniyordu. Evlilik tarihinin dahi 17 Mayıs olmasının sebebinin UEFA Kupası zaferinden kaynaklandığı öne sürülen tecrübeli yıldız için sarı kırmızılı ekipten açıklama geldi.