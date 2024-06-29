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Galatasaray'dan İlkay Gündoğan için transfer açıklaması! La Liga'nın yıldızı imza atacak mı? O isim konuştu

Son dakika Galatasaray transfer haberleri | Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Aslan, birçok isimle görüşmelerine devam ediyor. Başkan Dursun Özbek ve ekibi yeni bir şampiyonluk hikayesi yazmak adına yoğun mesai harcıyor. Dünya yıldızlarına sarı kırmızılı formayı giydirmek isteyen Cimbom'da uzun süredir gündemde yer alan futbolculardan biri de İlkay Gündoğan'dı. Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, gurbetçi oyuncu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 19:41 Güncelleme 29 Haziran 2024, 19:41
Galatasaray’dan İlkay Gündoğan için transfer açıklaması! La Liga’nın yıldızı imza atacak mı? O isim konuştu

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Üst üste aldığı iki şampiyonluk sonrasında hedefini beşinci yıldız olarak belirleyen Galatasaray, transfer konusundaki girişimlerine devam ediyor. Sarı kırmızılılar ilk hamlesini gerçekleştirmenin ardında yeni isimlere yöneldi. Listede olduğu bilinen adaylardan biri de İlkay Gündoğan'dı ve deneyimli futbolcu hakkında açıklama geldi. İşte detaylar...

HAKIM ZIYECH İMZALADI

Galatasaray, geçen sezon ücretsiz satın alma hakkıyla kiraladığı Hakim Ziyech ile yeniden anlaştı. Faslı yıldız için sezon devam ederken Okan Buruk açıklama yaparak takımda kalacağını duyurmuştu ve KAP açıklaması da yapıldı. Buna göre sihirbaz lakaplı oyuncuyla 1+1 sözleşme imzalandı.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Hakim Ziyech'in geçici transfer sözleşmesinde yer alan bedelsiz satın alma opsiyonu şartları oluştuğundan kesin transferi bedelsiz olarak gerçekleşmiştir. Futbolcuya; 2024-2025 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği şarta bağlı uzama opsiyonunun gerçekleşmesi halinde futbolcuya 2025-2026 sezonu için net 2.850.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."

ZANIOLO ATALANTA YOLCUSU

Aslan'da ayrılacaklar listesinin ilk sırasında Zaniolo bulunuyor. Yıldız sağ kanat daha önce de açıkladığı gibi İtalya'ya dönmek amacında ve bunu da yönetime bildirdi. Teknik Direktör Okan Buruk da yaptığı açıklama ile birlikte kendisine istediği fırsatı vereceklerini dile getirmişti. İtalyan futbolcu için en hevesli takım ise Atalanta. Fiorentina da devrede ancak Bergamo ekibi imzaya daha yakın görünüyor. Bu sürecin kısa süre içerisinde tamamlanması öngörülüyor.



TETE SAVAŞI!

Galatasaray'ın geride kalan sezonun başında kadrosuna kattığı Tete için adeta savaş başladı. İmzalanan sözleşmenin geçersiz olduğunu savunan Shakhtar, FIFA'ya başvurarak tazminat talep etmişti. Ukrayna ekibi, kural 7 şartlarının sağlanmadığını iddia ediyor. FIFA, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalardan dolayı iki ülkede oynayan yabancı oyunculara, geçici olarak transfer olma imkanı tanımıştı.

150 MİLYON EUROLUK TAZMİNAT

Shakhtar Donetsk Kulübü CEO'su Sergiy Palkin'den, Tete davasıyla ilgili açıklama geldi. Palkin; "Tete'nin sözleşmesinde 150 milyon euroluk tazminat maddesi vardı. Şimdi Tete ve Galatasaray, bu tazminat sorumluluğunu birlikte üstlendi. Uzun zamandır bu işin peşini bırakmıyoruz. Gereken adımları attık, dolu dolu belgelerle FIFA'ya savunmamızı verdik. Avukatlarımız da devrede. Top artık FIFA'da. Kararı onlar verecek." dedi.

İLKAY GÜNDOĞAN AÇIKLAMASI

Galatasaray'ın orta saha rotasyonuna eklemeyi planladığı isimler arasında İlkay Gündoğan'ın da bulunduğu iddia ediliyordu. Aslen Balıkesirli olan ve sık sık Türkiye'ye gelen başarılı yıldızın Galatasaraylı olduğu da biliniyordu. Evlilik tarihinin dahi 17 Mayıs olmasının sebebinin UEFA Kupası zaferinden kaynaklandığı öne sürülen tecrübeli yıldız için sarı kırmızılı ekipten açıklama geldi.

Galatasaray yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Cimbom'un listesinde yer aldığı iddia edilen İlkay Gündoğan hakkında konuştu. Hatipoğlu; "Listemizde bazı isimler var. Oyuncuların mali şartlarını değerlendiriyoruz. Transfer yapacağımız mevkiler belli. Sağ bek ve orta sahaya yoğunlaştık."

"Yazılan isimlerin bir kısmı listemizde fakat bazılarıyla ilgilenmiyoruz. Mesela İlkay Gündoğan. Kesin olarak transfer gündemimizde yer almıyor." dedi.

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