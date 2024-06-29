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Galatasaray'dan Beşiktaş'a dev çalım! Rafa Silva'nın rövanşı alınıyor

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Chelsea'den kiraladığı Hakim Ziyech'i bonservisiyle birlikte kadrosuna kattığını duyuran Aslan, şimdi de gözünü Beşiktaş'ın gözde ismine dikti. Transferin gerçekleşmesi halinde Rafa Silva'nın rövanşı da alınmış olacak. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 29 Haziran 2024, 12:01 Güncelleme 29 Haziran 2024, 12:01
Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray, 3 Temmuz'da yeni sezon hazırlıklarına başlayacak. İlk olarak Florya'da toplanacak olan sarı kırmızılılar, ardından Avusturya'da kamp yapacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Aslan, kamp çalışmalarından döndüğünde ise bir devir kapanacak ve Florya yerine Kemerburgaz'da açılacak yeni tesislerinde hazırlıklarına devam edecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

TRANSFER HAREKATI HIZ KAZANDI

Son iki sezonda yaptığı flaş transferlerle dikkat çeken Galatasaray, bu yıl da büyük bombalar patlatmanın hesaplarını yapıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren yönetim; bek bölgeleri, stoper, orta saha ve kanat transferi yapmak için arayışlarına devam ediyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

İLK İMZA BATSMAN'DEN!

Transfer döneminin resmen başladığı Türkiye'de, Galatasaray ilk imzasını flaş bir isme attıracak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Sarı kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi ile 3 yıllık anlaşma sağladı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

YABANCI SINIRI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

Yeni sezonda yabancı sınırının 12'ye düşecek olması teknik direktör Okan Buruk ve yönetimi düşündürüyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı takımda kiralık olarak forma giyen Ndombele ve Carlos Vinicius ile yollar ayrıldı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Aslan, ayrıca 6 aylığına transfer ettiği ve verim alamadığı Serge Aurier ile de yola devam etmeyecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

KİRALIKLAR YOLCU

Sarı kırmızılılarda geçtiğimiz sezon takımdan kiralık olarak ayrılan isimler de yeni sezonda kadroda olmayacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Bu doğrultuda Nicolo Zaniolo, Mathias Ross ve Cicaldau takımdan bonservisleriyle veya kiralık olarak yeniden ayrılacaklar.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Başakşehir'de forma giyen Leo Dubois içinse son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

KONTENJAN DOLDU

Bu noktada kadrosunda sözleşmesi sona eren ancak 1 yıl daha uzatılması beklenen Mertens dahil 11 yabancı futbolcusu bulunan sarı kırmızılılarda, Batshuayi'nin imzasıyla birlikte kontenjan da dolmuş olacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

AYRILIKLAR KAPIDA!

Kadrodaki şişkinliği azaltmak ve aynı zamanda yabancı sayısını düşürmek için raporunu hazırlayan Okan Buruk, gelecek tekliflere göre bazı isimlerle yolların ayrılmasına onay verdi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Bu doğrultuda; beklenen katkıyı bir türlü veremeyen Tete ve Zaha, ön plana çıkıyor. Ayrıca Okan Buruk'la yıldızı barışmayan Sergio Oliveira'nın da takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

STOPER KARARI!

Geride kalan sezonda Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez ve Victor Nelsson 3'lüsünün dönüşümlü olarak forma giydiği Galatasaray'da, iki yabancı isimden birisinin takımdan gönderilmesi planlanıyordu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Hem Nelsson hem Sanchez için kulübe 20 milyon euro bandında teklifler gelirken, Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığının ardından eski performansını aratması Okan Buruk'u düşündürdü.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Tecrübeli teknik adam bu nedenle iki stoperden birisinin satılıp satılmaması konusuna kampın ardından karar verecek.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

GÖZLER TRANSFERDE

Galatasaray'da Batshuayi'nin ardından takıma katılacak ikinci isim de belli oldu.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Galatasaray, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Michy Batshuayi'yi kadrosuna kattı. Sarı kırmızılılar, yıldız oyuncu ile 30 Haziran'dan sonra sözleşme imzalayacak.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Son 2 sezonda Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, yeni sezona hazır bir kadroyla girmek istiyor. Batshuayi ile ilk transferini gerçekleştiren sarı kırmızılılar, şimdi de Beşiktaş'a çalım atmak için harekete geçti.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

GRONBAEK GÜNDEMDE

Transferin suskun takımı Galatasaray, Beşiktaş'ın da gündemine gelen Danimarkalı yıldız orta saha Albert Gronbaek için resmi temaslara başladı.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Portekizli yıldız Rafa Silva ile görüşen ancak tecrübeli oyuncuyu ezeli rakibi Beşiktaş'a kaptıran Sarı-Kırmızılılar bu kez transferde kendi 'Gol' atmak istiyor.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Galatasaray'ın bu transfer için Norveç ekibi Bodo-Glimt ile temas kurduğu ve 8 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

Bodo'nun ise 8 milyon Euro'luk teklifi az bulduğu ve rakamın artırılmasını istediği belirtildi.

Galatasaray’dan Beşiktaş’a dev çalım! Rafa Silva’nın rövanşı alınıyor

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